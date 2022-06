Figueres a un año de las municipales, Agnés Lladó se posiciona como favorita a falta de candidato de Junts

- Publicidad-

A un año de las municipales, hay una cosa que tengo clara y es que Jordi Masquef no puede ser el candidato de Junts, ya que si lo es, le regalamos la alcaldía a Agnés Lladó, de Esquerra Republicana, cuatro años más y es algo que la ciudad que yo quiero no puede permitirse, ya que serán cuatro años más perdidos, esta ciudad ya lleva suficiente años perdidos y aquí todos debemos hacer autocritica, ya que todos lo hemos hecho absolutamente mal, tambien los que consideraba como los míos.

Esquerra Republicana repite candidata en Figueres, Agnés Lladó hizo cinco concejales en las ultimas elecciones municipales, muy mal tendría que ir la cosa para que no pasara de cinco a seis concejales, ella es la alcaldesa y nos guste o no, mucha gente vota quien es el alcalde o alcaldesa, porqué es quien conoce, para mi si gestión ha sido nefasta, pero creo que estaremos condenados a entendernos con ella por el bien de Figueres, creo que va formar parte del próximo gobierno municipal me guste o no, la prefiero a ella que al 155, es decir al PSC, se que por motivos personales no pactaría nunca con Jordi Masquef, motivo de más para que no sea candidato de nuestro partido, creo que aun que su gestión haya sido nefasta con buenos compañeros de viaje al lado, podría hacer una buena gestión y ser mucho mejor alcaldesa.

Pere Casellas del PSC me cae bien y me llevo bien con él, sé que quiere Figueres y para mi ha sido de los que mejor gestión ha hecho dentro del gobierno municipal, pero tiene una cosa que haría que yo no pactara con él en primera instancia y es que su partido a nivel global

apoyó al 155, repite como candidato, actualmente tiene cuatro concejales, creo que el año que viene hará cinco, sumaria con Agnés Lladó si ella hiciera seis, si Jordi Masquef es candidato, lo que tendremos es un bipartito Agnés Lladó, Pere Casellas, se trata de evitar que esto pase.

La CUP vuelve con fuerza después de un candidato a las pasadas elecciones que no les funcionó, su candidato Xavi Colomer hará un muy buen papel, muchos de nuestros votantes ya me han dicho que si el candidato es Jordi Masquef los votaran a ellos, otra razón de más por no presentar a Jordi Masquef, como candidato de Junts, ya que incluso los militantes no votaran a nuestro partido y se irán a votar la CUP si presentamos a Jordi Masquef como candidato, la CUP subirá seguro y pasar de uno a tres concejales.

Quien va desaparecer y me sabe mal es Ciutadans por el momento político que se vive, su lugar lo ocuparan PP y VOX que sumaran dos concejales respectivamente, me sabe mal por Héctor Amello que es el único que ha hecho oposición y para mi merecería repetir.

Si mi partido Junts postulamos un nuevo candidato podemos sacar cinco concejales o incluso seis y formar un gobierno independentista junto con Agnés Lladó de Esquerra Republicana y Xavier Colomer de la CUP, tambien podemos incluso a optar la alcaldía si presentamos a Jordi Masquef estamos condenados a irnos a oposición, ya que Jordi Masquef es un candidato más que amortizado y por el bien de la ciudad que yo quiero creo que es hora de dejar paso, en nombre de mi partido yo a diferencia de otros no haré campaña por nadie ya que el candidato debe ser ratificado por los militantes, hasta que esto no pase no se puede hacer campaña, algo que algunos harían bien de recordar.

A un año de las elecciones municipales en Figueres, creo que la alcaldía ya está decidida y repetirá Agnés Lladó, pero se trata que repita acompañada de los partidos independentistas y no de mano del 155, si Jordi Masquef es candidato, Agnés Lladó repetirá de la mano del 155, si Jordi Masquef no es candidato en mi ciudad Figueres tendremos por primera vez en mucho

tiempo un gobierno independentista y republicano de verdad y esto es lo que deseo por mi ciudad de adopción Figueres, un gobierno independentista y republicano.

A un año de las municipales y a falta del candidato de Junts, la favorita a un año vista es Agnés Lladó