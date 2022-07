¿Estamos camino de una Tercera Guerra Mundial?

- Publicidad-

El mundo ha cambiado, el mundo del 2022 no es el mundo que conocimos en el 2019 antes de la pandemia, inevitablemente otra vez vienen tiempos muy oscuros, con una inflación desbocada en todo el mundo y unos precios que no paran de subir, el panorama no es nada esperanzador para la rutina de la gente normal, tampoco es nada esperanzador que el mundo se vuelva a dividir geopolíticamente hablando en bloques, en dos bloques, como si fueron dos bandos, el bloque pro-OTAN donde está Estados Unidos y parte de la Unión Europea junto con Canadá y Turquía y donde parece que van entrar Finlandia y Suecia, me pregunto porqué unos países que siempre habían sido neutrales ahora tienen la necesidad de entrar en la OTAN, si no es que se está preparando una gorda mundialmente hablando y quieren estar preparados, por otra lado tenemos a Rusia con la poderosa China detrás.

Porqué el mundo se vuelve a dividir en bloques, porqué este escenario me da mucho más miedo que la guerra fría, porqué en Europa ya tenemos una guerra que es la guerra de Ucrania, lamentablemente esta guerra se parece demasiado aquella invasión de Alemania a Polonia en 1939, porqué al igual que la Europa anterior a la segunda guerra mundial, estamos en una Europa con una grave crisis económica y tambien en una Europa con una grave crisis de valores, la historia dicen que es como un circulo y que se repite.

Las personas mayores de mi entorno dicen que nos preparemos los jóvenes que veremos cosas nunca vistas, que cuando compremos comida, no la gastemos que guardemos que vendrán tiempos muy difíciles, que tener comida guardada nos irá bien, que los que vivimos en los pueblos criemos animales y hagamos huertos, que va faltar comida y pasaremos mucha hambre, la gente mayor es inteligente y sus consejos son sabios, algunos de ellos pasaron la guerra civil española, algunos de ellos son los que dicen que veremos cosas peores de lo que ellos vieron y que queréis que os diga a mi esto me da bastante miedo.

En Alemania parece que en Octubre se van a quedar sin gas, tengo amigos y conocidos que viven ahí, hablan claro Europa será testigo otra vez de cosas que nunca hubiéramos pensado que volveríamos a ser testigos, a nivel de mi entorno tengo amigos historiadores que dicen que la historia tiene forma de circulo y se repite, tambien se está repitiendo que las fuerzas de la extrema derecha han cogido mucha fuera y mucho poder en toda Europa, inevitablemente parece que el mundo se encamina hacia la tercera guerra mundial, si no es que ya estamos en ella, la OTAN se rearma, se integran nuevos países en ella, mientras tanto Rusia tambien sigue con la guerra en Ucrania y amenazando a los países Europeos y a la OTAN, dos claros bloques ya se han constituido, mientras todo esto pasa yo lanzo una pregunta al aire:- ¿ Estamos camino de una tercera guerra mundial?-

Creo que si estamos en este camino y lo que agradecería en estos momentos es que los que nos gobiernan hablaran claro y dijeran si señores esto se está yendo a pique, nos vamos todos a la guerra, esto es una gran crisis y de una gran crisis solo se sale con una gran guerra, ya que no sabemos hacer las cosas de otra forma, y me viene a la cabeza aquella frase famosa de Albert Einstein que dijo:- No se cuales serán las armas de la tercera guerra mundial pero las de la cuarta serán palos y piedras.-

Pues parece que los que fuimos testigos de la pandemia de COVID-19 de la cual teníamos que salir más fuertes ahora seremos testigos de una tercera guerra mundial ya que estamos

camino de ello, lo triste es pensar que lo mas deseo es equivocarme pero es de aquellas cosas que por desgracia sé que tengo unas probalidades altas de acertar.

El mundo se va a pique y nosotros estamos siendo testigos de esto, el mundo está camino de una tercera guerra mundial y nosotros estamos siendo testigos de ello, la guerra de Ucrania solo es la antesala de un conflicto que se está preparando para que sea a escala mundial, porqué lo único que saben hacer muchos de nuestros gobernantes cuando las cosas van mal es guerra y esto es lo que harán aun que esto quiera decir involucrar el mundo entero, esto a mi me da muchísimo miedo.

Por primera vez en casi mas de ochenta años, el viejo continente vive la amenaza de un conflicto global y tambien Estados Unidos( aunque ellos sin recibir del mismo modo que Europa) y esto a mi me asusta muchísimo.