Federación Mujeres Jóvenes exige medidas urgentes para la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

- Publicidad-

Federación Mujeres Jóvenes valora positivamente el proyecto de Ley Orgánica para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es un logro de todo el movimiento feminista. No obstante, reivindica nuevas medidas y acciones urgentes en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Garantía del derecho al aborto

El pasado día 19 de septiembre, dentro de las acciones por el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Clínica Dator y Federación Mujeres Jóvenes constituían un grupo de trabajo de expertas con el objetivo de analizar de manera conjunta y desde una perspectiva feminista las necesidades de mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes.

Durante el primer encuentro se analizaron las barreras y dificultades que se encuentran las mujeres jóvenes en la actualidad, a la hora de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Además, de la disparidad en las diferentes CCAA y un análisis de las nuevas normativas aprobadas recientemente.

Federación Mujeres Jóvenes apoya la nueva Ley del Aborto

Federación Mujeres Jóvenes valora muy positivamente que el proyecto de Ley Orgánica para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo “recupere el derecho y la capacidad de las mujeres de 16 y 17 años a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y la interrupción voluntaria del embarazo”.

- Publicidad-

“Estas medidas son una reivindicación y un logro de todo el movimiento feminista”, señalan. Pese a ello, creen también fundamental realizar un análisis desde la perspectiva feminista poniendo especial enfoque en las mujeres jóvenes y las barreras específicas que limitan su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como pueden ser la falta de espacios seguros, la falta de apoyo social o la falta de acceso a métodos anticonceptivos.

Rueda de prensa de la Federación Mujeres Jóvenes por el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito

También reclaman que se debe penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. También se deben considerar ilegales aquellas asociaciones o fundaciones cuyas acciones tengan como finalidad la discriminación, intolerancia o perturbación del personal sanitario que practica. O de las mujeres que se someten al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, al entender que se están vulnerando los derechos fundamentales y libertades públicas y evidentemente, retirar la financiación de aquellas organizaciones anti-elección.

Federación Mujeres Jóvenes exigen medidas efectivas para aplicar la ley

La Federación Mujeres Jóvenes reivindican que para que las leyes tengan efecto en la vida de las mujeres es fundamental poner en marcha las medidas y políticas públicas que garanticen que esos derechos se cumplen en igualdad de condiciones. Es fundamental trabajar en la aplicación de la ley.

Desde el grupo de trabajo, han hecho una primera aproximación a las mejoras en la aplicación de la ley y las políticas públicas necesarias para garantizar un aborto seguro para todas las mujeres:

La desigualdad territorial en el acceso a la IVE vulnera el principio de igualdad en todo el territorio del Estado. Es un grave problema que está poniendo en peligro el ejercicio de este derecho. También, es necesario la incorporación real del aborto a las instalaciones de la sanidad pública, considerando la preparación de los propios centros sanitarios y la formación necesaria de todo el equipo de profesionales que posibilitan la IVE.

Por eso reclaman que el aborto se incorpore como un derecho de las mujeres. Debe contar con una atención integral y no sólo como una prestación sanitaria. En este sentido, la incorporación del aborto a la sanidad pública es fundamental que no se gestione a través de concursos para gestión privada, pues de este modo se prioriza la más económica y no la mejor atención.

Comparten una preocupación por la promoción única del método farmacológico en la incorporación del aborto a la sanidad pública. Esto supone una dificultad para muchas mujeres que no pueden contar con un espacio propio donde poder hacer la segunda toma y la expulsión.

Acoso a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo

Respecto a la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, reivindican que se incorporen a la ley las zonas de seguridad en torno a las clínicas acreditadas para la IVE.

No recogerlas deja en situación de desprotección a las mujeres y a las profesionales que posibilitan este derecho y no garantiza poder ejercer el derecho a la IVE en un espacio de seguridad sin sufrir acoso y violencia en el ejercicio de un derecho.

Deben además incorporar acciones no solo en los entornos de las clínicas, si no considerar ilegales aquellas asociaciones o fundaciones cuyas acciones tengan como finalidad la discriminación, intolerancia o perturbación del personal sanitario que practica o mujeres que se someten al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, al entender que se están vulnerando los derechos fundamentales y libertades públicas y evidentemente, retirar la financiación de aquellas organizaciones anti elección.

Federación Mujeres Jóvenes piden más educación sexual

Por último, uno de los aspectos más importante del proyecto de Ley es la educación sexual integral y la formación a las y los especialistas dentro de la formación universitaria. Esto supone incorporar la IVE a los currículos de las formaciones universitarias, de todas las profesiones que forman parte de los equipos de IVE y de atención a las mujeres. También, incluir la educación afectivo-sexual en los colegios e institutos, enmarcándola dentro del currículo obligatorio en todas las etapas educativas como una materia prioritaria y transversal y considerar el acceso a una educación sexual como un derecho fundamental enmarcado dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas de nuestra carta magna.

Estas primeras conclusiones del grupo de trabajo son un punto de partida para seguir trabajando en favor de una salud sexual y reproductiva feminista, esto nos va a permitir definir estrategias para articular vías en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.