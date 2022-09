¿Extraterrestres en Cataluña?

- Publicidad-

La ciudad de Olot, situada en la comarca de La Garrotxa, es el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la península ibérica y, a su vez, un punto destacado en el reporte de avistamientos ovni. Fenómeno que convive con otros sucesos extraños, acontecimientos históricos, crímenes seriales, moais, manifestaciones paranormales y conductas desviadas que, bajo la atenta mirada del recién llegado, pasan de ser hechos aislados a sucesos encadenados. Con estos eslabones de datos, conjeturas y exóticas casualidades, el Dr. Alderete fabula acerca de lo sobrenatural –oculto entre lo común– y revela que lo extraordinario está en lo habitual, lo cotidiano y evidente, fabricando algo así como un relato semi-ficcional alrededor de la cosmogonía de la localidad catalana.

Sobre el fenómeno ovni en su obra y específicamente en Cataluña, Dr. Alderete señala: “Lo que me seduce del fenómeno ovni es justo lo mismo que hizo que me inclinara por Olot (la ciudad) para desarrollar la historia. No es ciencia ficción, ni siquiera es ficción. Es un fenómeno muy real, más allá de que creamos en él o no. Las personas que aseguran haber sido abducidas lo viven como un fenómeno real; lo que vieron algo en el cielo, también. Y es ahí donde me interesa. La realidad poniendo en jaque a la ficción”.

La historia que transcurre en la novela juega con eso, y confronta los extremos del protagonista: Carles Gasol, por un lado, un científico, por otro lado, la imposibilidad de comprobar su abducción. Y la resignación ante una realidad en su vida. “No niego lo que paso, es lo que la ciencia llama anecdótico porque sucedió de una manera que no puedes reproducir… pero sucedió”, dice el personaje.

Su trabajo creativo va desde la producción independiente para MTV, Nickelodeon, Canal Fox y Once TV, hasta el diseño de arte para discos de grupos como Los Fabulosos Cadillacs o Andrés Calamaro

Nacido en la lejana Patagonia argentina en 1971, a los 18 años Jorge Alderete viajó a La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para estudiar Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo ha sido publicado en varias antologías especializadas entre las que destacan Illustration Now! y Latin American Graphic Design (Taschen); y su obra ha sido expuesta en distintas galerías y museos del mundo y México, como el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de las Culturas donde presentó la Exposición Tike’a Rapa Nui, una larga investigación alrededor de la cultura de la Isla de Pascua; investigación recopilada en el libro del mismo nombre publicado en 2018 por la editorial colombiana Rey Naranjo.

En su ya extensa trayectoria como diseñador e ilustrador, ha colaborado también como animador independiente para varias televisoras, entre las que se encuentran MTV, Nickelodeon, Canal Fox y Once TV. Es fundador, junto a Juan Moragues, del sello discográfico Isotonic Records, especializado en rock instrumental.

Ha diseñado más de 150 artes para discos de grupos procedentes de distintas partes del mundo, entre los que se encuentran Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro y Daniel Melero (Argentina), Lost Acapulco, Twin Tones (México) y Los Straitjackets (Estados Unidos)

«Autsaider Cómics es una editorial que, lejos de vivir su independencia con victimismo, utiliza esa libertad para publicar tebeos diferentes, divertidos, con acabados de lujo, rotulaciones a mano y sin prestar demasiada atención a las cuentas de resultados. Una anomalía en el mundo editorial español que demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera y, lo más importante, mejor». Esto decían en la revista Visual y lo hemos mangoteado para tirarnos el pisto por aquí de lo que molan nuestros libros.