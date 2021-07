¿Es realmente España un estado de derecho?

- Publicidad-

Esta es una pregunta que cada vez se plantea más gente. Leyendo la prensa a menudo nos encontramos con noticias que nos hacen dudar de la justicia española y de su aplicación. Veamos algunos casos recientes últimamente.

Palmetazo a un juez de instrucción por vulnerar derechos de nueve acusados por el procés. La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra nueve alcaldes de la Asociación Catalana de Municipios. El tribunal alega la vulneración de los derechos fundamentales de los investigados y da un palmetazo al magistrado del juzgado de instrucción nº 16 que llevó el caso y también al fiscal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado diez veces a España por no investigar denuncias de tortura. Y lo más sensacional es que en siete de estos casos (un nada despreciable 70%) el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska, actual ministro el Interior. DE-MO-LI-*DOR!

Y el dato se cuela en la actualidad porque estos días la Audiencia Nacional juzga ocho abogados acusados de hacer de enlace entre ETA y los presos de la banda. Es el que los acusadores denominan «el frente jurídico». Todos ellos fueron detenidos hace once años por orden del entonces juez Grande-Marlaska y ahora dos de ellas han explicado las torturas a qué fueron sometidas por la Guardia Civil.

Las justicias de Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino Unido no han accedido a atender las euro-órdenes del estado español declamando la entrega de los exiliados catalanes por considerarlas fuera de lugar y por el motivo de que se les acusaba.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un organismo que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho a cuarenta y siete estados de Europa, ha estado examinando durante un año y medio la situación de los presos políticos catalanes en el Estado español y la situación que lo había provocado.

En su votación ha pedido a España la libertad de los presos políticos. (Ya se ha hecho efectiva con condiciones), la anulación de las euro-órdenes de los exiliados y el fin de la represión por el procés (cosa que por ahora España ha ignorado).

Ejemplos se pueden buscar muchos más, uno de ellos el juicio de Alsasu por terrorismo siendo tan solo una pelea de bar entre unos jóvenes navarros y dos guardias civiles. También podemos recordar las sentencias de los tribunales europeos contra los juicios de Arnaldo Otegi i Juan María Atutxa sin ir más lejos.

Pero no hay que salir del país para ver cómo funciona la justicia española. El último ejemplo de desmadre lo acaba de dar el Constitucional al declarar inconstitucional el estado de alarma, medida esta que se llevó a cabo para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y que ahora, a causa de una interpelación de VOX, el TC así lo ha declarado.

De entrada el TC no debía aceptar la interpelación de VOX, puesto que pasados los primeros quince días del estado de alarma el gobierno se vio obligado a solicitar la aprobación del Congreso y VOX y el PP, que ahora también aprovecha para criticar a Sánchez, los dos votaron favorablemente el estado de alarma.

La votación del Constitucional ha estado de seis votos contra cinco para declarar inconstitucional el estado de alarma. La diferencia es que este restringe los derechos mientras que el estado de excepción que dicen era el indicado, los anula. Dos miembros del tribunal han expresado su disconformidad a la sentencia mediante votos particulares, estos son Conde Pumpido i Andrés Ollero, los dos tildan de tonterías los argumentos para condenar el estado de alarma.

La pregunta es clara: ¿La medida sirvió o no para salvar vidas? Ahora resulta que el estado de alarma no era el que se tenía que usar, el adecuado era el estado de excepción y, este detalle técnico ¿es suficiente para criticar Sánchez, exigir la dimisión del gobierno y solicitar unas nuevas elecciones? El posible éxito del confinamiento no le interesa a la derecha española, lo único que desea es cargarse el gobierno, para ellos es lo más importante. ¡¡¡Qué vergüenza!!!

A la vista de todo lo expuesto, ¿Podemos afirmar sin lugar a dudas, que España es una democracia plena y un auténtico estado de derecho?