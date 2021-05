-¿Nombre?

-Javier Puebla, al menos esta vez Javier Puebla.

-¿Tiene otros?

-Sí, varios, y uno de ellos aparece en la novela: Frederic Traum.

-Pero Frederic Traum es un personaje de ficción, era el protagonista y narrador de SONRÍE DELGADO, su novela del Nadal.

-Cierto, Frederic, también conocido como Federico Sueño por mis primeros lectores, es un personaje de ficción, pero ya desde que le di nombre monté un juego para hacer creer a la gente que Frederic, Federico Sueño, era alguien que existía de verdad, un mercenario ligado a uno de los intentos de asesinato más importantes de la época, el de un personaje muy importante… prefiero no acordarme de cuál.

-¿Hacía creer a sus amigos que Frederic Traum existía de verdad?

-Sí, y había quien le tenía un miedo atroz. Traum era un tipo que llevaba el pelo al cero, en los años ochenta no se atrevía a raparse casi nadie, hablaba muy despacio, escribía con frases rotas como los azulejos del Parque Güell de Gaudí, y era alguien que inspiraba temor. Publicó un texto con su nombre en el famoso HOMENAJE A LENNON de La Banda de Moebius. Y montones de veces me recuerdo pidiendo dos cafés, solía hacerlo en el Comercial, y cuando llegaba alguien le explicaba que Traum se acaba de ir… y le transmitía con mi actitud: la mirada y hasta la forma de estar sentado, que era un individuo que me inquietaba mucho.

-¿Por qué hacía algo así?

-Para meterle un gol a la realidad. Disfruto enormemente metiéndole goles a la realidad. Era, es, como escribir sobre la piel del mundo.

-¿Sabía alguien más de su extraña impostura?

-Lo sabía mi chica, y mi mejor amigo, Fernando Camarero, Tizón, que era mi gran cómplice, y es también quien me sirvió de inspiración para crear al segundo gran protagonista de ES EXTRAÑA LA AMISTAD: Samuel López Sañudo.

-Entonces, ¿lo que cuenta en el thiller que Luis Alberto de Cuenca ha calificado de “insólito y difícil de olvidar” es verdad?

-Todo es verdad y todo es mentira. Soy un escritor y soy un soñador, la frontera entre la llamada realidad y la creación tiene los bordes muy poco definidos en mi caso.

-Y ahora me contará que usted ha matado a alguien alguna vez…

-¿Yo?, yo Javier Puebla no, en absoluto. Soy muy buena gente. Muy muy buena gente. En todo caso: Traum; él sí, quizá sí, probablemente sí…. Pero suponía que íbamos a hablar de ES EXTRAÑA LA AMISTAD.

-Claro, disculpe. Al final del libro puede leerse las fechas entre las que está escrito: 2004 y 2021. ¿No es demasiado tiempo para un libro?

-No. Existía una versión disponible para publicar en 2006, pero por vicisitudes editoriales no llegué a un acuerdo y decidí mantenerlo dormido. Cuando un libro no se publica inmediatamente lo mantengo vivo lo mejor que puedo y le voy haciendo pequeños cambios, o grandes cambios, como fue el caso. ES EXTRAÑA LA AMISTAD la reescribí entera y modifiqué la estructura por completo.

-¿Mereció la pena tanto esfuerzo?

-La reescritura fue lenta y difícil, dura, y me quitaba tiempo para pasear con mi padre, en una época en la que ya sabía que eran nuestros últimos paseos. Pero estoy contento con el resultado, siempre fue buena novela, pero ahora me parece aún mejor. Repasaba las galeradas y me enganchaba otra vez al leerla.

-No es usted modesto.

-No. Soy realista, y sincero. Desde niño siempre he sentido que era un genio, y luego la vida me ha enseñado que ser un genio no es nada, que soy igual de genio que pobre tipo.

-¿Es usted un pobre tipo?

-Sí, como también lo es Samuel López Sañudo, el protagonista de ES EXTRAÑA LA AMISTAD. Por eso es tan interesante como amigo, como también lo era Fernando Camarero, Fer, a quien utilicé, ya he dicho, como molde e inspiración.

-Literatura y vida ¿están muy unidas en usted?

-Fundidas y mezcladas. Vivo de escribir y vivo para escribir. Ser escritor, crear, es religión para mí.

-¿A quien recomendaría la lectura de ES EXTRAÑA LA AMISTAD?

-A cualquiera que le apetezca, pero quizá especialmente a quien guste descubrir que, a pesar del cómodo “todo está escrito”, se puede seguir siendo único, diferente y original. Cualquiera lo es, en verdad, si mira en su corazón y se acepta a sí mismo.

“ES EXTRAÑA LA AMISTAD” estará disponible en librerías y redes a partir del próximo 6 de mayo. Es posible reservar ya un ejemplar.