FAEF Convencion de Ciudadanos debate la Constitucion para la Union Europea Federal

Respuesta a proposito del Report Nr. 19

Los ciudadanos estan hartos con los politicos que se han establecido desde finales del siglo pasado hasta los tiempos actuales porque en vez de favorecer las politicas sociales, simplemente se han dedicado a favorecer a las grandes corporaicones como las empresas farmaceuticas que es el ultimo escandalo ocurrido en en mundo capitalista. Por ejemplo, las vacunas contra el Covid-19 han sido financiadas por los gobiernos del UE y USA principalmente y en vez de liberar la patente en los paises pobres siguen cerrando los ojos para no ver los beneficios grandiosos que hacen con la venta de vacunas.

Por otra parte las grandes fortunas han duplicado mientras que los ciudadanos ordinarios se han empobrecido y algunos se han tenido que ir a vivir debajo de los puentes. A pesar de ello el nuevo gobierno de Alemania y otros paises sigue sin poner impuestos a las grandes fortunas que han aumentado mucho tambien con el periodo de pandemia.

Si mencionamos a Empresas como Amazon, Google, Facebook, etc siguen sin pagar impuestos ( o pagan impuestos irrisorios) porque los politicos se niegan a favorecer a los ciudadanos que si que pagan los impuestos que financian el presupuesto de sus respectivos estados

Es verdad que tenemos democracia, pero no todos los derechos humanos se respetan. Solo hay que ver el ejemplo de Julian Assange que por descubrir las barbaridades que hace el Imperio USA probablemente terminara el resto de su vida en una carcel…o igual lo llevan a Guantanamo donde hay todavia «terroristas» que no han sido juzgados por supuestos hechos terroristas.

Entre tanto las guerras de los Estados occidentales en Irak, Argelia, Libia, Agfanistan no se condenan porque «son legales»….. Si algunos gobiernos justifican esa legalidad de invadir paises es porque no legislan bien, sino que lo hacen para favorecer a las grandes corporaciones y mientras tanto los ciudadanos se empobrecen cada dia mas.

En los proximos años los gobiernos occidentales no arreglaran nada sino que todavia se va a empeorar mas. El cambio climatico se lleva trantando desde los años 1970 cuando se creo el Club de Roma que vaticinaba una decandencia mundial sino se ponia remedio al crecimiento desmesurado que no ha parado de aumentar durante los ultimos 40 años.

Tambien el acuerdo de Paris lleva casi 30 años y todavia no se ha hecho nada por evitar la catastrofe ecologica ni hay visos de que se vaya a hacer algo en un proximo futuro.

Las crisis de 2008, la crisis del Euro y Grecia, la emigracion 2015, etc no se han solucionado sino que han empeorado y no hay perspectivas que mejore la situacion.

Y por citar la ultima crisis de Ucrania son los gobiernos de la OTAN culpables porque no han respetado los acuerdos de 1997 cuando se comprometieron a no avanzar con paises miembros hacia las fronteras de Rusia. Por tanto si Rusia coloca Armas nucleares en Cuba no sera culpa de Rusia sino de la OTAN.

Probablemente Rusia tendra «sanciones» que como siempre no le afectan como se ha demostrado sobradamente, porque China se ocupa mucho de respaldar a Rusia.

Al final si se desencadena una guera mundial algunos medios de comunicacion (complices de los gobiernos) se ocuparan de culpar a los otros cuando la culpa es de ellos.

Los ciudadanos ordinarios no salen nunca a la calle para hacer guerras sino que salen a la calle por la paz..pero sus gobiernos no les hacen caso y se producen mas guerras.

Estoy pensando en el sistema politico de la Federacion Helvetica y es por ello que trato de debatir la Constitucion Federal para que facilite un gobierno del pueblo. Un gobierno verdaderamente soberano que tenga la ultima palabra en las decisiones polticas de importancia.

Por tanto en la Constitucion Federal para la Union Europea no solo tiene que tener elementos de Democracia Directa como se propone en el Articulo VII sino que debe ser una forma de gobierno que no pueda declarar guerras, sino que sea un gobierno con una fuerte defensa federal para que ninguna potencia pueda regir los destinos de Europa.

El argumento de que Suiza se puede permitir el sistema politico de Democracia Directa no depende de sus fronteras, de los millones de habitantes, ni por ser pequeño el pais sino porque se ha desarrollado la Constitucion desde hace 170 años. Si comparamos el año 1848 con el año 2022 probablemente era mas grande la azaña del pueblo suizo en el siglo XIX que los desafios que tendria Europa, con una Constitucion similar a la de Suiza en el Siglo XXI

Recientemente, lamentaba el poco apoyo que prestaban algunas personas al proyecto de FAEF para una Constitucion de la Union Europea Federal y mi respuesta fue apoyada por el Presidente de FAEF que afirmo: „sabias palabras“

Mi propuesta consiste en dejar de seguir escuchando lo que dicen las personas que solo han aprendido durante su epoca academica y luego en su trabajo para ganarse la vida…sino que debemos ser valientes y hacer una labor que transforme la sociedad del futuro donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de tener su existencia bajo control para lllevar una vida mas sana y feliz.

Yo he vivido la experiencia del sistema politico suizo desde principios de los años 1970 que tuve una novia suiza, luego la madre de mis 3 hijas es de Lucerna, tambien asisti al proceso del nacimiento del Canton de Jura en los años 1980 y sigo teniendo buenos amigos en Suiza y estoy atento a la politica suiza porque solo si logramos encarrilar a Europa con un Sistema politico similar al de Suiza pasaremos con FAEF a la Historia como heroes del Siglo XXI porque tenian vision de futuro para resolver los grandes desafios que presentaba el mundo aportando una Constiucion para la Union Europea Federal con la declaracion de Neutralidad de la federacion por haber seguido la doctrina de Hamilton que desgraciadamente no pudo llevar a cabo en la Convencion de Filadelfia para la Constitucion federal de 7 Articulos para los EE UU de America.

Aqui el resumen de Hamilton:

Tenemos que volver a Alexander Hamilton, quien mencionó la neturalidad. Probablemente en ese momento fue difícil, pero como no estaba claro en los 7 artículos de la Constitución, la declaración de neutralidad de los EE. UU. llevarse a cabo. No debemos cometer el mismo error

La gran estrategia de Alexander Hamilton

uno de los tres autores de los American Federalist Papers 1787-1788. Cómo Hamilton

defiende la necesidad de neutralidad al contar con una fuerte defensa bien organizada.

Debido a que reconoció estas limitaciones geopolíticas, Hamilton, tal vez más que cualquiera de sus

contemporáneos, enfatizaron la dinámica de poder como la variable principal en las relaciones internacionales. «Los derechos de La neutralidad sólo se respetará «, afirmó,» cuando sean defendidos por un poder adecuado . Una nación, despreciable por su debilidad, pierde incluso el privilegio de ser neutral «. Hamilton estaba claramente alarmado por la falta de un «poder adecuado» en su país: a lo largo de The Federalist , sus argumentos a favor de ser neutral. En la constitución enfatizó la debilidad de la nación bajo los Artículos de Confederación. La falta de confederación una autoridad centralizada lo dejó sin «tropas, ni tesorería, ni gobierno», y esta debilidad dejó a América extremadamente vulnerable a las amenazas extranjeras https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:251cccae-51a9-3483-b8c6-9cad43d2d84b