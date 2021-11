Fernando Barrionuevo, arte contemporáneo total

- Publicidad-

Una de las ideas que movieron a Nietzsche fue superar el nihilismo a través de la afirmación de la vida y de la voluntad. Y a la conciencia del ser humano de saber quién es, defendió la voluntad, su voluntad, de saber qué quería ser. Y es en Nietzsche, donde se plasma la ferviente necesidad de que la voluntad debe ser quien mueva al ser. Atesorado el individuo por las fuerzas del nihilismo que impedían que se realizara a sí mismo a partir de su propia voluntad. Fernando Barrionuevo ha sabido entender a Nietzsche a través de su vida y de su obra. Y es por ello que, Fernando Barrionuevo, ha basado su proceso de creación y su trayectoria en cuestionar el orden impuesto, que propugna la vigencia de un ser pasivo, que acepta los designios que se le imponen desde fuera, y que ha puesto al servicio de la cultura su vida y su destino, a partir de sus valores y de sus principios, a partir de su compromiso, su humanidad y su solidaridad.

1.- ¿Cuándo empezaste a tomar conciencia de que tu vida iba a estar destinada al arte contemporáneo?

Desde que tengo memoria, siempre me he visto dibujando, pintando, esbozando, trabajando con materiales de arte. Fue un descubrimiento emocionante para mí comprobar que con la pintura, el dibujo y la expresión libre podía mostrar fantásticos mundos que tenía en mi mente. Ya en mi adolescencia, con 14 años supe que este era mi camino, mi vida. Tenía que descubrir todo lo que el arte me tenía que aportar y así fue cómo decidí, con la complacencia de mi madre, que siempre ha estado ahí, apoyándome, irme a París, movido inicialmente por las obras de mis admirados Cézanne y Monet. Allí, descubrí los talleres de los viejos artistas, el barrio latino, los paisajes inspiradores y un estilo de vida que me cautivó. Desde entonces mis viajes por distintos países y ciudades, mis experiencias, me obligaron a marcarme como reto importar esas emociones y el conocimiento a mi ciudad, a Almería. Hasta ahora ha sido así la base de mi vida: Generar y Compartir.

2.- Tu dilatada trayectoria profesional ha marcado una forma de vivir y de concebir el arte contemporáneo, pero ¿qué objetivos fueron los que de una manera u otra dieron forma a tu concepción del arte y de la realidad que te rodeaba?

Racionalmente me marqué cuatro objetivos muy claros. Por un lado hacer del aprendizaje y experimentación continuas la base de mi proceso creativo y por otro potenciar el arte contemporáneo en mi ciudad, además de traspasar fronteras e impulsar el intercambio de conocimientos entre artistas nacionales e internacionales. Si están cumplidos, puedo decir que sí pero los sigo manteniendo como motores de mi vida.

Emocialmente me he marcado muchas metas. Crecer como persona, tener un sentido de la empatía amplio y generoso, apoyar a los jóvenes artistas y potenciar el espacio de los “grandes artistas desconocidos” además de estimular el trabajo colaborativo. En fin, creo que si hacemos memoria en Almería iniciamos una gran red social en torno al arte, primero de manera muy individual, casi diría que a pulmón, pero con muchas ganas, y después con MECA Mediterráneo Centro Artístico.

De tu pregunta y reflexionando en voz alta puedo decir que sí he ido descartando algunos objetivos, sobre todo de tipo emocional. Te das cuenta con el paso de los años que personalmente vas dejando mucha huella por el camino. Por lo tanto puedo decir que he descartado rotundamente olvidarme de mí. Ahora ya empiezo a acordarme.

3.- ¿Cómo definirías tu obra ?

Hay una palabra que la identifica claramente libertad. Para mí esta es la esencia del arte. Es obviamente un ejercicio de continuo desgaste reflexivo pero sobre todo de anti vanidad. No hablaría de estilo, más bien diría que si se puede definir de alguna manera se podría decir que es una obra permanentemente concatenada. Las series que realizo tienen una secuencia temporal, siempre queda algo pendiente para generar la siguiente. Para mí es fundamental partir de la esencia expresiva y desarrollar con el juego de materiales todo un universo de lenguajes visuales. Durante el proceso escribo mucho, desarrollo adendas de notas y esbozos y si tengo que destacar algo es que jamás utilizo la copia o la autocopia como excusa de mis influencias, que por cierto todos las tenemos.

Puedo decir que soy un enfermo crónico del progreso.

4.- Dicen que el miedo es una anticipación imaginaria al dolor. Sin embargo, si hacemos un estudio detallado tu obra, observamos que Fernando Barrionuevo, como autor, como visionario, siempre que ha aborda una obra, has asumido riesgos. Y, quizás de ahí, de ese fenómeno inefalbe del ser, radia la belleza de todas tus apuestas artísticas.

Riesgos, todos, ya que no concibo mostrar una obra pensada para un público concreto o según las tendencias del mercado, que por otra parte pienso que es una sandez inventada por aquellos que no conciben la cultura como tal sino como un espectáculo de vanidades y de efluvios de petulancias.

Si un artista crea para el público, entonces menos artista, será cualquier otra cosa. En mi caso creo para crecer. Es una necesidad vital, existencial. Es el pilar sobre el que descansa mi sentido humanista, del cual soy un practicante devoto.

El público es de carne y hueso, respira, observa, calla, habla y se comunica. Para mí el público tiene nombre y apellidos, tiene una historia, no es una masa, por lo tanto cuando me expongo con mis obras, en la medida de lo posible me gusta estar ahí, y ahora es mucho más fácil con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Me gusta hablar con las personas que dedican su tiempo a observar mis obras, a disfrutarlas o no. En ese sentido agradezco enormemente que decidan renunciar a parte de su tiempo para dedicarlo, en cierto modo a mí.

Referente a las críticas las asumo con una cierta naturalidad, dependiendo de quién las haga y en base a qué las hace. Si hay rigor las acepto, si no, procuro ignorarlas.

5.- ¿Crees que el artistas está supeditado al mundo que le rodea?

Es complicado definirlo. Tengo la sensación de que hemos dejado la puerta tan abierta que nos han usurpado hasta el ego, en el sentido más etimológico del término. No reflexionamos, nos reflexionan, no discutimos, ya discuten otros, no dialogamos, no decimos nada. En definitiva nos hemos dejado caer en los brazos de Morfeo y ahora ese sueño del que no hemos despertado se ha convertido en verdadera pesadilla. El arte no se ha librado de esto. Por esa puerta han entrado a mansalvas muchos aventureros que ahora han dejado el barco. ¿ Y ahora qué . ..

En mi obra, claro que influye el contexto, la situación, el lugar en el que vivo, las noticias que me quieren embudar. Y en ese sentido me reafirmo, me libero aún más y me solivianto.

Estamos en un período de paciencia confusa. No se qué puede pasar pero por lo pronto debemos aprender que para abrir la puerta de nuevo debemos conocer a quién dejamos pasar.

6.- En el proceso creativo, el artista necesita de la soledad, como un pilar básico en ese proceso constutuvo del ser que supone ergir una obra. Sin embargo, ¿Crees que fundamental establecer un dialogo con el público, con la sociedad, contigo?

Es cierto que durante la generación de la obra, en el trabajo directo con los materiales, en la puesta en marcha del proceso, me gusta estar solo, especialmente solo. Para mí es un proceso místico. Llegar a unir la mente con la obra es sustancialmente complejo pero de máxima plenitud creativa. Sin embargo soy una persona muy comprometida y muy respetuosa con el arte y con las experiencias de los artistas y es por eso por lo que puse en marcha MECA Mediterráneo Centro Artístico, como espacio, inicialmente en mi propio estudio, de encuentro e intercambio. En los años 80 que es cuando se inició, en la Calle Regocijos, desde mi estudio generamos una verdadera casa de la juventud. Hay muchos testimonios que lo corroborarán. Como todo cambia y evoluciona, MECA ha pasado a ser un centro de producción de arte de ámbito nacional e internacional. Por todo lo dicho, sí puedo decir que comparto continuamente mis procesos, pensamientos y reflexiones.

Referente a tu última cuestión, creo que la obra debe hablar por sí misma. La obra la concibo como un ente vivo, con sus propias secuencias de oxigenación. El espacio influye, por supuesto en su explicación, los textos, evidentemente también, y la educación previa, lógicamente, ¿ pero por qué no dejar que las sensaciones y emociones de cada cuál sean el cauce interpretativo de la obra . Dependerá del público que así sea.

7.- Si por un momento, tuviese la oprtunidad de hablar una mvez más con lo jóvenes astistas que están empezando, ¿ Qué consejos les darías?

Que se abstraigan de su estado de juventud, que sean visionarios más allá de lo que ven y oyen, que sean conscientes de que esto es una carrera de fondo, que se anticipen, que se definan, que se contradigan, que se comuniquen, que se identifiquen, que no echen de menos lo que no han hecho, que no resoplen ante la adversidad, que sean conscientes del tiempo, que pregunten y contesten, que sueñen despiertos.

8.- Por último, ¿ qué mensaje quieres transmitir a los lectores ?

A los que lean esta entrevista, les quiero dar las gracias por escucharme. Me gustaría haberles transmitido una visión, mi visión, fuera de los paradigmas del mundo del arte. Si no están relacionados con el mundo del arte, me gustaría que se acercaran más a él porque todos somos partícipes el mismo. Me gustaría que este fuese el inicio de un largo recorrido juntos.

Son muchas las cualidades que destacan en Fernando Barrionuevo, la primera quizás sea precisamente su continua pasión por incorporar la libertad creativa, tanto en su obra, como en sus trabajos organizativos, siendo consciente de la responsabilidad que esto supone. Un embate que establece como forma disruptiva del sistema y como alternativa a los cánones impuestos. La fuerte expresión de sus trazos, más allá de un impulso gestual, suponen la plasmación del movimiento. El re-descubrimiento de una historia silenciada y que recubra la luz a través de la pincelada del artista, se torna visible por un momento y nos adentra en la necesidad de intervenir dentro del alma de los objetos y de las cosas, de transitar la materia y su alma.

Fernando Barrionuevo se enfrenta ante el lienzo en blanco como una oportunidad para traducir las formas y los colores del universo más inmediato, transformándose y adquiriendo su propia textura, que cobra vida a través de sus obras, y que establece un diálogo continuo entre la materia y el ser, entre el caos y el abismo. Sus cuadros son el espacio donde confluye la vida y donde el tiempo se detiene, para darnos la última oportunidad de entender y observar el milagro de la humanidad. De su más que consolidada trayectoria profesional en el mundo del Arte Contemporáneo, nos hace rememorar sus inicios como artista que, con tan sólo quince años, expuso por primera vez en Almería, carrera profesional que ha seguido desarrollándose a lo largo de todos estos años en Italia, Alemania, Francia, Bélgica, EEUU, Omán y, sobre todo, en Japón, en el que su período de estancia supuso más de una década de su vida, combinando sus procesos creativos con la dirección de programas y proyectos internacionales de Arte. Fernando Barrionuevo supone uno de los referentes más importantes en el Arte Contemporáneo actual, con vocación universal, desde lo local hacia lo global. Estableciendo las nuevas líneas imperantes, como punta de vanguardia de las nuevas tendencias artísticas actuales, así como sus autores más preponderantes.