Habrá huelgas y movilizaciones si la patronal no negocia una mejora en los salarios

El diálogo social era posible en España. Esa es una de las conclusiones que nos deja la reciente reforma laboral, que está dando buenos resultados en el mercado de trabajo. “Se está demostrando que no solo se podía hacer un modelo laboral más justo, sobre todo en los sectores más debilitados, sino generar empleo en términos que antes no se habían conocido pese a los mantras que venían diciendo que iba a pasar todo lo contrario. Me parece un hecho muy destacable”, asegura Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, en una entrevista en Televisión Española.

En cuanto a la situación de la negociación con la patronal para alcanzar un acuerdo salarial, Sordo ha manifestado la necesidad de recuperar los salarios: “Es una variable económica de primer orden en este momento, aparte de una cuestión de justicia social”, pero también ha advertido de la “irresponsabilidad y la enorme falta de corresponsabilidad” de la CEOE, que “ha pactado muchas de las medidas sociales que tan buen resultado están dando, cuando había cuarenta mil millones de euros de dinero público para salvar empleos y empresas, pero que ahora, cuando toca repartir los costes de la inflación, se borra de la negociación”.

“Esto no es serio”, ha advertido el secretario general de CCOO. “Si CEOE sigue en esta dinámica vamos a ir a un escenario de conflictividad laboral importante, porque la gente no se va a someter a perder 10-12 puntos de poder adquisitivo y tiene toda la razón, y los sindicatos vamos a impulsar esos procesos de movilización si los trabajadores quieren”.

“Es cierto, recuerda, que las dinámicas de los sectores son muy distintas; en los sectores que están muy organizados sindicalmente, o ha habido una buena respuesta empresarial o ha habido movilizaciones, y por eso muchos de los convenios colectivos salen con buenos incrementos salariales, con el IPC e incluso por encima. En otros sectores y empresas donde la clase trabajadora está muy desorganizada, no está tan vinculada a los sindicatos o está en situaciones de mucha precariedad laboral, esto dificulta la reivindicación. Y ahí es verdad que está habiendo más problemas y los convenios, o están bloqueados o se están resolviendo con incrementos salariales por debajo de lo necesario. La media está por encima del 3%. También hay que tener en cuenta que muchos de esos porcentajes vienen de convenios que se firmaron antes de estar con esa inflación y por eso están lastrando la media a la baja”.

En cuanto a la recientemente firmada reforma de pensiones, Unai Sordo asegura que “es una reforma que cambia el enfoque para aproximarnos al reto de las pensiones de una manera decisiva”. “No hay que engañar a la gente: si ahora tenemos casi 11 millones de pensionistas y vamos a pasar a 15 millones de aquí al año 2040, que en general van a cobrar pensiones más altas, y si la esperanza de vida sigue aumentando, durante más tiempo; esto va a suponer un incremento del gasto en pensiones muy importante en nuestro país, del orden de 2-3 puntos del PIB. Pero no hay ninguna maldición que diga que esto no se puede sostener”.

Para Sordo, esto parte de un error, voluntario. Y es que las pensiones no se van a pagar siempre y en todo momento exclusivamente con las cotizaciones sociales. “Tenemos que mejorar los recursos de la Seguridad Social mediante las cotizaciones sociales, y eso es lo que hemos hecho en este último acuerdo de pensiones. Y si el empleo evoluciona de forma positiva en los últimos años, va a nutrirla aún de más recursos, lo que da certezas a los pensionistas del futuro. Aunque habrá momentos en los que habrá que introducir ingresos adicionales para pagar las pensiones de esos 15 millones de pensionistas que estaremos en el año 2048 porque luego bajará después”. “Por lo tanto, yo creo que el acuerdo es muy sólido, muy pensando en el largo plazo y en garantizar la certeza de pensión para las generaciones que se van a jubilar en los próximos años, la llamada generación del baby boom”.