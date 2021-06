Guy Debord y el recibo de la luz

- Publicidad-

Les confío un secreto: cargo el ordenador durante el finde y de madrugada entre semana para ahorrar. Luego tiro como puedo hasta que llega la hora de recargar. Como decía Irene Montero antes de tocar poder: “Podemos jamás va a permitir una subida de la luz. Subir la luz es vivir de espaldas a la clase obrera. Nosotros nunca lo haremos».

Hace unas semanas Pedro Sánchez presentaba ‘España 2050’, un proyecto colectivo para decidir «qué país queremos ser dentro de 30 años”. Felicidades a Iván Redondo por la idea, la propaganda y el autobombo. Iván, que sé que me lees, ¿recuerdas cuando decía el actual gobierno que iba a derogar la reforma laboral y la ley mordaza? Nos quedamos esperando. ¿Y los problemas reales para cuándo? Trabajo, servicios públicos, seguridad en las calles… con un presente como el nuestro es difícil imaginarse el futuro. Sí, se nos cruzó el Covid, por eso me sorprende sobremanera leer que vais a recortar once mil millones en Sanidad.

Pese a ser de letras, alguito entiendo de números. Les comento brevemente: La tasa de paro juvenil es del 40% mientras que la tasa general ronda el 20%. La deuda pública es un 130% del PIB con lo que vamos a tardar unos 30 años en recuperarnos por la crisis desatada por la pandemia.. partiendo de la falsa premisa de que España seguirá existiendo de aquí a 30 años. Pase lo que pase, Ceuta y Melilla siempre serán un problema. Mucho ruido han hecho con los indultos cuando, con los beneficios penitenciarios, estaban a punto de salir de prisión de todos modos. Da que pensar que sean los vividores del ‘procés’ y la derecha muy derecha los que más en contra están. ¡Ay! ¿Y Rociíto qué pensará de todo esto? ¿Y Luna, la voluntaria de la Cruz Roja? Menudo espectáculo televisivo, el de la Política Deluxe, mientras en el día a día vivimos, ya no en otro país, sino en otra dimensión.

¿Y la oposición qué propone para solucionar esto? Nada, no propone nada. Culpan al gobierno de todo y proponen poner el himno en las escuelas, discuten mucho y muy fuerte sobre qué nombre de calle cambiamos y quién es el que grita más alto en el parlamento autonómico de turno. Sin embargo, según los últimos sondeos la oposición ganaría de largo en unas hipotéticas elecciones. Mientras tanto el Gobierno lo confía todo a la recuperación económica. No tengo esperanza de que nada cambie. Ya Valle-Inclán decía “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”. No aprenderemos nunca. Les confiaré otro secreto: España sería un gran país si no hubiera españoles.