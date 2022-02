¿Ha atacado Rusia ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora?

- Publicidad-

La pregunta del titular es muy pertinente, aunque no lo parezca. En España se está, normalmente, a otras cosas, y es posible que, como han avisado unas doscientas veces desde la capital del decadente Imperio estadounidense, Rusia haya invadido ya Ucrania y aquí nadie se haya enterado. Por estos lares, ya se sabe, algunos andan criticando a los que votan mal o a los neorrancios; están con sus cosas de vetos y cordones sanitarios salvo a ex-terroristas; Casado con sus ovejas; los del Real Madrid disfrutando de una derrota humillante, por el juego, pues les ha metido gol un tal Mbappé; y la mayoría intentando sobrevivir con unos precios disparados en electricidad, gas, gasolinas y gasóleos y productos de primer consumo.

Con este panorama si no se avisa, con una llamada de teléfono al menos, pues no se sabe si hay una guerra mundial o una bajada de pantalones de algún dirigente mundial. Se sabe que en España, como buen país lameculos de EEUU, hay consenso para apoyar lo que mande la OTAN. De hecho parece que han enviado una flotilla a aquellas tierras para apoyar lo que digan los amos del cotarro… Alemania, evidentemente. Que para algo nos han dado un porrón de millones para superar la pandemia coronavírica o lo que mejor crea la clase política. Usted ciudadano igual no ve ni un euro.

¿Por qué nos mienten?

A todo esto los medios de comunicación nada más que están lanzando su ideología atlantista u otanista sin ofrecer una perspectiva clara de lo que sucede. Los gobernantes españoles, de uno y otro lado, tampoco muestran resquicios de debate o pensamiento lateral. Vladimir Putin es el malo porque la URSS. Y Ucrania es buena porque el hijo de Joe Biden tiene negocios allí y hay que protegerlos, aunque esté plagado de nazis –de los de verdad, no de esos que se inventa de vez en cuando la prensa española-. Unos nazis que quemaron vivas a personas que no pensaban como ellos, pero que fue considerado como una primavera democrática. Las otras primaveras árabes tampoco salieron tan… bien. En Ucrania nazis y en África islamistas. ¡Qué ojo tienen para los apoyos!

A España ¿qué le interesaría apoyar? Esta pregunta ni se ha planteado. Fíjense que en Vox apoyan sin fisuras la perspectiva de la OTAN mientras sus colegas europeos están bastante divididos. Viktor Orban no quiere guerras y tiene motivos comerciales (y por ende políticos) para sentir simpatía por Rusia. El belga Filip Dewinter del Vlaams Bolk ha sido claro también: “(Rusia) es el tercer gran socio portuario de Amberes. La rabia contra Rusia también está perjudicando a nuestra ciudad. Las buenas relaciones con Rusia son políticamente más importantes y económicamente beneficiosas para Amberes que la campaña anti-Putin que actualmente están librando los mass media y los partidos tradicionales”.

Los negocios truncados con Rusia

En España, con el bloqueo existente previo a esto que se han inventado en EEUU para solventar problemas internos, viene perdiendo cantidades ingentes de exportaciones agrícolas y ganaderas que no han sido compensadas de ninguna forma. También el capital ruso ha ido despareciendo (el legal y el ilegal) del país por esos vetos por cuestiones que a España ni fu, ni fa. Lo mínimo que se pide a los dirigentes españoles, cuando menos en un tablero internacional tan multilateral, es que piensen en el bien del propio país. ¿Qué darán a España por este apoyo? Sí, además de eso que piensan, nada. EEUU tiene vetados numerosos productos españoles. Alemania usa el país para sus experimentos sociales. Igual habría que preguntar a Putin si nos trataría mejor que “nuestros socios” actuales.

Putin ha ayudado a sus “amigos” cuando lo han necesitado (además de ofrecer la vacuna Sputnik a países a los que no se vendían las otras y a aquellos que no podían pagarlas). Miren lo que ha pasado en Siria, mientras la OTAN estaba a por manzanas dudando si derrocar al presidente y entregar el país al islamismo, o hacer que está atacando islamistas pero poco, Rusia había plantado nueve divisiones acorazadas y un porrón de MiG para dar leña al insurgente islamista. Si Marruecos decidiera invadir Canarias, Ceuta y/o Melilla ¿creen que los otanistas ayudarían? Pues eso. Algunos dirán: “Es que Putin es malo”. Claro y Biden un monje cisterciense. Aquí cada uno va a lo suyo y España debería empezar a valorar qué le interesa egoístamente. Incluyendo la posesión de armamento nuclear –no para utilizarlo, sino para que respeten al menos-.