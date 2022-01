Entrevista a la madre de un menor que ha sufrido pericarditis: «Yo no sabía nada de pericarditis cuando le vacuné. No tenía la información»

- Publicidad-

La inoculación a jóvenes comenzó hace pocos meses en España. Desde la práctica mayoría de los medios de comunicación se aseguró por parte de médicos y expertos que las vacunas contra la Covid-19 eran totalmente seguras, que las dosis se habían adecuado para los diferentes grupos de edad y que, en el caso de los jóvenes, la dosis era reducida en comparación con las administradas hasta el momento en población adulta.

En países como Israel las vacunaciones a la población jóven comenzaron con anterioridad y allí se reportaron casos de miocarditis y pericarditis en perfiles de jóvenes, principalmente de sexo masculino, que habían requerido pocos días de hospitalización y se habían recuperado positivamente tras el tratamiento aplicado.

La EMA reconoció este invierno que, efectivamente, estos casos de afecciones cardiacas se habían detectado, aunque en un porcentaje muy reducido de la población y que el beneficio seguía superando al riesgo en lo que a la administración de las vacunas se refiere.

En Diario16.com hemos hablado con una madre cuyo hijo, de 15 años, recibió la primera dosis de la vacuna y una semana después fue ingresado en urgencias con síntomas compatibles con pericarditis. El informe médico así lo refleja y en el documento, además, se recomienda expresamente que a este joven no se le administren más dosis del producto.

La situación actual de este menor es la de una persona no vacunada, a quien se aplican los nuevos protocolos establecidos por el Govern de la Generalitat en Cataluña, cuya madre considera discriminatorios. Por esta razón ha sido presentada una queja donde se denuncia la situación que esta familia está viviendo.

¿Qué es lo que vas a denunciar exactamente?

Vulneración de derechos, segregación. Se le niega el derecho de ir a la escuela, no tiene derecho ni de hacerse el test como los demás. Lo veo todo injusto.

¿Qué opinión tienes ahora sobre la vacunación en adolescentes? Crees que ha sido la causante del problema?

Es una persecución a ciegas a los no vacunados que arrasa con todo lo que se encuentra por el camino. Creo que no tiene sentido la vacunación en menores de edad. Si miramos Riesgo/beneficio claramente no compensa

¿Estás segura de que la pericarditis ha sido por la vacuna?

Yo sí. Yo no sabía nada de pericarditis cuando le vacuné. No tenía la información.

A continuación, nos facilita la parte del informe médico donde se indica que no se recomienda administrar la segunda dosis de la vacuna.

¿Nadie te explicó que esto podía pasar? ¿No hubo ninguna explicación de riesgos por ningún sanitario? Su pediatra? ¿Un prospecto que os dieran antes?

No, no nos dan toda la info, nos tratan como a niños pequeños y deciden lo que es mejor para nosotros en nuestro nombre.

¿Tuvisteis dudas en algún momento sobre algún posible efecto de la vacuna?

Mi hijo tuvo una infección de orina grave en verano y yo pregunté en septiembre hasta a tres médicos si era prudente vacunarlo después de la infección y todos me dijeron que debía vacunarlo.

¿Lo hicieron por escrito?

El médico que le trató la infección de vacaciones en Galicia, el médico de cabecera y el urólogo que le hizo el seguimiento. Todos nos dijeron que era seguro. Y claramente no lo era.

¿Os ha explicado alguien el procedimiento para reportar el caso y notificarlo a las autoridades (tarjeta amarilla)?

No

¿Sabes si desde el hospital se ha iniciado un proceso de investigación y estudio?

Intente reportar el caso al cap (Centro de Atención Primaria) y les mandé la documentación de Can Ruti pero no me hicieron ni caso. En Can Ruti yo creo que no lo han reportado porque cuando lo pregunté me dijeron que «claro que nunca sabríamos si había sido la vacuna», que «sí que lo parecía pero que no se podía saber seguro», aunque me dijeron que no le pusiera la segunda…

¿Están haciendo un seguimiento de la evolución de su salud para incorporarlo de alguna manera en los efectos adversos?

Están haciendo un seguimiento en cardiología de Can Ruti y la doctora está trabajando genial, en ese aspecto un diez. Pero desde entonces yo ya no me fío ni de un solo dato, si el caso de mi hijo no consta en ninguna parte como efecto adverso, cuantos más deben faltar… Nos enseñan lo que quieren que veamos, no toda la verdad. Es muy triste.

¿Le volverías a vacunar si hubieras tenido la información que tienes ahora?

Yo me vacunaría de nuevo pero a mi hijo no. Vuelvo a aquello de riesgo/beneficio. La «talla única» nunca sienta bien a todos.

¿Por qué motivo decidiste vacunarle? ¿Qué pensabas en ese momento que haría la vacuna en el beneficio en base a la información que tenías?

Yo confiaba en la ciencia y en los datos publicados y creo que un niño de 15 años debe poder opinar y él tenía muy claro que quería hacerlo. Ahora me parece un disparate vacunar a menores de edad, así de claro. Imagínate que resulta ser una enfermedad crónica, ¡hemos cometido un error muy grande!

¿Conoces las razones que tenía tu hijo para estar tan convencido? Os lo comentó en algún momento?

Tenía muy claro que quería vacunarse antes de empezar el cole, yo no lo veía claro por la infección de orina de agosto y por eso pregunté tanto, pero como él quería y todo el mundo me decía que adelante, pues lo vacuné la primera semana de septiembre. Sus amigos se estaban vacunando todos y supongo que la pertenencia al grupo es importante en esa edad. Además los adultos de su entorno también nos habíamos vacunado todos.

¿Cómo se siente ahora el? ¿Ha cambiado en algo su percepción de lo que está sucediendo?

Es un niño muy positivo, por suerte pero hoy cenando decía que el “govern en fa bulling i no em deixen fe res” (el gobierno me hace bulling y no me deja hacer nada). Pobre, piensa que lleva 12 años en el mismo colegio y que tienen previsto irse a Italia de fin de etapa y el no va a poder ir por el maldigo pasaporte Covid, tendría que hacerse pruebas cada 48h y no lo vemos posible.

Tras la entrevista, esta madre nos ha hecho llegar la queja presentada ante la Generalitat esta misma mañana.

«Mi hijo va a sufrir una pericarditis a raíz de la primera vacuna y tengo un informe de Can Ruti donde se recomienda no administrar la segunda dosis, como consecuencia no tiene el pasaporte Covid y debe quedarse en casa cada vez que hay un positivo en su clase. Además, no tiene derecho a ahcerse el test en la farmacia como el resto de sus compañeros. Para que os hagáis una idea de lo absurdo de esta situación: el positivo de clase es del lunes y en la farmacia del pueblo hasta el lunes siguiente no hay horas para hacerse el test, o sea, que hay alumnos que irán a clase toda la semana sin saber si son positivo o no y mi hijo, que se ha hecho el test en casa y es negativo, no puede ir. No tiene ningún sentido.

Por eso, como madre, exijo que se paren inmediatamente los injustos protocolos que se han enviado desde la Generalitat el 13/01/2022 en los que se discrimina al alumnado no vacunado (se exige que se queden en casa 7 días, sin perjuicio de estar contagiado o no) mientras que se establece que el alumnado vacunado siga asistiendo a clase (aunque pueda tener y transmitir el virus, sin tenerse que hacer ninguna prueba diagnóstica).

Denuncio que estas medidas se basan en la premisa de que los vacunados transmites menos el virus que los vacunados, cosa que se ha desmentido en numerosos estudios científicos. Estos protocolos van contra la escuela inclusiva por la que trabajamos, y promueven la segregación escolar.

Exijo que se retiren los protocolos actuales y que la Generalitat recomiende aplicar los mismos protocolos para el alumnado vacunado y no vacunado.»

A continuación, en el escrito se presenta un listado de normativa relacionada donde se detalla, desde el Convenio a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, artículo 9 y 14; Convención sobre Derechos del Niño, de la Asamblea General de Naciones Unidas, Constitución Española (artículo 14, 16 y 18); Reglamento Europeo de Protección de datos, en particular el artículo 9. La Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 9; Ley Orgánica de protección jurídica del menor, artículo 2 y artículo 4.