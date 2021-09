ERC anunció los nombres de la delegación catalana antes de negociarlos con JxCAT en el Consejo Ejecutivo

- Publicidad-

Las tintas se cargan contra la formación liderada por Carles Puigdemont tras el encuentro entre los presidentes del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat, y la reunión de la mesa de diálogo entre la delegación española y catalana, donde los grandes ausentes fueron los representantes de JxCAT.

Esta mañana, en una entrevista concedida por el president de la Generalitat, Pere Aragonés en la radio Rac1, ha señalado que no estaba de acuerdo con la publicación mediante un comunicado por parte de JxCAT el martes por la mañana de las personas que integrarían la delegación de la formación en la mesa de diálogo. Unos nombres que fueron vetados por el president de la Generalitat, al no ser miembros activos del Gobierno catalán.

Sin embargo, los hechos apuntan a que ERC ya habría decidido previamente quién acudiría a la mesa de diálogo por su parte, sin haberse sentado en el Consejo Ejecutivo que tenía previsto reunirse el martes por la mañana, después de que se conociera gracias a la entrevista que Sánchez dio en RTVE el lunes por la noche que la reunión se celebraría el miércoles 15.

Según el acuerdo firmado entre las dos formaciones independentistas para formar el Govern, «La delegación catalana en el proceso de negociación será escogida por consenso y nombrada por el Govern, con la voluntad de que represente la pluralidad del proyecto independentista y tiene la voluntad de representar y defender los grandes consensos a favor de la Autodeterminación y la Amnistía de la mayoría del 80% de la ciudadanía». Así se expresa literalmente el acuerdo firmado por ambas formaciones que puede leerse al completo aquí.

Un documento donde se detallan los mecanismos para solventar los desacuerdos entre las formaciones de manera discreta y entre las partes.

No se ha hecho ni una cosa ni la otra. Y en la primera oportunidad, todo ha saltado por los aires, teniendo como resultado final la exclusión de JxCAT y dando lugar a una mesa de diálogo en la que falta una parte importante de la representación del Govern, que viene a ser la mitad.

Los nombres de la delegación de ERC ya se conocían el lunes por la noche

Llama la atención que el propio lunes por la noche, cuando Pedro Sánchez anuncio la fecha inminente de la reunión y apuntó a que él acudiría a Cataluña, pero que no formaría parte de la reunión de la delegación española con la catalana, la noticia publicada por el ente público de comunicación, RTVE, ya anunciaba los nombres de la delegación catalana por parte de ERC.

La noticia, publicada a las 23.54 horas del lunes 13 de septiembre, contenía este texto:

«El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, encabezará la delegación de la Generalitat, que estará compuesta por otros consellers de ERC como Laura Vilagrà y Roger Torrent. Y por parte de JxCat, es previsible que esté el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, pero su formación se resiste a confirmar sus nombres y había pedido a Aragonès que no acudiera si Sánchez se ausentaba, algo que finalmente no ocurrirá. Se prevé que el Govern dé a conocer la composición de su delegación este martes.»

Los nombres dados de ERC son los que acudieron a la reunión. Y como señala la noticia, JxCAT se «resistía» a dar los nombres, precisamente porque debía producirse una reunión previa, el martes a primera hora, del Consejo Ejecutivo, para abordar esta cuestión.

No se trata por tanto de que JxCAT «se resistiera», es que en base al acuerdo entre ERC y JxCAT esos nombres deberían ser acordados por el Consejo Ejecutivo y refrendados por el Govern antes de hacerse públicos. Cosa que ERC no hizo, motivo que precipitó que el martes a primera hora de la mañana, JxCAT anunciase sus propuestas, que fueron vetadas por Aragonés, al no formar parte del Govern.

El hecho de formar parte del Govern no era una condición necesaria según el acuerdo firmado por ambas formaciones independentistas, puesto que solamente se requería que fueran perfiles que asumieran el compromiso de representar la pluralidad del proyecto independentista: así lo dice el acuerdo literalmente «que represente la pluralidad del proyecto independentista y tiene la voluntad de representar y defender los grandes consensos a favor de la Autodeterminación y la Amnistía de la mayoría del 80% de la ciudadanía»

De hecho, en la reunión previa, en la legislatura anterior, que tuvo lugar entre Quim Torra y Pedro Sánchez, sí hubo perfiles que no formaban parte del Govern en la misma. Hoy Aragonés ha explicado que esto fue posible porque estaban «al final de la legislatura». Un argumento que no aporta una explicación clara.