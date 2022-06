Feijóo a Pedro Sánchez: “Olvídese usted del ‘efecto Feijóo’ y preocúpese de las familias españolas”

- Publicidad-

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se estrenaba este martes en el Senado, donde buscó posicionarse como la “alternativa” real al actual Gobierno de coalición. El gallego centró el tiro en el aspecto económico, optando por un tono muy soso, como si estuviera queriendo una bronca que no le ha salido.

Feijóo o efecto Feijóo

Ha sido el primer duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo, dos meses después de que fuera elegido presidente del PP en el Congreso extraordinario celebrado en Sevilla, que puso fin al liderazgo de Pablo Casado y dos semanas de la toma de posesión de su escaño en el Senado.

El lider del PP ha optado por hacer una pregunta genérica, para dejar claro que el PP está con los asuntos que preocupan a los ciudadanos frente a los temas con los que busca distraer el Gobierno

Así, Gamarra ha subrayado que lo que quiere el PP es “que se hable de la España real» y «de los problemas que tienen los españoles”.

“¿Considera el presidente del Gobierno que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas?”, reza textualmente en la pregunta que Feijóo registró en la Cámara Alta y que pretende formular a Sánchez en el Pleno.

Propuestas económicas de la derecha

Después de que la inflación haya vuelto a repuntar en mayo hasta el 8,7% por la subida de carburantes y alimentación, los ‘populares’ consideran que las recetas del Gobierno de Sánchez no están funcionando y ofrecen aplicar las incluidas en el plan económico que Feijóo remitió a la Moncloa hace un mes.

El PP ya ha advertido que no apoyará la prórroga hasta octubre del plan anticrisis que el Consejo de Ministros aprobará este mes, si no se atienden algunas de las propuestas que ha puesto encima de la mesa en su documento económico y que, a su entender, hasta ahora el Gobierno ha «ignorado» y «despreciado«.

Sánchez a Feijóo: “Por ahora solo han hecho que estorbar, estorbar y estorbar”

Sánchez ha respondido con mucha ironía: “Bienvenido al Senado. Hemos venido trabajando en la conferencia de presidentes para responder al desafío y el resultado ha sido fructífero, por lo que me gustaría extenderlo ahora que se va a dedicar a la política nacional. Siempre lo hemos querido así, con la mayoría más holgada posible, no solo con los partidos sino con los agentes sociales”, ha empezado el presidente.

“También hemos llegado a acuerdos con otras fuerzas políticas, con todas salvo la ultraderecha y ustedes. Les pido que hagan una oposición de Estado y útil», ha proseguido. «Por ahora tenemos que basarnos en sus declaraciones y no en sus hechos. Y usted ha tenido declaraciones desconcertantes, como que el PP será útil cuando gane, ya que no entienden la oposición de misma forma cuando gobiernan y cuando no lo hacen. Nosotros aprobamos desde la oposición un pacto contra el terrorismo, por la violencia machista, que no intrafamiliar, y otros tantos que han sido buenos”, ha proseguido.

«El Gobierno de España lo que ha hecho siempre es proteger a las familias. Ahora lo estamos haciendo con la respuesta a la guerra y dentro de muy poco fijando un tope a la electricidad. Hemos trabajado sin descando mientras que ustedes solo han hecho que estorbar, estorbar y estorbar», ha sentenciado el presidente.

Feijóo responde: “El PP es un partido de Estado, sus socios no”

“Esta es una oposición de Estado. El problema que tiene usted y su legislatura es que no tiene socios de Estado. Si saliese a la calle se daría cuenta de que se equivoca. Se parece usted a un conductor que va en dirección contraria. Este partido está aquí para ejercer, para cumplir y servir a la mayoría de los españoles. A insultos me gana usted siempre, ya que no lo diré que estorba. Lo que sí le digo es que he venido a ofrecerle una alternativa”, ha indicado Feijóo.

Previamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había lanzado un reto: “¿Renovará usted los órganos constitucionales?”.

El PP insiste en su plan económico

“¿No le parece a usted que bajar el impuesto de la renta supone bajar el impuesto al 75% de los contribuyentes? ¿O que transferir 5.000 millones de euros directamente a las empresas supondría ejecutar más fondos? ¿O que una línea de abastecimiento de alimentos podría servirnos para resistir? Nos dijo que España resistiría mejor que otros los efectos de la guerra, igual que con los 20 céntimos de rebaja de la gasolina sería suficiente. Todos sus presagios se los ha comido la inflación”, ha añadido Feijóo.

Olvídese usted del ‘efecto Feijóo’

“Se lo digo con toda cordialidad: si las familias se empobrece, no tenemos quie aceptarlo. Si superamos la recaudación que presagiamos, debemos devolver el dinero a quien lo ha pagado. Veo que ustedes insultan en el Consejo de Ministros. También he visto en la carpeta de una vicepresidenta que están preocupados por las elecciones andaluzas y el efecto Feijóo. Olvídese de esto y preocúpese por las familias españolas”, ha sentenciado Feijóo, ganándose la ovación de toda su bancada.

“En el fondo, señor Feijóo, la política es sencilla: o derechos o retrocesos sociales”

“Hace dos meses nos reunimos y le propuse 11 acuerdos, entre ellos que renueven los órdenes constitucionales. Además de otras cosas como quitar la palabra disminuido de la Carta Magna. Hable usted claro, si estos términos son utilizados por el vicepresidente de Castilla y León es algo aberrante”, ha arrancado el presidente, que, además, le ha recordado algunas de las cuestiones en las que tendió su mano a Feijóo en la reunión mantenida en La Moncloa: violencia machista, transición ecológica, respuesta económica y social a las consecuencias de la guerra.

“En el fondo, señor Feijóo, la política es muy sencilla: o precafrizamos las relaciones laborales o dignificamos la estabilidad en los puestos de trabajo en el marco de la reforma laboral, o devaluamos lo sueldos o tenemos el SMI a 1.000 euros, o revalorizamos las pensiones conforme al IPC o los condenamos al 0,25% de cuando ustedes gobernaban… es así de sencillo. O derechos o retrocesos sociales. Ustedes, con la palabra y con los hechos, apuestan por lo segundo”, ha sentenciado el presidente, ganándose, al igual que su contrincante, el aplauso de toda una bancada volcada con su líder.