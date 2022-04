España, ¿Qué futuro…?

- Publicidad-

“El futuro no será dominado por los atrapados en el pasado” Willy Brandt.

¿Trabajan Vdes. en el mismo sitio?

“Definan la MISIÓN y VISIÓN de esta empresa, organización, grupo. Concreten, califiquen la política interna”. Lo solicitaba cuando asesoraba Planes Estratégicos. Las respuestas casi nunca coincidían. Sí en organizaciones bien consolidadas, orientadas al futuro. Ante las diferencias, contradicciones, preguntaba: ¿Forman parte de la misma empresa…?

¿Qué contestar pensando en España?

¿Qué responderían los dirigentes políticos, patronales, sindicales, de Colegios Profesionales, Universidades, etc. españolas? Dirían: mejorar calidad de vida, democracia, libertad, justicia social, etc. ¡Lo de siempre y todos! ¿Lo cumplen? ¡Ahí está la realidad! ¿Hay coincidencias… o divergencias?

¿Qué son políticas…?

Gelinier: “Política: Conjunto de objetivos, actuaciones y principios…”. Exige METAS CLARAS, ACTUACIONES FUNCIONALES y PRINCIPIOS a respetar. ¿Sucede en España?

Cada partido, organización, tiene “su” meta. ¿Coincidentes? No. ¿Complementarias? Tampoco. Son “excluyentes”. ¿Entonces? ¡No hay política común orientada al mismo futuro en España!

¿Qué MISIÓN tiene cada partido político, Estamento, organización…?

La “MISIÓN” define la “razón de ser”. Debería ser optimizar la vida económica, política, democrática, social, libertad, de todos. ¿Se discute eso? ¿Se aborda cómo hacer de España una nación altamente competitiva internacionalmente, equiparable en democracia, separación de poderes, resultados de cada Estamento, su nivel de vida, productividad, rigor, gestión, a los mejores estados, etc.?¡No! ¿Para qué existen Congreso, Senado? ¿Para “sumar” o para “restar, descalificar”, excluir? Alemania tiene el doble de población que España, pero “la mitad” de políticos. El nivel de Alemania y el de España califica su “calidad”. ¿Justifica el enorme coste de su existencia en España?

¿VISIÓN?

La “VISIÓN” recoge “cómo se quiere SER, cuándo, cuánto, dónde…” ¿Cómo quieren “ver” a España sus dirigentes? Como Consultor intento concretar al máximo este aspecto. Siguiendo la dinámica sociopolítica española se puede diagnosticar que NO hay una VISIÓN COMÚN, una META COMÚN. Lo que hay es “contrario, excluyente”.

¿Qué sucede cuando no se comparte MISIÓN y VISIÓN?

Dirigirse a la misma meta, con actuaciones complementarias y coherentes, respetando las mismas premisas es fundamental, pero no asegura el éxito. Cuando hay objetivos divergentes; las actuaciones, contrarias y los criterios excluyentes, ¡fracaso asegurado! ¿Qué demuestra la posición, evolución, de España en los mejores rankings internacionales?

¿Se juega “en el mismo equipo” cara al mejor objetivo? Mejor, ¿para quién, ¿qué? ¿Misión y Visión positiva de futuro… u orientada a mantener un presente o pasado claramente negativo?

¿Y ante el problema creado por el Estado en y con Cataluña?

González dice que es el más grave. En el Congreso y Senado no se aborda la causa crítica del independentismo. Sí se aprobó un 155 cuestionado. Está generado por el Estado español y lo agrava. Qué “visión” se tiene sobre esto.

La mayoría de partidos, votantes, en España, quieren a Catalunya totalmente subordinada al Estado español. Hoy está sin Estatuto por sentencia “inconstitucional” del Tribunal Constitucional. Eliminó artículos y modificó otros plenamente vigentes en Estatutos Españoles. Pérez Royo lo calificó de “golpe de estado del Constitucional” No se rectifica. El expolio, la infrafinanciación, el incumplimiento de presupuestos, infraestructuras, continúa.

España ha fracasado en Cataluña cuando el 80% pide un referéndum; cuando tantos votantes no comparten símbolos, identidad… Y, ahora, el espionaje que ha merecido críticas muy severas por medios como el The Washington Post contra el Estado español. Se negaba. Ahora se admite. No se investiga.

Montoro: “No es que queramos a los catalanes. Es que los necesitamos. Son los que sacan a España de las crisis”. La UE los considera “motor económico de Europa”. Son la principal fuente de riqueza productiva, generan el 25% de las exportaciones, el 19% del PIB siendo el 16% de la población. Pero se les asfixia económica, política, identitaria, culturalmente. Asimov: “la violencia es el último recurso de los incompetentes”. España, ante Catalunya, utiliza como primer y único recurso la violencia policial, judicial, económica, cultural. Lo demuestra la realidad. Gabilondo: “Catalunya no se va. Ya se ha ido. La echamos nosotros”. ¿Cómo calificar la VISIÓN, ACTUACIONES, PRINCIPIOS, de los dirigentes españoles cuando provocan esa “reacción” en Cataluña?

La visión parece ser: Catalunya “colonia o territorio intervenido”, conformada, resignada, a lo que se “le conceda”.

Desde un enfoque profesional, a la vista de actuaciones, resultados,

¿Responsabilidad de los políticos o, también, de los votantes…?

¿Qué MISIÓN, VISIÓN, tienen como votantes “responsables”? ¿Con criterio propio o dependencia ideológica, partidista, visceral, fóbica…?

¿Qué actuaciones piden a sus elegidos? ¿Orientadas a un futuro mejor…, mantener un mal presente… o a un peor pasado…? ¿Bajo qué principios?

“De la conducta de cada uno depende el destino de todos” (Alejandro Magno)

¿Cuánto hay en juego? ¿Qué es lo coherente…?