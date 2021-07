¿Es Pablo Casado el gran líder del PP?

- Publicidad-

Hasta el momento presente el líder del PP había utilizado la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, reírse de aquellos «carcas» que «están todo el día con la guerra del abuelo y, con las fosas de no sé quién…». Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado ha dado un paso más allá en la radicalización de su discurso, según la definición de la Guerra Civil que ha leído en la tribuna: «Fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia».

«Ha justificado el golpe de estado de Franco», dice Roberto Fernández, Premio Nacional de Historia 2015. Según dice este historiador, solo hay una ley legítima y es la que se construye en democracia. Es decir, las leyes prerrogativas con las cuales el general sublevado asumió todos los poderes del nuevo régimen no son legítimas, porque acabaron con las legítimamente instauradas por la democracia sustentada en la voluntad del pueblo, no en la del arbitrio de un dictador.

Negar la existencia de leyes durante la II República es mentir. Aquellas leyes y su Gobierno elegido libremente fueron asaltados por las armas de quienes quisieron acabar con esta legitimidad. Aquello condujo en la Guerra Civil y esto es poco discutible a estas alturas, añade Fernández.

Antonio Cazorla, investigador y profesor en la Trent University de Ontario (Canadá) desde hace más de una década, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea de Europa, también está indignado con la revisión de la historia que ha hecho Casado. «Sus declaraciones podría haberlas echo Viktor Orbán (primer ministro de Hungría). Pero no es propio de un centroderecha europeo que aspira a gobernar un país.

Ha equiparado un Gobierno legítimo con un golpe de estado fascista y con un argumento falaz, asegura Cazorla. El historiador también señala otra falsedad en la frase de Pablo Casado, porque Franco se consagró como la fuente única de la legalidad. Para Cazorla, la declaración del líder del PP está basada en la «ignorancia de la extrema derecha», que refleja «un déficit de conciencia histórica y un déficit democrático que puede afectar a las instituciones».

Bajo la visión del arqueólogo del CSIC Alfredo González-Ruibal, la sociedad está sufriendo una ofensiva del PP más radical que tiene su sede en Madrid, tanto al Ayuntamiento como la Comunidad. «Es el PP que peor representa al conservadurismo español, el de la destrucción de las placas de la Almudena con los nombres de los fusilados por el franquismo, es el de la escultura del legionario en la plaza de Oriente…», dice el arqueólogo.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que, a ojos de Pablo Casado, el franquismo tendría legalidad y la República, no. «Está compitiendo en el presente con las relecturas del pasado y no le importa decir este tipo de barbaridades. Ha justificado clarísimamente el franquismo. Una vez más estamos ante el mito del eterno retorno de la derecha que no condenará la dictadura», sostiene Silva para hablar de contra memoria histórica.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Consideran normal que una persona de tan pocas luces sea el líder del PP que ha gobernado muchas veces y que podría ser el futuro presidente del gobierno español? ¿Cómo es posible llegar a decir las sandeces que dice? ¿Él, que es nacido años después de la muerte de Franco, que no vivió la guerra civil ni la dictadura, como puede decir lo que dice y quedarse tan tranquilo? ¿Seguro que en todo el Partido Popular no encontraron a nadie más inteligente?

Mientras estaba acabando este artículo he recibido un WhatsApp de un buen amigo que me ha parecido oportuno para el tema que comentaba, dice así: La principal diferencia entre los humanos y los animales es que estos nunca permitirían que los lidere el más ignorante de la manada ((Winston Churchill).