Everybody knows

Todos lo saben. Actúan como si no, impacientes, a la espera de una conversación a solas, para compartirlo sin tapujos, cristalino, como toda verdad. En grupo o con desconocidas, o conocidos, la cosa cambia. Hay que aparentar aceptación, comunión con el resto y los medios. Por eso a veces, cuando un reportero los asalta, micrófono en mano, en mitad de la calle, responden acordes con la opinión general, aquella que saben la audiencia… ¿espera oír? En todo caso prefieren no señalarse en público, y eligen la respuesta de catálogo.

Todos están seguros ya. La cosa ha durado demasiado tiempo. En un mar de contradicciones, errores, disparates, abusos, ruinas y desastre, hay que estar muy ciego para no distinguir bulos institucionales, fantasmagorías oficiales, mentiras a secas, chabacanamente camufladas con la colaboración del ruido, la furia, la prisa y el infalible miedo. Pero ya todo el mundo lo sabe. Y es así porque las consecuencias tocan ya los intereses de aquellas que se creían a salvo: pasó el tiempo de agacharse y esconder la palabra entre las piernas; ahora toca actuar, salir al patio, pedir ayuda y llorar para mamar, también. Y como no quedan oídos, ni puertas ni teléfonos oficiales a los que acudir para expresar el llanto, la reclamación o el simple cabreo, no hay más remedio que detener el desastre mediante la desobediencia.

Todos lo saben. No queda tiempo, ni margen para dudar. Los números están ahí. Las condiciones, el presupuesto, la mercancía, nada cuadra con lo prometido o lógico y los días pasan. La consigna “a ver si esto se acaba pronto” ha caducado, porque, todo el mundo lo sabe ya, ningún abusador cesa en su ejercicio si el abusado transige hasta la sodomización dando las gracias. Y es ahora, cuando se inventan más excusas, miedos, artimañas y titulares de impacto para mantener al abusado, un año más, en posición de potrillo, que el abusado parece abrir los ojos y comienza a dar señales de descontento porque sabe, como todo el mundo, lo que tú y yo sabemos. Lo sabe.