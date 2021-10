España, el país con uno de los porcentajes más bajos de Europa de mujeres en los altos tribunales

- Publicidad-

El portavoz territorial de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que España es uno de los países con los porcentajes más bajos de Europa de mujeres en altos tribunales.

Así lo cuenta en sus redes sociales Joaquim Bosch y lo hace en un momento en el que el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo en los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional:

Estamos en los porcentajes más bajos de Europa de mujeres en altos tribunales, que aquí se nombran con arreglos de todo tipo. En cambio, las mujeres son mayoría en la judicatura en oposiciones que objetivan el mérito y la capacidad. Y nos dicen que no hay machismo en la justicia. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) October 18, 2021

Por su parte, la directora Regional de Europa, Norte de Africa y Oriente Medio de la International Association of Women judges, Gloria Poyatos, explica sobre tema a Diario 16 que «la anecdótica presencia de mujeres en la cúpula de la justicia redunda negativamente en su calidad porque no representa la mirada completa de una sociedad formada por mujeres y hombres» .

A su juicio, «sin mujeres no es justicia, es otra cosa». Para Poyatos, «la escasa presencia de las juezas en la cúpula judicial en mayor o menor medida es un problema global o internacional no solo se da en España». Así, insiste en que «el avance demócratico de un país se mide a través de la presencia de mujeres en las cúpulas de los poderes desde donde se toman las decisiones de enjundia».

Además, considera que «el Tribunal Constitucional debiera ser el guardián de la igualdad en su propia integracion por honestidad constitucional».

Menos mujeres en el Tribunal Supremo

De hecho, España es el país de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo. Solo el 15% son mujeres y no presiden ninguna de las salas. Es habitual que cuando los cargos son discrecionales, la presencia de las féminas se reduzca.

Así las cosas, aunque las mujeres representan el 54% de los miembros de la carrera judicial, este porcentaje cae al llegar a los órganos del Poder Judicial. Buen ejemplo de ello, son el Tribunal Supremo y la propia Audiencia Nacional. A esos niveles de la pirámide judicial el número de mujeres no llega al 30%.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Juezas reivindica a través de su web que la representación femenina en todas estas Salas se encuentra muy por debajo de los estándares marcados por nuestra legislación (que fija un porcentaje mínimo de representación de cada sexo en todo tipo de altos cargos del 40%).

Pocas mujeres en la Sala de la Penal

Así, según esta asociación de mujeres juristas, «sólo una mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 hombres (7,1% de representación femenina), 4 mujeres están actualmente integradas en la Sala Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres (11,4% de representación), y otras 4 mujeres forman parte de la Sala de lo Social frente a 8 hombres (33,3% de representación femenina)».

El Gobierno más feminista de la historia de España tiene ahora la oportunidad de trabajar para que en la renovación de los órganos judiciales haya una mayor presencia de mujeres juezas.