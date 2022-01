Gustavo Santana: «Esas olas no se ven afectadas por la ampliación del puerto de Corralejo»

- Publicidad-

Entre sus cargos ha sido gerente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y director-gerente de Puertos Canarios en el Gobierno de Canarias entre 2015 y 2016. También ha desempeñado funciones de director de Seguridad, Calidad y Medioambiente de naviera de pasajeros y mercancías y consultor de ingeniería portuaria, aeroportuaria, de construcción naval y de transportes. Ha desarrollado su actividad docente como profesor asociado en la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación ULPGC en las áreas de Tráfico Marítimo y Proyectos Navales. Ahora se enfrenta al rechazo que varios colectivos ecologistas, ciudadanos y practicantes de surf de Fuerteventura han expresado hacia la ampliación del puerto de Corralejo, en el municipio de La Oliva, lugar de referencia internacional para un turismo especializado que ha llevado a la isla un estilo de vida que reporta altos beneficios económicos.

-En una de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción sobre participación ciudadana respecto a la ampliación del puerto de Corralejo, se denuncia que el periodo de información pública del proyecto coincida con el estival, algo que consideran “la primera restricción de derecho…”

-El plazo de información pública salió a finales de julio y finalizó a mediados de septiembre, los días hábiles correspondientes. No ha habido ninguna intención. El proyecto se tramitó así.

-Otro de los asuntos que emerge de ese documento es la presunta falta de veracidad científica del autor del Informe Técnico Ambiental del proyecto. ¿Esto que le sugiere?

-Ahí discrepo. El proceso de licitación se hizo de manera pública. Ahí concurrieron las empresas de manera libre y se valoraron las ofertas y lo obtuvo la UTE que ha realizado la redacción del proyecto. Los informes de los servicios de impacto ambiental internos de la Viceconsejería dicen que el proyecto, tanto en la parte de ingeniería como en la medioambiental, recoge los contenidos que obliga la Ley. No me han dicho que no tenga ninguna de las partes que debe contener ese estudio. Se ha realizado conforme a lo que recoge la norma.

-Le he preguntado por el autor del informe, el biólogo Rosendo J. López López, a quien Ecologistas en Acción cita expresamente en las alegaciones. Él es quien firma el Proyecto Técnico de Nueva Dársena Comercial en el Puerto de Corralejo. La alegación recoge que la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción a la que pertenece Agonane, así como SEO Bird Life Canarias, llevan “más de 20 años observando cómo este biólogo firma los estudios declarando compatibles con el medioambiente todos los proyectos que pasan por sus manos. El corta y pega está presente también en este informe de otro trabajo realizado para el anterior proyecto de ampliación del Puerto de Corralejo del año 2010”. ¿Lo sabía?

-En este caso, esto es una valoración que hace Ecologistas en Acción y yo no voy a entrar a valorar toda la actividad que ha hecho un consultor privado y que ha ganado el concurso.

Según las alegaciones, «el consultor sería el coautor del estudio ambiental del SAU 8 en el Faro del Tostón, en El Cotillo, en el municipio de La Oliva, que fue anulado por los Tribunales; igualmente es también autor del Informe de Impacto Ambiental de la urbanización Casilla Costa (Cueva del Llano) amenazando aún más una especie en peligro de extinción como es el Opilión Cavernícola Majorero que habita únicamente en este tubo volcánico, el segundo más antiguo de Canarias, que está datado en unos 800.000 años. El plan urbanístico avalado en su día por Rosendo López López, ha obligado a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial -, a exigir el cambió en una sección del plan urbanístico en el II Plan de Acción para salvar al Maiorerus Randoi. Dicen también que el biólogo en cuestión es firmante del Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico de Puerto del Rosario, actualmente en los tribunales por falsedad en documento público, al falsear presuntamente los datos de especies en peligro de extinción como han cotejado los investigadores de la Estación Biológica de Doñana y SEO Bird Life». Y hay más casos que se recogen en el texto. De ser cierto, es sorprendente que desde la Consejería se solicitara los servicios de este técnico.

Vuelvo a incidir en el tema. Aquí no hemos solicitado los servicios. Ha habido una licitación pública que es lo que ordena la Ley de Contratos y la ha ganado quien ha presentado la oferta más competitiva, según los criterios que venían recogidos en el pliego.

Pero, ustedes, ¿de verdad no sabían nada?

Usted me ha citado una serie de proyectos que están fuera del área de competencias de la Viceconsejería.

Son ejemplos que acompañan esas alegaciones. ¿Tampoco es su competencia saber a quién se contrata? ¿nunca albergaron sospechas? ¿no conocían de antemano estos casos?

No. Los servicios técnicos a mi no me han dicho que no pudiera concurrir este redactor a los concursos públicos. Si a mi no me dicen que está inhabilitado para contratar con la Administración Pública, desde luego que no se le puede impedir que licite a los contratos públicos.

También se pone de manifiesto “la carencia de estudios en profundidad de las corrientes en la zona, lo que representa ignorar una de las consecuencias más desastrosas si la nueva dársena se lleva a cabo tal como aparece en el proyecto recurrido. Así es, el aumento del tamaño del actual puerto implica un mayor cerramiento de la bahía de Corralero, lo cual conlleva que las aguas de dicha bahía sufran una grave hipoxia”.

En el proyecto, en la parte técnica sí figura un anexo de dinámica litoral que analiza esa área de actuación del anexo número 13 y está estudiado en la profundidad que corresponde. Se analizan los diferentes puntos donde se va a hacer la actuación, tanto al norte de la dársena actual como al sur y sí figura ese análisis de dinámicas del litoral.

En la zona se dan dos corrientes contrarias, que además son cambiantes en función de si la marea está subiendo o bajando. Y ese cambio no siempre tiene la misma intensidad, lo cual la hace aún más impredecible. Pero no menos importante es el poder de regeneración para el agua de la bahía y sus fondos. ¿Qué se hará entonces con esa agua putrefacta y ese mal olor a mar muerto, que no podrá renovarse por el cerramiento que supone el proyecto?

Vamos a ver. Usted me está haciendo que responda a la alegación. La alegación será contestada, esa y todas las presentadas, por los servicios de la Consejería. Me está preguntando temas, y así se lo digo, que yo los temas particulares que me está preguntando no los conozco en todo detalle.

¿Y qué va a pasar con los vertidos de los baños de los propios barcos, derrames ocasionales de los motores, emisarios y pozos negros, algas putrefactas, etc…?

En este caso, las embarcaciones de recreo que la Administración Marítima tienen una normativa respecto a la gestión de esas aguas grises que no deben ser vertidas en el puerto, desde luego.

Pero a mayor tráfico, si se amplía finalmente el puerto, ¿no cree que la contaminación se incrementará?

Bueno, lo que hay que hacer es gestión de los residuos. Respecto a los buques de la Marina Mercante decir que ya España, hace muchos años, ratificó el convenio MARPOL. En el anexo IV se exige, y así lo comprueba la Administración Marítima y la Capitanía, que esos residuos sean retirados por gestores autorizados. Igualmente la Administración Marítima tiene normativas para la gestión de los residuos generados por embarcaciones de recreo. Y lo que hay es que aplicarlo. El vertido en los puertos no sólo está prohibido, sino que es sancionable.

Resulta sorprendente que la zona, un lugar de destino internacional para el turismo de surf, pueda ver cómo se destruyen algunos puntos de olas de vital importancia para el desarrollo de este deporte y atractivo principal para los visitantes. En especial, las olas de El Muelle, Punta Elena y la de la Isla de Lobos.

Somos conscientes de lo que se ha dicho en esta alegación. Los informes de dinámica litoral no dicen que eso ocurra en la ola de El Muelle, ni en Punta Elena, pero que haya afección en la ola de la Isla de Lobos ni se ha evaluado. Más que nada porque es una ola que hay en otra isla, más o menos a 2 kilómetros.

¿Cómo es posible que este proyecto contradiga el Catálogo de Zonas de Protección para la Conservación del Recurso Surf y Windsurf elaborado por el Cabildo de Fuerteventura en 2019 y presentado conjuntamente con el Gobierno de Canarias?

Pero como le dije (sonrie) en el anexo de dinámica litoral queda reflejado que esas olas no se ven afectadas. Es lo me dice la información técnica que se recoge en ese proyecto.

Los vientos predominantes del Norte y del Nor-Oeste necesarios para la práctica del surf y otros deportes, ¿no quedarán obstaculizados por la dársena?

La dársena tiene un diseño donde se ha intentando bajar la altura del espaldón, siendo un cuenco amortiguador de tal manera que la cuenca visual pudiera ser mejor. Pero, respecto a este tema, igual que estos colectivos que se han manifestado hay otros colectivos que también nos han transmitido la necesidad de mejora del puerto. El puerto tal y como lo conocemos data del año 1990. Ese año el puerto fue utilizado por 470.000 usuarios y en trienio 2017, 2018 y 2019 por un 1.300.000 pasajeros. Es decir 3 veces más. En el año 90 la isla de Fuerteventura tenía 40.000 habitantes y en la actualidad 120.000. Es normal que la infraestructura portuaria se haya quedado pequeña.

Esto es contradictorio. Por un lado hay una superpoblación turística. Y por otro, pretenden ampliar el puerto. ¿Para qué? ¿para que se produzca una mayor masificación de la isla y se ponga aún más en riesgo el medio ambiente?

Desde el Gobierno de Canarias lo que no podemos hacer es no mirar un problema que ha existido en una infraestructura que debido a la evolución de la población en la isla se ha convertido en una zona con muy poco espacio y verdaderamente hay un tapón en ese puerto, por el uso sobrevenido porque la isla ha crecido. Cuando se hace una infraestructura hay unos pros y unos contras. Y eso es lo que hay que valorar. Y eso es lo que se evalúa.