Ernesto “Che” Guevara en la memoria

Este 9 de octubre se conmemora el 54 aniversario del asesinato del comandante Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conocido como el Che. El guerrillero argentino cubano se ha convertido en uno de los iconos más famosos del mundo. Su rostro es sinónimo de rebeldía, especialmente entre los jóvenes. A pesar de los intentos de comercializar su figura y convertirlo tan solo en una remera o camiseta publicitaria, el Che, su vida y pensamiento traspaso todas las fronteras.

La historia de su último combate ya es sumamente conocida. Quedaron solamente 17 sobrevivientes que intentaban romper el cerco enemigo. El 7 de octubre comenzaron a bajar hacia el río. Esa noche Ernesto Guevara hizo la última anotación en su diario:

OCTUBRE 7. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta las 12.30 hora en que una vieja, pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos; de resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras y otra de Jagüey y unas 2 de Pucará. A las 17.30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada y una medio enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arroyo. A las 2 paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El Chino se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche.

El Ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados en número de 37 dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia parece diversionista. h-2,000 ms.

El 8 de octubre fueron sorprendidos en la Quebrada del Churo. . El Che Guevara ordenó dividir el grupo en dos, enviando a los enfermos delante y quedándose con el resto a enfrentarse a las tropas del gobierno

Transcurridas tres horas de combate, Guevara resultó herido levemente en una pierna y capturado con Simeon Cuba (Willy), mientras que tres de sus hombres perdieron la vida.

El 9 de octubre de 1967 por la mañana el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior. Simultáneamente llegaron el coronel Joaquín Zenteno Anaya y el agente de la CIA Félix Rodríguez. Poco después del mediodía el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Tanto la CIA como el ejército boliviano fuero responsables del asesinato del argentino más universal. El general Perón desde su exilio en Madrid escribe una carta, enterado de su asesinato:

“Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el Comandante Ernesto “Che” Guevara.”