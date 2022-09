Feijóo no sabe de economía y afirma que la Seguridad Social está incluida en el techo de gasto pactado con Bruselas

- Publicidad-

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, concedió una entrevista a La Razón este domingo, en la que debatía sobre si se deben o no subir las pensiones de acuerdo a la inflación y en la que confundía varias cuestiones, dejando atónitos a varios ministros del Gobierno

Feijóo afirma que las pensiones están dentro del techo de gasto

En su respuesta al diario, Feijóo aseguró que “el Gobierno no puede subir más de un 3% el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos. Y la pregunta no es si la oposición quiere que suban o no las pensiones conforme al IPC: aquí hay que preguntarle al Gobierno, que es el que firmó ese pacto, que, si actualiza las pensiones conforme al IPC, y con esta limitación impuesta por la UE, cuánto dinero quedaría para todo lo demás”.

“El ministro Escrivá, -ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- niega que esa limitación del gasto corriente afecte a las pensiones”, le pregunta la entrevistadora.

“Hay un acuerdo y, los pactos con la UE no se pueden incumplir”. Feijóo, en su huida hacia adelante, acusa al Gobierno de “mentir” y le pide “que deje de hipotecar el futuro de los españoles”.

Feijóo desconoce la Ley de Estabilidad Presupuestaria

“La política de Sánchez nos añade 200 millones de euros de deuda pública cada día. Esto supone que hemos incrementado nuestra deuda pública un 20% sobre PIB y la media de Europa es de un 10% sobre PIB. Con todo esto, que nos digan cuál es su propuesta en pensiones y tendrán una respuesta de mi partido”, remata en su ignorancia presupuestaría.

Yolanda Díaz atónita

Estas palabras han dejado atónita a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no se creía lo que estaba leyendo. Ayer contestó desde su cuenta de Twitter.

De forma contundente, le ha recordado al líder de los populares, su desconocimiento de la Seguridad Social, pieza fundamental del Estado.

“Alguien que desconoce que la Seguridad Social se excluye del techo de gasto, no sabe cómo computan los fijos discontinuos o se lía con las temperaturas no está preparado para gobernar España”.

También Escrivá

Pero no ha sido la única. También el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha contestado a Feijóo, recordándole lo que dice el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, referido a la regla de gasto.

“En una entrevista hoy en La Razón, Feijóo me acusa de mentir. ¿Ignora que el art. 12 de la LOEPySF (2012 Gobierno PP) excluye de la regla de gasto a la Seguridad Social? O peor, sabiéndolo, ¿quiere desinformar a los españoles y generar inquietud a nuestros pensionistas?”, se pregunta.

“Artículo 12.

La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”.