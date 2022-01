España/Catalunya: El castellano, ¿une o separa?

- Publicidad-

“Algunos” colegios catalanes reciben orden “directa” del TSJC: clases de las familias que lo soliciten, 25% en castellano. 24 familias de grupos afectados han de renunciar al modelo de inmersión por petición de “una” sola familia. Tema protagonista en medios. Posiciones enfrentadas por ideologías, identidades, partidismos. No por racionalidad. ¿Ataque “mortal” a la inmersión? ¡No afectará nada! Las familias solicitantes son mínimas. Antena 3: “60 familias piden que se imparta en Cataluña el 25% de las asignaturas en castellano” ¿A cuántas miles de familias se les niega el derecho de que sus hijos sean educados en la inmersión lingüística? ¡Eso tiene un calificativo…! ¿Las unirá… o separará de España…?

¿Qué es, cómo nació, la inmersión?

El Diario (25/02/2018)

“Los padres de la inmersión que hablaban en castellano: Era la única forma de que mi hijo aprendiera catalán”

· “Jesús Martínez, nacido en Murcia, luchó en 1983 para que la escuela de sus hijos en Santa Coloma fuera en catalán y que tuvieran así igualdad de oportunidades

· “Este municipio periférico de mayoría castellanohablante acunó la inmersión lingüística por el empeño de varias familias y el beneplácito de Jordi Pujol”

· “Los partidos consensuaron entonces dos de los pilares del sistema escolar catalán hasta hoy: no segregación de alumnos y dominio de ambas lenguas”

Resume exactamente la situación. Españoles llegados a Catalunya advierten que, si sus hijos no dominan perfectamente el catalán, su integración social, sus opciones de formación, profesionales, no son equivalentes a los catalanes. Sin dominar catalán no se accede a muchas empresas. El proyecto, aprobado por unanimidad por el Parlamento catalán. Incluidos partidos que hoy lo combaten o ya no lo defienden. Fue, es, un éxito. Tuvo reconocimientos internacionales. Hoy, “todos” los estudiantes de Catalunya tienen las mismas opciones en cuanto a exigencias de las dos lenguas en cualquier empresa. Fue, por tanto, demanda de la sociedad castellanoparlante que las autoridades catalanas pudieron satisfacer plenamente. No existía ninguna connotación política con la inmersión.

¿Qué lengua peligra en Catalunya?

El catalán es la lengua histórica, natural, de Catalunya. Numerosos documentos demuestran una presencia igual o anterior al castellano. La historia recoge la persecución del catalán por las autoridades castellanas. Atribuido a Felipe IV: “Hay que imponer a Catalunya los usos y costumbres castellanos”. Felipe V prohibió el catalán, cerró Universidades. Sustituyó funcionarios y dirigentes catalanes por funcionarios y gobernadores castellanos. España aún no existía. Presión continuada durante sucesivos reyes. Incluso con la República. Franco. Calvo Sotelo (UCD): “Hay que llenar Catalunya de gente de habla castellana para preservar la identidad de España”. Ley Wert (PP) “Hay que españolizar a los niños catalanes”. La Constitución española recoge la protección de las lenguas cooficiales. No lo hace. Sí, lo contrario: presiones para exigir clases en castellano. Nada nuevo. “Eso” tiene nombre.

El castellano lo domina el 100% de la población catalana. El catalán está en minoría en su propia nación. ¿Qué lengua peligra? ¿La más utilizada o la menos hablada? ¿Es lógico debilitar la más débil?

¿Dominan los estudiantes catalanes el castellano?

Datos por autonomías, tras examen acceso a la Universidad.

Suspensos en castellano 1ª, Castilla y León: 31%. 2ª, Madrid, 25%. 3ª, Baleares: 23%. Media nacional: 20%. En “penúltimo lugar” de 17 comunidades: Catalunya: 12%. Canarias: 6% ¡Catalunya obtiene mejor nota en Castellano que 15 autonomías!

Sobresalientes en castellano: Catalunya, 5,63%. Madrid: 5,22%.

Nota media en castellano: Media nacional 6,25. Catalunya: 6,5. Madrid, 6.

¿Los estudiantes catalanes no saben castellano? ¿Cómo calificar esos datos?

¿El fuero o el huevo?

Wikipedia: “El fuero o el huevo: tópico español, que expresa la necesidad de optar por la intransigencia en la defensa de lo que se entiende como derecho propio, aun sin esperanza de obtener nada. También se aplica a los casos en que se entabla un pleito por una trivialidad, que no compensa el coste de plantearlo, pero que se hace por defender un principio que se considera más valioso, o por no sentar un precedente”.

Es muy de la España castellana el “sostenella y no enmendalla”. Esta campaña no defiende el castellano. En absoluto está en peligro. Impone mantener su “principio” de “autoridad” sobre Catalunya.

Dice: “sin obtener nada a cambio”. Sí obtiene en Catalunya: seguir degradando la imagen de una España democrática, respetuosa con Catalunya, su historia, realidad sociológica, cultural, lingüística. Hay beneficios en la España “castellana y castellanizante”. Da votos. PP: “quiere crear un equipo de inspectores para que se cumpla ese % en las clases de los alumnos cuyas familias lo hayan solicitado”. Actitud inquisitorial. Cuando jueces, cuerpos policiales, ejército, no hablan el idioma del territorio en que actúan es un claro indicador de anomalía, disfunción. Tiene “nombre”. ¿Qué defiende España? ¿Su autoridad o el castellano? ¿El fuero o el huevo…?

El País: (30/11/2021“La lengua no es el problema. La vía judicial no es el mejor método para resolver los desequilibrios en la escolarización de una sociedad bilingüe”

¿Lleva razón Groucho Marx? ¿Crean los dirigentes españoles problemas vía judicial? ¿Hecho puntual o… continuidad de castellanización…?

¿Cómo deben reaccionar los catalanes que sienten su propia identidad, dignidad, que defienden su lengua?

¿Cómo actuarían los españoles si los franceses hubieran ganado la guerra de la Independencia y hubieran impuesto el francés…?

¿Es lo mejor para resolver el atávico y creciente conflicto España/Catalunya? ¡Hay soluciones! ¿Por qué no se aplican…?

España/Catalunya: El castellano, ¿une o separa? ¿Qué hace el Estado español?