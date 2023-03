España busca extender el tope del precio del gas

El gobierno español desea mantener el precio tope del gas hasta el final de 2024 y ha solicitado a la UE una extensión de la «excepción ibérica». El objetivo es que la extensión tenga lugar mientras dure el conflicto en Ucrania y se encuentren alternativas para tener estabilidad en los precios del sistema eléctrico europeo.

Aumento del precio de las materias primas

En 2022, los precios de las materias primas experimentaron un aumento significativo debido a diversos factores geopolíticos como la invasión de Rusia a Ucrania. Estos aumentos de precios se tradujeron en una factura de electricidad más alta para los consumidores, lo que provocó una preocupación cada vez mayor sobre la seguridad energética y el costo de la energía.

Ante esta situación, se tomaron medidas para abaratar la factura de la electricidad, implementando un precio máximo en los precios del gas. Este tope de precios entró en vigor en junio y tuvo como objetivo proteger a los consumidores de los aumentos de precios impredecibles.

Sin embargo, el gobierno español decidió solicitar a la Comisión Europea una extensión de la excepción ibérica debido a que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha persistido, y así garantizar un suministro estable y asequible de energía por más tiempo.

¿Por qué el precio del gas no bajará inmediatamente al operar?

Además de las medidas tomadas para mantener los precios del gas estables, hay otros factores que afectan los valores de las materias primas. Una de las razones por las que el precio del gas no cae inmediatamente cuando se negocian los productos básicos en los mercados financieros es que muchos precios están fijados con futuros y opciones.

Los futuros y las opciones son instrumentos financieros que permiten a los inversores y los traders especular sobre el precio futuro de un activo. Al negociar con estos instrumentos, los precios no reflejan necesariamente los valores actuales de los productos básicos, sino más bien una expectativa sobre los precios futuros. Esto significa que incluso si los precios de los productos básicos caen en el corto plazo, el precio del gas negociado en los mercados financieros podría no disminuir inmediatamente.

Materias primas en otros mercados derivados

También hay que considerar que las materias primas se utilizan en otros mercados derivados, como los Contratos por Diferencia (CFD) que permiten a los inversores especular sobre el precio futuro de los activos subyacentes sin tener que poseer los activos reales.

Los CFD en materias primas dan la oportunidad a los traders de especular sobre el movimiento de precios de productos básicos como el gas y el petróleo, y obtener ganancias o pérdidas basadas en las fluctuaciones de los precios. Estos son elementos que los comerciantes toman en cuenta al especular con materias primas como el gas e investigar los distintos factores que afectan sus precios. De esta manera pueden tomar decisiones de inversión mejor informadas.

De momento el tope del gas sigue vigente, pero es difícil predecir con certeza cómo será el futuro del precio del gas ya que depende de una serie de factores económicos, políticos y geográficos que pueden cambiar. Por lo tanto, es aconsejable seguir de cerca las tendencias y desarrollos en el mercado de esta materia prima para tener una idea más precisa sobre cómo podría evolucionar el precio en el futuro.

Disclaimer

Debe considerar si comprende cómo funciona los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero. La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerar como una comunicación de marketing. El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimientos futuros. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad. El jueves, el euro cayó por debajo de la paridad y tocó el nivel más bajo en relación con el dólar desde diciembre de 2002.