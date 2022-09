Feijoo reclama el cese de los ministros de Podemos a cambio del apoyo parlamentario del PP

- Publicidad-

Mucho se esperaba del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo. Sin embargo, el debate ha defraudado por el bajo nivel político demostrado tanto por el presidente del Gobierno de España como por el líder de la oposición. Cada cual ha leído su librillo, han llegado al Senado a «hablar de su libro» y, así, es imposible el debate y la confrontación de postulados.

El presidente del Partido Popular ha realizado una intervención dura pero en un tono muy contenido, alejada de las hipérboles de Pablo Casado pero marcado por cierto tufo populista, por lo que le reclama ahora su electorado.

Feijoo ha señalado al inicio de su intervención que le preocupan muchas cuestiones graves porque «no entiendo por qué no tiene presente», como, por ejemplo, el efecto que está teniendo la inflación en la industria.

«Tenemos el doble de paro que la media de la UE. Estamos peor que nadie y hemos crecido menos que nadie. Usted ha endeudado a los españoles el doble que el resto de países de la UE», ha señalado Feijoo en referencia al crecimiento de la deuda pública, sin tener en cuenta que cuando el PP gobernó regaló a la banca más de 60.000 millones de euros.

Respecto a la inflación, el presidente del Partido Popular se ha preguntado «¿Qué inflación considera usted normal? En julio nos dijo que para este año iba a ser del 6,5% y ahora nos ha dicho que será del 8% [para finales de 2022]».

En el discurso de Feijoo no podía faltar el reproche por las alianzas parlamentarias del gobierno porque el Partido Popular sólo entiende la actividad del poder legislativo desde el pétreo control de los partidos de carácter nacional y desprecia el multiculturalismo político español. Para este reproche ha acusado a Sánchez de docilidad frente a los partidos nacionalistas, docilidad «con la que usted cede ante las formaciones que sostienen al Gobierno. No importa lo que pidan».

Por otro lado, el líder de la oposición ha sacado pecho de que las medidas adoptadas por el gobierno han sido una copia de propuestas que hizo el PP. Sin embargo, no ha profundizado a la hora de explicar el alcance real de esas medidas porque el Partido Popular siempre se ha caracterizado por dar grandes titulares y, en la letra pequeña, dar grandes «palos» a la ciudadanía.

En concreto, Feijoo ha señalado que muchas de las reformas para los más vulnerables, como la bajada del IVA, fueron calificadas de inviables por el gobierno y ahora han sido aprobadas. Luego, cuando se presentan en el Congreso, el PP no vota a favor.

El precio de la luz ha sido otro de los arietes utilizados por Feijoo, sin entrar a analizar los precios de la energía en el resto de países de la Unión Europea. «Pese a la excepción ibérica en agosto hemos pagado el recibo de la luz más caro de la historia. Con la excepción ibérica le estamos regalando a los consumidores franceses 500 millones de euros». Así, sin anestesia, ha tirado del discurso patriótico que en nada se diferencia de la «soberanía energética» reclamada por Vox.

Por otro lado, Feijoo ha entrado en el terreno de la ignominia al afirmar que «ya nadie habla de pobreza energética» en un momento en el que la factura de la energía se ha disparado. Esta frase del líder del PP parece dar a entender que antes era una proclama política de la izquierda cuando, en realidad, hay cientos de miles de hogares que no pueden pagar sus recibos por los bajos salarios que se pagan en España. Sin embargo, de la precariedad salarial, fruto de las medidas adoptadas por el Partido Popular, Feijoo no ha hablado.

No podía faltar el ataque a Podemos, en el que Feijoo ha llegado a reclamar a Sánchez que «cese a los ministros que usted no ha nombrado y a quienes no están a la altura», además reclamarle que busque más apoyo en el Partido Popular.

«Queda más de un año para las elecciones generales, un año complejo, mucho tiempo, en su mano está cómo afrontarlo. Ninguno de los pactos que le he ofrecido ha tenido en cuenta ni siquiera valorarlo. Su ‘no es no’ es su principio inmutable desde que usted comenzó en política», ha afirmado Feijoo.