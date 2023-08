Feijóo, o presidente del Gobierno o ¡a la calle!

- Publicidad-

Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones pero no va a gobernar porque el pueblo español así lo ha decidido. Los resultados de los comicios han dejado clara la voluntad de la ciudadanía: no quieren fascistas en el gobierno y, por ello, el PP no podrá utilizar a su socio prioritario: la ultraderecha de Vox. En consecuencia, Feijóo no va a gobernar y sólo Pedro Sánchez tiene la capacidad de obtener los apoyos para poder, en primer lugar, presentar al Jefe del Estado una suma real para que Felipe VI lo proponga para la investidura y, en segundo término, si el Congreso le da la confianza, formar gobierno.

Feijóo no sabe lo que es la política. El discurso que realizó anoche en el balcón de Génova fue la demostración de que el líder del PP es un ignorante absoluto de lo que es la democracia.

Los propios actos del Partido Popular de las últimas semanas desmienten el discurso de Feijóo sobre la lista más votada. Ahora el líder del PP dice que es una anomalía democrática que gobierno quien no haya ganado las elecciones. Sin embargo, sólo una semana antes de las generales el Partido Popular llegó a un acuerdo con Vox en Extremadura para que no gobernara el PSOE, la lista más votada. Lo mismo ha sucedido en Canarias. En las elecciones autonómicas y municipales de 2019, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida lograron gobernar sin ser la lista más votada.

Feijóo parece haber olvidado que la democracia española es parlamentaria, no presidencialista. Por eso se votan listas y se conforman grupos y son los diputados quienes deciden quién será investido como presidente del Gobierno. Por desgracia para Feijóo, los números no le dan.

Feijóo quiere ser presidente a costa de un bloqueo

El líder del PP dijo desde el balcón de Génova, ante militantes que gritaban «Ayuso, Ayuso, Ayuso», «pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España […] Todos los candidatos más votados han gobernado. No hay ningún presidente que haya gobernado después de perder las elecciones. Me corresponde intentarlo. Somos la opción alternativa y eso es lo que haré».

Sin embargo, el mero hecho de que Feijóo pudiera ser hipotéticamente investido como presidente del Gobierno, se generaría un bloqueo absoluto de la actividad parlamentaria. Los decretos salidos del Consejo de Ministros serían bloqueados porque el reparto parlamentario no le da y precisaría llegar a acuerdos de gobierno que sus propios votantes rechazarían.

Ayuso, Ayuso, Ayuso

La realidad es que Feijóo ya es un cadáver político. No va a ser presidente del Gobierno, porque, insistimos, tiene que proponerlo el Jefe del Estado al Parlamento y, ahora mismo, el líder del PP no puede presentar a Felipe VI una alternativa realista. Mariano Rajoy, en su momento, fue más digno: no se sometió a una investidura porque sabía que no le daban los números.

Feijóo, sin embargo, no va a hacer eso porque necesita ser presidente del Gobierno para sobrevivir. Mucho más tras escuchar de su militancia los gritos de «Ayuso, Ayuso, Ayuso». En el balcón de Génova hubo un elemento simbólico. Toda la cúpula del Partido Popular, incluido Feijóo, salió vestido de blanco…, salvo Ayuso que vestía un rojo intenso que hacía que los focos se fijaran en ella.

Liderazgo cuestionado

Anoche también se pudo comprobar cómo el liderazgo de Feijóo está más cuestionado de lo que se podría creer. El mero hecho de que Juanma Moreno Bonilla tuviera que publicar un tuit para proclamar el liderazgo de Feijóo en el PP quiere decir que, a nivel interno, hay un cuestionamiento evidente.

El PP ha ganado hoy las elecciones generales. Y ha sido gracias a @NunezFeijoo.



Hace 15 meses cogió un partido con 89 diputados y hoy lo ha convertido en la opción preferida de los españoles.



Feijoo debe convertirse en el presidente del Gobierno.#Elecciones2023 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 23, 2023

Cuando un líder es fuerte no necesita que sus mandos intermedios le apuntalen. En el Partido Popular, o se llega a La Moncloa o se fracasa. Mariano Rajoy vivió ese cuestionamiento pero el hecho de que fuera señalado como el líder por el dedo redentor de Aznar frenaba la disidencia. Ahora no es esa situación. Feijóo llegó como el vencedor absoluto, el hombre que iba a echar a Pedro Sánchez y recuperar la Presidencia del Gobierno. No lo ha hecho ni lo va a hacer.

Sin embargo, en muchos territorios se cuestiona abiertamente al presidente del PP, sobre todo tras ver cómo Vox les ha quitado más de un escaño, algo que, según afirman a Diario16 fuentes populares de manera extraoficial, con Ayuso no hubiera pasado.

Feijóo no sólo ofreció una expectativa muy alta, sino que se creyó determinadas encuestas, esas que, hasta ayer, «casi nunca fallan», y se presentó ante los españoles como presidente in pectore, como si no hiciera falta ni siquiera votar. A unas elecciones no se puede llegar de sobrado. No hay más que recordar lo que le sucedió a Hillary Clinton o a Al Gore en Estados Unidos.

Txapote devora a Feijóo

Otro de los momentos en que demostró que Feijóo no es un hombre fiable fue cuando los militantes populares empezaron a gritar «¡Que te vote Txapote!» y él respondió «eso a Sánchez». Esas palabras fueron la asimilación de un discurso nacido del ultrafascismo, comprado por algunos líderes del PP que no concordaban con el supuesto centrismo de Feijóo. En cambio, el líder del PP, con esa respuesta, jaleó el grito que tanto daño hace a las víctimas del terrorismo (salvo a las que siguen viviendo del dolor) y se convirtió en la imitación gallega de Santiago Abascal.