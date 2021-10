Hana Jalloul: «Me quedo con la imagen de los tres presidentes socialistas juntos»

- Publicidad-

La actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, y ex secretaria de Estado de Migraciones, pone en valor la imagen de unidad «que han dado los tres presidentes socialistas juntos». Así, evitar valorar, como todos los dirigentes en este Congreso, qué discurso le ha gustado más si el de Felipe González o el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según explica a Diario16, «estamos muy contentos es un Congreso de unidad, ya la habéis visto esta mañana a los expresidentes con nuestro Secretario General».

González, Sánchez y Zapatero. Foto: Agustín Millán

De aqui sale la linea política para los próximos años, salimos muy reforzados, sobre todo con la solvencia de una gran gestión que está liderando el Presidente del Gobierno.

Con que discurso te pedas con Zaptero o Gonzalez?. Yo me quedo con el discurso de la unidad que han estado todos juntos. y ha sido muy emocionante, muy emotivo y la verdad me quedo con todo. Me quedo con que estamos todos juntos

Estais viviendo un momento de transición en Madrid con esas elecciones primarias y te has mentenido neutral en estos momentos. Cual será tu postura una vez se sepa quién es el ganador de estas primarias. .

Obediencia absoluta al nuevo Secretario General que salga. Nosotros siempre nos implicaremos con el Secretario General que salga como no puede ser de otra manera. Es lo que solemos hacer y hacemos siempre los socialistas estar con nuestro Secretario General siempre.