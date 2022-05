HAMILTON, ALONSO y Los Piercings

- Publicidad-

A HAMILTON le han abierto una PUERTA PARA QUE SE RETIRE de la F1 ahora mismo si quiere

Es una chorrada inmensa: que los pilotos no pueden llevar piercing. Pero también es signo de los tiempos: desde hace muchos años a la gente se la obliga a llevar cinturón de seguridad por su propia seguridad. Si cualquiera puede subirse a un helicóptero y saltar sin paracaídas para hacerse tortilla contra el suelo ¿por qué no puede conducir sin cinturón de seguridad si le sale de los nísperos?

Hamilton está ya hasta sus propios nísperos de lo que está pasando esta temporada con su monoplaza Mercedes: esa patata, de la que sin embargo Dios Russell parece ser capaz de sacar muchísimo más partido que él.

No va a ponerse a llorar en una esquina y retirarse diciendo que si no tiene mejor coche no corre…, pero la han dejado una puerta abierta.

A Hamilton le han dejado una puerta abierta. Se trata de la PROHIBICIÓN DEL USO DE LOS PERCINGS.

Si Hamilton se niega a correr sin piercings y la FIA le abre la puerta del todo y le dice que muy bien, que él vaya como quiera pero que bajo ningún concepto va a montarse en un Fórmula 1, entonces Hamilton sólo tiene que doblar el espinazo para hacer una reverencia, saludar a su público y recibir el último y enorme aplauso de sus muchísimos millones de admiradores

Nosotros en este caso estamos con Hamilton absolutamente. Nos parece fenomenal que no quiera correr sin piercings. Lleva muchos años así y no le ha pasado nada a pesar de que ha tenido accidentes bastante heavys.

Una cosa es la seguridad y otra cogérsela con papel de fumar.

Estamos en una bonita época en la que todo el mundo se la coge con papel de fumar, y en la F1 no iban a ser menos.

En suma y terminando ya: si a Hamilton realmente le dejan esa puertecita abierta para que se largue de la F1 actual cuando quiera ¿Tendría el valor de utilizarla? Se ahorraría una temporada de muchas humillaciones y sufrimientos (según parece por los resultados hasta el momento).

Le deseamos lo mejor al heptacampeón británico y le mostramos nuestro más absoluto apoyo y respeto.

Y si se retirase.. ¿eso que dicen que FERNANDO ALONSO podría ocupar su sitio en Mercedes podría ser cierto?

Tigre Tigre