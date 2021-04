Más de 300.000 mil profesionales del sector de la seguridad privada están convocados el próximo 15 de abril a las 10,30 horas, al primer encuentro digital en formato magacín de televisión, que reunirá a todos los agentes implicados, de manera directa e indirecta, con el mundo de la investigación y seguridad privada. A lo largo de tres horas de entrevistas y testimonios de profesionales, el magacín busca concienciar a la ciudadanía, instituciones y tejido empresarial sobre la importancia de un sector esencial visibilizando el hecho de que “sin seguridad no hay economía”.

El evento se enmarca la IV edición de Detcamp, el Foro para la comunicación y conocimiento en torno a la investigación y seguridad privada, que se celebrará en formato online los próximos días 15, 16 y 17 abril. Detcamp es una iniciativa impulsada por Gema Piñeiro, detective y periodista que celebró su primer encuentro en 2017 en la ciudad de Alcobendas.

#ElEncuentro21 hará una radiografía general sobre la actualidad de la seguridad privada dando voz a los principales representantes sectoriales y a nuevos agentes imprescindibles para el desarrollo y transformación del sector, tras más de un año de pandemia. Esta iniciativa de comunicación estratégica ha sido ideada por Gema Piñeiro que presentará el magacín junto a Ana Borredá, Ceo del Seguritecnia y Borrmat.Ambas son mujeres referentes en la comunicación del sector, y en esta edición se alían para expandir la cultura de la seguridad, teniendo a la investigación y seguridad privada como protagonistas.

Bajo el lema “Individualmente somos una gota y juntos un océano”, el Detcamp 2021 busca tender un puente bidireccional entre el colectivo de profesionales y la sociedad. Su objetivo es convertirse en un punto de encuentro para el personal de la seguridad privada, que está formado por vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives privados e instructores de tiro, cada uno de ellos contemplados en la Ley de Seguridad Privada de 2014 y con su tarjeta de identificación profesional (TIP).

La seguridad privada vista desde una visión global y multidisciplinar

Un estudio hecho por el diario británico The Guardian informaba que más de la mitad de la población mundial vive en países desarrollados donde existe más seguridad privada que policías públicos. En España las fuerzas de seguridad privada incluyen a casi 300.000 profesionales con TIP, mientras que, sumando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cifra sería de unos 243.000.

A la vista de estos datos, podemos afirmar que en España hay más seguridad privada que pública, pero somos el país de Europa con menos seguridad privada: la UE sigue un enfoque diferente al de la seguridad privada en España, tal y como se desprende de los estudios elaborados desde la Fundación Esys Seguridad.

Las empresas de seguridad privada dan empleo a millares de personas, porque cuando nos limitamos a decir que en España hay 88.000 vigilantes de seguridad, por cierto, grandes olvidados que han estado en la primera línea en los momentos más duros de la pandemia que no han sido considerados esenciales para la vacunación, a pesar contar con al menos veinte vigilantes fallecidos por coronavirus, según fuentes del sector. Y no debemos obviar que las grandes empresas de seguridad son compañías prestadoras de servicios integrales. Si contabilizamos el empleo generado por las 5 primeras empresas de un ranking de 1500, comprobaríamos que más de medio millón de personas viven de manera directa o tangencial del mundo de los servicios de las empresas de seguridad privada, en España y muchas con importante presencia en el mercado Latam

La cifra de negocio generado por la seguridad privada y la ciberseguridad asciende a 6500 millones de euros. En el Detcamp, como encuentro multidisciplinar, no se separa el mundo físico y ciber, porque “no puede haber medidas se sistemas de seguridad que no incorporen medidas de ciberseguridad, no puede haber medidas de ciberseguridad en las que no haya medidas de seguridad física para evitar accesos”.

Una nueva normativa adaptada a una nueva realidad

El sector de la seguridad privada es inmensamente más grande del que está recogido en la Ley de Seguridad Privada, y nos enfrentamos a legislaciones contradictorias, que emanan desde diferentes ministerios, sin comprender que las medidas de seguridad actuales no son homogéneas. Parece unánime que todos los profesionales y empresas de la seguridad privada estarían esperando un Reglamento pendiente desde el establecimiento de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, aplazado por el Ejecutivo por prioridades. Además, todos coinciden en que la propia Ley de Seguridad Privada ha quedado obsoleta: hace siete años “no existía la nube, los servidores externos, ni los ciberataques”,la información, los datos, los informes, ya no están detrás de puertas de grado cuatro, ni en cajas fuertes.

La primera transformación que debe acometer el sector de la seguridad privada es adecuar la normativa a la nueva realidad, y para eso es necesario que los ejecutivos entiendan y atiendan a la seguridad privada, como prioridad y esencial para la seguridad todos.

Un gran encuentro colectivo

En el IV Detcamp se tratarán temas de máxima actualidad como se puede consultar en el su programa adjunto.

Desde la seguridad perspectiva de género a los delitos contra las personas; la investigación privada, criminología y seguridad pública en la búsqueda de desaparecidos; la colaboración entre la seguridad privada-pública, los retos de las empresas con la disrupción de la transformación digital; los ciberdelitos; las fakes y la reputación de las empresas; drones y seguridad; compliance e investigaciones, ciber inteligencia y la obtención de información, atendiendo a las normativas vigentes.

Su objetivo es ser un punto de encuentro y debate para gran colectivo civil, que además de estar representado por las principales organizaciones sectoriales, patronal, sindicatos y asociaciones y colegios profesionales, expertos de la seguridad privada, contra con la presencia de referentes de áreas de la seguridad pública, ciberseguridad, inteligencia e investigación, del mundo judicial y de los medios de comunicación.

Evento gratuito previa inscripción, cada inscrito podrá acceder de manera gratuita, tanto al programa de televisión del día 15 de abril, como a las ponencias de los días 16 y 17 de abril, que contarán con la coordinación de Yolanda Corral, periodista y creadora del canal Palabra de Hacker. Los inscritos en detcamp dispondrán de un escritorio personal de servicios exclusivos para profesionales y formación ad hoc, bien para entrar en la profesión o adquirir nuevas capacidades, que les permitan reciclarse, y desarrollar sus negocios.

Registro e información sobre programa y participantes a las jornadas webinars

Algunos de los invitados confirmados al programa de televisión son:

Rosa Díaz, Directora de Incibe

Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y escritor

Manuel Yangüas. Comisario Principal, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP.

Alicia Vicente Expósito Teniente Coronel Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Luis Miguel Torres Hernández. Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación. en Comunidad de Madrid.

Elisa González Ferreiro presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeroespacial

Miguel Ángel Arranz Molins. Vicealcalde de Alcobendas

Junto con los responsables de las siguientes organizaciones:

Ángel Córdoba, presidente de APROSER

Alfonso Bilbao presidente de AEINSE

Joaquín Collado Ceuss. Confederación Empresarial de usuarios de Seguridad y Servicios

Paloma Velasco Merino, directora ejecutiva AES

Octavio Morellá. Decano del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. CODPCV

Alicia Lerma. Presidenta ANMDP. Mujeres Detectives

Enrique Hormigo, presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados, APDPE.

Nicolás Hernández, presidente ACAD Canarias.

Vicente Hernández Sánchez AIMCSE y Adispo

Agustín Ruiz. Vicepresidente ANADPE

Mercè Ferrán. Presidenta del CODPCAT

Diego Giráldez Gerez. Responsable Federal Seguridad Privada y Servicios Auxiliares FeSMC UGT

Basilio Alberto Febles SECRETARIO GENERAL FTSP-USO