Fracasan las negociaciones para un Tratado Global de los Océanos

Las negociaciones sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU no han logrado un acuerdo sobre un Tratado que pueda crear santuarios marinos en el 30 % de los océanos para 2030, a pesar de que se han logrado avances significativos durante las últimas 48 horas. La quinta y última ronda de negociaciones, que concluía ayer viernes, se ha suspendido, lo que requerirá una nueva ronda para la consecución final de un pacto internacional cuya discusión se inició en 2018.

A pesar de los esfuerzos por acercar posturas de la presidenta de la conferencia, Rena Lee, finalmente, si bien «estamos más cerca que nunca del objetivo, afirmó, «es necesario más tiempo para cerrar el Tratado».

Los deberes sin hacer

La High Ambition Coalition, un foro político de alto nivel firmado por 50 países, entre ellos la UE y España para lograr un Tratado Global de los Océanos ambicioso, no ha hecho sus deberes a tiempo y ha trasladado a última hora acuerdos en temas clave como la financiación, poniendo en peligro todos los demás avances logrados en esta ronda de negociaciones. Como resultado, a menos que los ministros convoquen una “reunión de emergencia en 2022” para concluir las negociaciones, la High Ambition Coalition y países como Estados Unidos no van a cumplir su compromiso de finalizar un tratado este año.

“Los océanos mantienen la vida en la Tierra, pero durante las últimas dos semanas, la autoproclamada High Ambition Coalition no ha mostrado suficiente ambición o urgencia hasta las últimas horas. Como resultado, no han podido cerrar un Tratado Global de los Océanos que proteja las aguas internacionales. Prometieron un Tratado en 2022, y el tiempo se acaba. No deben asumir toda la responsabilidad, ya que otros países han sido deliberadamente obstructivos, pero la falta de cierre de un Tratado en estas conversaciones pone en peligro los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas en todo el mundo”, según Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.

Tímidos progresos

“Aunque se ha hecho algún progreso, especialmente en la potestad del Tratado para crear áreas marinas protegidas, los países de la High Ambition Coalition y EE. UU. se han movido con demasiada lentitud para encontrar acuerdos. Más demora significa destrucción del océano. Estamos tristes y decepcionados. Mientras los países sigan hablando, los océanos y todos aquellos que dependen de ellos sufrirán”, subraya Marcos.

Mientras unos divagan, otros trabajan

Algunos países como las islas del Pacífico y el grupo de países del Caribe se han esforzado mucho para impulsar el cierre del Tratado, pero países del Norte Global sólo comenzaron a trabajar para llegar a compromisos en los últimos días de las negociaciones, después de que se destapara que las negociaciones estaban al borde del colapso el jueves por la mañana, un día antes del cierre de la conferencia.

Rusia, clave en el bloqueo

Rusia se ha negado a participar en el proceso del Tratado en sí mismo o rechazando dialogar con la Unión Europea y muchos otros estados en una amplia gama de temas.

Sin una “sesión especial de emergencia” para concluir las negociaciones del Tratado Global de los Océanos antes de finales de 2022, será un desafío proteger proteger 11 millones de kilómetros cuadrados de océanos anualmente, desde 2022 hasta 2030, para proteger el 30% de los océanos del mundo en la escala de tiempo que la comunidad científica dice que es necesario. De ahí, la necesidad de que se adopte un Tratado Global de los Océanos sin demoras este año.