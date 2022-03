Enrique Bunbury se baja del escenario desde el próximo septiembre por los problemas de salud durante la gira

- Publicidad-

Enrique Bunbury es una estrella del rock, tanto en España como a nivel internacional. Desde que fuera la voz de Héroes del Silencio hasta su carrera en solitario no ha dejado de cosechar éxitos.

Acaba de anunciar que a partir del próximo mes de septiembre deja los escenarios debido a los problemas de salud que sufre, concretamente en su garganta.

«Así he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice». En sus redes sociales ha explicado que la razón se encuentra en los problemas de salud localizados en su garganta.

Explica que desde la gira de Mutaciones, en el 15-16 y sobre todo en Expectativas, durante el 17 y el 19, comenzó a tener problemas y tuvo dificultades para identificar concretamente a qué se debía.

«El parón de las giras internacionales el 20 y el 21 me hizo pensar que quizás se había diluído y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana». «Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de dolores y síntomas me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira».

