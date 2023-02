Estreno mundial del nuevo tema de Max Doble X

- Publicidad-

-¡Tío Tigre! -me escribe mi sobrino Emili por el guasap-. Tienes que escribir un artículo en tu periódico diciendo que el próximo jueves veintitrés de febrero MAX DOBLE X estrena a nivel mundial el tema Nueva York junto a PAULITA.

-Max doble X ¿ese con el que se hizo un selfi Carlos Alcaraz?

-Él mismo, ya le escuchan en 70 países de todo el mundo a través del espoti.

-¿Y qué hay que hacer para asistir a ese estreno mundial?

-Sólo tienes que pinchar el link que te voy a pegar a continuación:

https://distrokid.com/hyperfollow/maxdoblexpaulita/nueva-york

-¿Y luego?

-Se abre una venta en la que pone Spotify Pre-Save, le das a la flecha de abajo a la derecha, pones tu nombre de usuario en espoti, y el jueves 23 a las siete de la tarde NUEVA YORK estará en tu lista de canciones favoritas y sólo tienes que escucharla.

-Genial. Estaré atento, y ya te diré que me parece. ¿De qué va la letra?

-Bueno, te cuento mi opinión porque yo ya escuché una primera versión. Habla del amor intenso e inmortal entre un chico y una chica, que se quieren muchísimo, pero son incapaces de estar juntos, uno por indecisión, la otra por dolor, él por dar las cosas por sentadas, ella por no arriesgarse a confiar. NUEVA YORK es el nombre que MAX DOBLE X y PAULITA le dan a esa fantasía romántica, ese sitio mágico donde los sueños se pueden cumplir, ese lugar ideal donde hay espacio para todo el mundo, y para el amor inmortal y verdadero. Y la música baila entre una balada pop lenta, un tema urbano con influencias del rap reciente, y un sonido R&B. El resultado es una mezcla melancólica y chill, que puede ser escuchada sumergiéndose de lleno o dejándose llevar por el sugerente ritmo.

-¿Puedo escucharla?

-Qué morro tienes, tío Tigre. Vale, te la paso pero sólo para ti, no se la puedes compartir a nadie antes del estreno. A partir del miércoles estará en todas las plataformas y también habrá un video en Youtube en el canal de Max Doble X.

…..

-Caramba, me ha gustado muchísimo. Ahora mismo escribo el artículo y se lo mando al Gran Larios para que lo suba lo antes posible a la red. Es bueno, tu colega, no me extraña que Alcaraz se hiciera con él un selfi.

Tigre Tigre