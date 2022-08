España/Catalunya, ¿quién es el problema?

- Publicidad-

“Si hay un problema, ¡existe un problema! Si Vd. dirige esa área, está para resolverlo. Si es de su responsabilidad y no lo resuelve, Vd. forma parte del mismo. Si pasa el tiempo y no lo elimina, se agrava…, ¡quizá el problema es Vd.!”

Como consultor, he pronunciado esto con frecuencia. ¿Existe problema España/Catalunya? Es evidente. ¿Es aplicable mi afirmación a los políticos? Crecen las críticas. Pasan los días y “el conflicto” se cronifica, agranda. ¿Quién es el problema?

¿Situación actual?

Todo diagnóstico exige un “referente”. Lo demuestran las analíticas. La “negrita” denuncia desviaciones negativas. ¿Qué valores utilizar? Cinco irrenunciables: “Nivel de vida de la sociedad catalana por lo que genera su población, nivel de democracia y libertad, calidad de los servicios sociales, consolidación y crecimiento de la identidad de Catalunya; dignidad objetiva y subjetiva”.

¿Disfrutan los habitantes de Catalunya de los estándares óptimos que “merecen” por lo que “generan”, “pueden”? No. ¿Están plenamente satisfechos quienes viven, trabajan, tributan, en Catalunya? No. “Todos”, quieren el máximo nivel de vida, de servicios sociales, dignidad en el trato recibido. La mayoría quiere democracia auténtica. No todos sienten la identidad “catalana. Una encuesta de “clima interno” ¿qué demostraría?

¿Qué es “hoy” Catalunya?

La historia ofrece un atávico intento de castellanización primero, España aún no existía, españolización, después. “Transición”. Regresó Tarradellas como presidente de un “sujeto político”: Catalunya. La Constitución la calificó “nacionalidad”. ¿Qué ha sucedido? Ahí están los hechos objetivos. Progresiva aportación de Catalunya a España en todos los campos; creciente disminución como sujeto político, de capacidad de autogestión, de autofinanciación. Incumplimientos por España de todo tipo se han ido acumulando, acrecentando el déficit en todos los ámbitos. Eso perjudica a “todos”: independentistas y dependentistas.

De nación durante siglos, pasó a “dominio borbónico” sin sus derechos históricos. Transición: teóricamente “nacionalidad”. Hoy, “colonia, territorio intervenido”. No tiene ni Estatuto. Expoliada según The Wall Street Journal. Apenas tiene capacidad de gestión. Su parlamento ve anuladas sus votaciones. No decide en temas estratégicos. Su sociedad, toda, altamente castigada en calidad de vida, democracia, servicios sociales, libertad, identidad. ¿Cuánto ha perdido Catalunya desde la Transición a hoy? ¿Es éste el problema? ¡No! Son “indicadores”, “efectos”, del problema. ¿Cuál es entonces el “problema”?

¿Líderes o funcionarios políticos al servicio de un modelo “castellano”, centralista, de España?

¿Cómo calificar a los dirigentes españoles desde la transición hasta hoy? ¿Qué imagen tiene la sociedad de ellos? Positiva para unos, negativa para otros. Es injusto calificarlos a todos por igual. En comunicación, un dogma: “verdad es lo que interpreta el receptor”.

¿Se ha instalado una “oligarquía política española/castellanizante” que actúa con “despotismo ilustrado”? ¿Políticos, no todos, que se sirven “de” la sociedad en lugar de servir “a” la sociedad? Muchos indicadores objetivos sugieren que sí. “La burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos”. (Balzac).Cambiemos burocracia por “política”. Políticos españoles: ¿Líderes o pigmeos? Cuando hay tanto independentismo, ¿cómo calificar a quienes lo generan?

Muchos miles de votantes independentistas aspiran a valores irrenunciables para el futuro de sus familias: calidad de vida, servicios sociales avanzados, democracia, libertad, etc. Otros, su identidad: historia, cultura, lengua, valores. Esos más de dos millones de votantes que defendieron las urnas con sus cuerpos tiene una “visión” de su futuro y la quieren disfrutar ¡ya! gracias a un referéndum de autodeterminación, independencia. «El liderazgo es la capacidad de traducir una visión en una realidad» – (Warren Bennis). ¿Son líderes de la sociedad catalana los dirigentes españoles? ¿O déspotas ilustrados? ¿Actúan para materializar la visión que tiene para sí misma esa sociedad?

¿Miedo a la violencia policial, judicial, económica…?

Argumento frecuente. Justificado. Ahí están sentencias, multas, sanciones, inhabilitaciones, por parte del Estado español. También, miles de investigados pendientes de juicio con acusaciones y peticiones de sentencias muy duras por su desproporción, calificación. Asimov: “la violencia es el último recurso de los gobernantes incompetentes”. La violencia es el único y primer recurso aplicado por España al independentismo que el propio Estado ha creado. Alternativas: ¿someterse, renunciar a esos valores? ¿O políticos españoles, militantes y votantes decididos, por vía democrática posible, a conseguirlos mediante actuaciones democráticas, políticas, no policiales, judiciales, económicas, identitarias? ¿Qué deben hacer los dirigentes españoles que quieran “integrar” voluntaria, satisfactoria, libremente, a los independentistas, no aumentarlos?

¿Qué hacer? Si España tuviera líderes “competentes”, ¡debe haberlos!, elaborar una propuesta que pueda ser aceptada por la mayoría de la sociedad catalana. ¡Hay soluciones democráticas, pacíficas; muchos recursos por optimizar! No hacerlo significará cronificar la desafección, el conflicto. España tiene mucho a ganar, conservar, si hace una oferta que pueda ser aceptada. Tiene mucho a perder si sigue como ahora. La degradación a “democracia defectuosa, es también por la gestión en y con Catalunya.

Los dirigentes españoles ¿líderes… o funcionarios, pigmeos, de la política? Es evidente que han creado el problema, lo agravan.

¿Quizá el “problema son ellos y quienes le apoyan…?