Entrevista a Mariola Martínez, Directora General de Xerox España

- Publicidad-

Con las correspondientes autorizaciones de la Camara de Comercio de EEUU en España “AmChamSpain” y de Mariola Martinez Directora General de Xerox España incluyo en este artículo la entrevista realizada por la Cámara con ella.

Me satisface hacerlo, más aún después de haber trabajado durante 35 años en dicha compañía, en esos años se produjeron muchos cambios organizativos y migraciones que hicieron me asomara y aproximara tanto a productos como a formas de gestionar y desarrollarme profesionalmente.

La cámara de Comercio de EEUU en España, comienza diciendo– Esta semana hemos tenido la oportunidad de entrevistar a nuestra socia Mariola Martínez, Directora General de Xerox España. Durante la entrevista pudimos conocer más acerca de Xerox, empresa pionera en innovación y transformación digital, así como la trayectoria profesional de su nueva presidenta en España.

1. ¿Cuéntanos brevemente sobre la enorme apuesta Xerox por la innovación y cómo ves el futuro de la compañía?

Xerox es una marca que ha sido pionera en innovación y transformación digital. El cambio de la compañía ha ido de la mano de estos principios. Nuestra innovación se centra tanto en nuestro negocio principal de impresión, donde seguimos siendo líder global, como en los mercados adyacentes, como el software y los servicios críticos para la transformación digital, y la verdadera investigación y desarrollo que tendrán un gran impacto en las próximas décadas.

El negocio de Software incluye una cartera creciente compuesta por: DocuShare®, un sistema de gestión de sistema de gestión de contenidos; XMPie, software que apoya las campañas de marketing multicanal y CareAR, un negocio de realidad aumentada que Xerox acaba de adquirir. CareAR ha firmado acuerdos con varias empresas importantes

El Centro de Investigación de Palo Alto (PARC) ha sido fundamental para el avance de la cartera de innovación de la empresa, incluyendo la impresión 3D y la fabricación digital, los sensores y servicios IoT y la tecnología limpia. Xerox instaló su primera impresora 3D para un cliente en diciembre, y las soluciones IoT están en funcionamiento con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos y otros clientes. Acabamos de lanzar un acuerdo de colaboración estratégica con la Naval Postgraduate School (NPS) centrada en el avance de la investigación de la impresión 3D, que tiene el potencial de transformar drásticamente la forma en que los militares abastecen a sus fuerzas desplegadas.

Estos esfuerzos de nuestros innovadores continúan mientras trabajan con soluciones impactantes para la impresión 3D, la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), el packaging digital y las tecnologías limpias.

2. ¿Sobre el papel de Xerox durante la pandemia en el ámbito de la educación y salud?

Ha sido un año de adversidad y retos en el que el equipo ha sabido responder y trabajar unidos. Xerox, durante la pandemia ha sido capaz de pivotar y adaptar las tecnologías para satisfacer diferentes necesidades, y poner nuestro grano de arena en esta crisis sanitaria mundial. Desde el principio, buscamos formas de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores de primera línea, los pacientes y el público. Esta prioridad aceleró el desarrollo, la fabricación y la entrega de equipos de protección personal (EPP) por parte de Xerox. Algunos ejemplos son:

– La fabricación de ventiladores portátiles, con el compromiso de producir más de un millón de unidades.

– En EE.UU. y Canadá, hemos reutilizado el espacio de las fábricas para producir desinfectantes de manos lo suficientemente suaves como para ser utilizados por los niños.

– En EE.UU. diseñamos y fabricamos mascarillas médicas de calidad N95 utilizando los filtros de las impresoras iGen Production Press

Hace tiempo que Xerox apostaba por las apps, las cuales este año han tomado especial protagonismo en el entorno laboral que estamos viviendo. En el ámbito de la salud, gracias a las soluciones Xerox para la atención médica hemos creado apps que ayudan a:

– Enviar y almacenar la información del paciente conectando con Sistemas EHR/EMR existentes.

– Liberar tiempo para el personal de administración mediante la automatización de los procesos de uso intensivo de papel.

– Evitar el caos de la información fuera de los sistemas EHR/EMR existentes.

– Asegurar y simplificar las comunicaciones entre los profesionales de la salud.

En el ámbito de la educación, gracias a la tecnología Connectkey, los profesores cuentan con aplicaciones de Xerox que les ayudan a:

– Compartir los materiales del curso con facilidad.

– Facilitar el escaneo de las páginas de los libros para tablets o e-books.

– Acelerar el proceso de corrección comprobando la ortografía, gramática, estilo y plagios.

– Facilitar la comunicación entre la escuela y los padres al traducir en más de 40 idiomas.

3. ¿Cuál es el elemento que os diferencia o del cuál os sentís más orgullosos en Xerox?

El talento hace que las organizaciones avancen y el mérito es en gran parte de las personas, de los líderes que miran hacia el futuro. Estas mentes brillantes son las que nos han llevado a ser lo que somos ahora. Si nos remontamos a los últimos 50 años podemos observar las invenciones innovadoras que surgieron de Xerox y revolucionaron el Mercado. Actualmente seguimos desarrollando tecnologías innovadoras que tienen y tendrán un gran impacto en el futuro.

También más allá de la innovación tecnológica hay otras áreas donde hay que continuar innovando. La diversidad y la inclusión forman parte esencial de nuestra cultura, así como la sostenibilidad que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Nos esforzamos por mantener los estándares más estrictos con el fin de conservar nuestro medioambiente y potenciar la salud y la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades.

4. Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional y tu rol en Xerox.

Mi carrera ha sido muy variada y siento que he sido afortunada en todas las etapas, durante aproximadamente 6 años fui responsable de Large Enterprise, a cargo de grandes cuentas, también he estado al frente de la división de canal, uno de los pilares de la compañía y he tenido la oportunidad de poner en marcha diferentes proyectos desde roles internacionales, lo que ha ampliado mi visión del mercado.

He desarrollado en Xerox el grueso de mi carrera profesional y la oportunidad de liderar la compañía en España es un sueño hecho realidad. Asumo esta responsabilidad con orgullo y muchas ganas de aportar mi granito de arena en la dirección de Xerox.

5. Como nueva Directora General de Xerox, ¿cuáles son tus prioridades para Xerox en Europa a corto y largo plazo?

Llego en una época interesante al puesto, supone un reto al que tengo ganas de enfrentarme. Xerox, se encuentra en un momento en el que la transformación digital es una prioridad y creo que mi perfil puede aportar en este nuevo ciclo. Conozco bien la compañía y los puestos de responsabilidad que he desempeñado anteriormente me han dado las herramientas y el conocimiento necesario para impulsar la transformación digital de nuestros clientes y partners, continuar creciendo y seguir haciendo de la diversidad, inclusión y sostenibilidad parte esencial de nuestro ADN.

6. Cuéntanos sobre tu visión acerca de la diversidad en el entorno laboral español y en Europa y los best practices de Xerox en esta materia.

Nuestra larga historia de fomento de la diversidad entre nuestros empleados comenzó hace más de medio siglo, gracias al liderazgo de un hombre: Joseph C. Wilson, el primer director general de Xerox. Gracias a su visión, la diversidad entró a formar parte de nuestro sistema de valores.

A través de la diversidad de antecedentes y perspectivas, obtenemos el beneficio de diferentes formas de ver nuestro negocio, consiguiendo avances innovadores para nuestros clientes y un trabajo más atractivo para nuestra gente.

Nuestra estrategia en este ámbito se basa en:

– Una plantilla de candidatos diversa

– Relaciones con organizaciones externas para garantizar que los talentos que recibimos reflejen mejor los mercados y las comunidades a las que servimos.

– Cambio cultural: Los Grupos de Recursos de Empleados (ERG) de la empresa son fundamentales para ayudarnos a reforzar la cultura de pertenencia en toda la empresa y ayudarnos a lograr la igualdad de género.

– Alcance comunitario: extender a la comunidad nuestros esfuerzos en materia de D&I.

– Responsabilidad: La transparencia y la presentación de informes son componentes clave para garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos

Fuente: Sharlene Alonso de AMCHAMSPAIN. Cámara de Comercio de EEUU en España