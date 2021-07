Expertos avalan la vuelta de la mascarilla en exteriores

Ante la creciente ola de contagios, las autoridades sanitarias anuncian una vuelta atrás en la relajación de las medidas sanitarias que nos recuerda la terrible realidad: el virus sigue ahí. La doctora Sonia Miravet, vicesecretaria del

Colegio de Médicos de Barcelona ha advertido de que el uso de la mascarilla puede volver a ser necesario en exteriores: “No es una barbaridad volver a ella en aquellos momentos en los que no se puede mantener la distancia de seguridad. Debemos ser cautos”, ha señalado. Y en esa misma línea, la portavoz del Gobierno de la Generalitat ha pedido al Gobierno estatal “volver a la mascarilla de uso obligatorio en todo momento, puesto que la autonomía no tiene competencias para hacerlo”.

NO MÁS RESTRICCIONES

Desde el Ministerio de Sanidad, a través de un comunicado remitido a Diario 16, se aclara que en la reunión de la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, el órgano de gobierno no ha propuesto ninguna medida relacionada con el cierre de los locales de ocio nocturno ni la valoración del toque de queda. En dicho encuentro los directores generales de Salud Pública intercambiaron información sobre la situación epidemiológica actual en cada uno de sus territorios y las medidas que están implantando en cada uno de ellos.

ABUSO DE CONFIANZA

La vicesecretaria del Colegio de Médicos de Barcelona ha advertido que el avance del programa de vacunación tiene un efecto secundario adverso: “La falsa sensación de seguridad”. Motivo que está provocando que en un corto periodo de tiempo hayamos pasado de saludarnos con el codo a darnos abrazos; o del toque de queda a llenar las calles con ganas de ocio y borrachera. El aumento de los contagios en Cataluña ha provocado que a partir del lunes el ocio nocturno vuelva a cerrarse. “Necesitamos responsabilidad y toma de conciencia”, señalaba Miravet y continuaba expresando, además de su conformidad con las medidas, que espera que “se mantengan al menos 15 días mientras se vacuna al máximo número de gente posible.

MIEDO A LA DELTA

La potente transmisión de la nueva variante Delta asusta a las autoridades sanitarias que admiten que la relajación ha llegado demasiado pronto: “Con la nueva variante debemos usar ciertas medidas de seguridad y no debemos descartar a las restricciones que teníamos no hace tanto”, continuaba la doctora Miravet, que también ha hecho hincapié en que limitar el ocio nocturno permitirá corregir el avance de los contagios en el colectivo más afectado: los jóvenes. En esa misma línea la Portavoz del Gobierno Catalán Patrícia Plaja ha declarado cuando anunciaba la medida que obligará al cierre en interiores de el ocio nocturno que «La pandemia no ha acabado, hay nuevas variantes muy contagiosas y sectores importantes no vacunados«.

SER RESPONSABLES

La desaparición de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores ha provocado, según la doctora Miravet, que nos olvidemos de que hay que usarla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad y, sobre todo, en aglomeraciones. “Si uno está paseando solo por la montaña, sin nadie alrededor, el utilizarla no tendrá sentido, pero debemos volver a ser responsables”, ha declarado.