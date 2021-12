España registra 50.824 notificaciones de efectos adversos y 346 fallecimientos tras las vacunas contra la COVID-19

El último informe publicado por la Agencia Española del Medicamento reporta un total de 50.824 notificaciones de efectos adversos y 346 muertes tras las distintas vacunas contra la Covid-19.

De las 50.824 notificaciones de acontecimientos adversos, 10.091 fueron consideradas graves, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, dé lugar a una discapacidad significativa o persistente, o a una malformación congénita, ponga en peligro la vida o resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa.



De las notificaciones de acontecimientos adversos consideradas graves recibidas hasta el 14 de noviembre, 346 presentaron un desenlace mortal. En este sentido, desde la AEMPS subrayan que «estos acontecimientos no pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse. En la gran mayoría de los casos notificados en los que consta información sobre los antecedentes médicos y la medicación concomitante, el fallecimiento se puede explicar por la situación clínica previa del paciente y/u otros tratamientos que estuviera tomando y las causas de fallecimiento son diversas, sin presentarse un patrón homogéneo».

En todos los documentos sobre los efectos adversos registrados se deja constancia de que «los acontecimientos adversos que se notificaron no significa que estén relacionados con la vacunaión. Por tanto, no son reacciones adversas ni son de utilidad para comparar el perfil de reacciones adversas de las diferentes vacunas».

Sin embargo, no existe otro tipo de información oficial pública donde se pueda conocer el estudio de estos casos reportados y la confirmación de los mismos.

Consultada un médico al respecto, nos explica que «la gran mayoría de posibles efectos adversos no se registra porque muchos pacientes no saben cómo tienen que informar al respecto. Los que intentan informar en muchos casos no son registrados correctamente. Y al final, los que son registrados son una mínima parte de lo que en realidad se puede estar produciendo». «Además, es muy importante que la gente pueda hacerse analíticas previas a la aplicación de estos tratamientos, porque de lo contrario va a ser muy complicado que se pueda confirmar que han sido los viales los causantes de las muertes o de los efectos adversos».

Baleares ha registrado, desde que comenzó el inicio de la campaña de vacunación ahora hace 12 meses, un total de 3.410 notificaciones de efectos adversos derivados de la administración de la vacuna contra la covid-19. De los casos registrados, 319 han sido considerados graves.

Del total de notificaciones de acontecimientos adversos, 1701 corresponden a las vacunas de la marca Pfizer, 764 de Moderna, 860 de AstraZeneca y 82 de Janssen.

Señalan en el diariodemallorca que si se toma en consideración la proporción en base al número de dosis administradas, la más alta sería la de AstraZeneca.