EN EL DESCUENTO, un thriller brutal y vertiginoso

No es fácil que un libro caiga en mis manos y sea capaz de borrarlo todo, de convertirse en objeto de mi prioridad absoluta.

EN EL DESCUENTO lo consiguió de modo inmediato. Pasaba la medianoche y acababa de llegar a casa. En el buzón había un sobre de la editorial ALREVÈS. Cené algo y no pude evitar la tentación de abrirlo antes de empezar con el postre…; ya no pude dejarlo hasta que los ojos me dijeron basta. Me había leído 90 páginas y tuve que hacer un esfuerzo para resistir la tentación de seguir leyendo hasta el final, pero al día siguiente me tocaba levantarme temprano. De vez en cuando, pero sólo muy de vez en cuando, soy capaz de aplicar rienda corta a mis pasiones y vicios.

El día siguiente estuvo cuajado de obligaciones y actividades de lo más variopinto, aunque en ningún momento me olvidé del todo del cojo Chúster, hilo principal de la novela, y el mamonazo de su supuesto amigo Francisco. Cada vez que leía en la novela que Francisco, un proxeneta baboso y esencialmente desagradable, llamaba REY a Chúster, el protagonista de la historia, me daban ganas de bajar al interior de las páginas, coger al tipejo por las solapas y estrellarse contra alguna pared.

Así que en cuanto conseguí apoyar el dedo sobre el botón de pausa de mi frenética actividad del día volví a coger el libro y me encerré en mi rincón de lectura favorito (no pienso explicar cuál es). Y ya no dejé de leer hasta llegar a la última página.

DEDO PULGAR HACIA ARRIBA: mazo guapo. 👍🏻

No voy a contar de qué va el libro, porque siempre se escapa algún spoiler y es mejor leerlo como lo leí yo: desde el desconocimiento absoluto de la trama, aunque ya cualquiera habrá podido adivinar que en el libro hay fútbol, negocios sucios y bellas mujeres forzadas a llevar lo que antaño se llamaba una VIDA ALEGRE.

Firmada por MAÑAS, José Ángel Mañas, y LEDESMA, Jordi Ledesma, la acción transcurre durante el primer fin de semana de permiso de un preso que está en el talego por hacerle un favor a un colega. El tiempo apremia y hay que ir rápido. !Deprisa! ¡¡¡Y aún más DEPRISA!!!

Durante los últimos meses le he estado dando duro a la obra de Mañas, que no para de publicar. Empecé con la muy excelente UNA VIDA DE BAR EN BAR, seguí con LA EXPERIENCIA U-FEELING, que me gustó mucho, continúe con ¡PELAYO! (entre exclamaciones), y tengo en el despacho los 5 volúmenes esa obra monumental que son sus -imprescindibles para cualquier persona interesada en la guerra civil española- EPISODIOS REPUBLICANOS (publicado por LCL), en los que entro y salgo de modo constante cada vez que tengo tiempo.

Mañas toca todos los palos, como ha quedado demostrado, y es capaz de escribir solo o acompañado, en este caso a cuatro manos con JORDI LEDESMA.

El resultado siempre es bueno. Excelente incluso. Mañas está a pleno rendimiento y en un momento magnífico como escritor.

Con EN EL DESCUENTO va a hacer las delicias de todos los aficionados al género negro. Lo garantizo. Imposible quedar defraudado.

Ya he dicho al principio que me sucede raras veces, muy raras veces, que un libro me enganche en el primer momento y consiga le dé prioridad sobre el resto de las cosas que pasan en mi pequeño universo.

Pero ojalá vuelva a pasarme pronto de nuevo, es un estado de ánimo arrebatador y fantástico.

(Mecanografía: MDFM)