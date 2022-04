Gamarra reafirma que el pacto con la extrema derecha garantiza la estabilidad

- Publicidad-

La actual coordinadora general del Partido Popular y futura secretaria general ha hecho balance desde el último congreso de 2018 hasta hoy y no ha habido ni un ápice de autocrítica. Más bien al contrario, Cuca Gamarra ha presentado unos datos que cualquiera podría pensar que son los de un partido que está gobernando.

«La fortaleza y el compromiso nos permiten contar con un partido alternativa de Gobierno. Con nuestra vocación de servicio a los españoles estamos aquí, con el rumbo fijo, sabiendo que solo el PP es capaz de llevar a España al lugar que merece», ha señalado Gamarra mostrando el sentido patrimonialista del país que tiene el Partido Popular.

«Cuarenta millones de españoles que nos esperan y nos necesitan, a los que no tenemos el derecho a defraudar y a los que les decimos desde la humildad que hay alternativa al gobierno que tenemos. Que somos la alternativa y que la construimos juntos. Porque compañeros, cuando dejamos de poner el foco en los españoles y lo ponemos en nosotros mismos, significa que algo no marcha bien, y este es el gran pecado del Gobierno de Pedro Sánchez que nosotros no vamos a cometer», ha dicho Gamarra.

Por otro lado, la futura secretaria general del PP ha señalado que los pactos con Vox, como el de Castilla y León, «garantiza la estabilidad y la gobernabilidad tras ganar las elecciones». Gamarra ha ensalzado, además, el compromiso de «diálogo y voluntad de acuerdos». La pregunta que surge es ¿esa voluntad es selectiva o sólo exclusiva para la extrema derecha?

Respecto a los datos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Gamarra ha comparado con las del PSOE haciendo una trampa al solitario, puesto que ha sumado las cifras de Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León y de la ciudad autónoma de Ceuta. Evidentemente, sólo con las cifras de la Comunidad de Madrid los datos son irreprochables.

Esta manipulación no tiene otro fin que pretender hacer ver a los españoles que el modelo neoliberal de gobernar del PP es mejor que el de las políticas progresistas cuando, en realidad, es una falsedad.