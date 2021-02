Entre el 77 y el 88% de la población mundial están en contra del Cambio Climático.

España se sitúa en el 10° lugar mundial contra el cambio climático con el 77% de la población que les gustaría acabar con él y luchar por una Atmósfera limpia. Pero poco se está haciendo desde las autoridades Autonómicas y Central, aunque la pandemia está ralentizando algunas acciones del Miteco.

Sin embargo, existen pseudocientíficos que niegan su existencia, como vimos el otro día en el programa Horizonte en T5 a dos pseudo tertulianos que alegaban que no era cierto su existencia y que era un supuesto de los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU(en sus siglas en inglés, IPCC).

Decían que es de origen natural y que siempre ha sido así. !!!Craso error!!!

El cambio climático actual es de origen antrópico, es decir, lo ha originado el hombre y lo sigue originando.

Vamos a ver si los incrédulos, los negacionista, los que están pagados por los poderes fácticos, empresarios, industriales que siguen quemando combustibles fósiles (carbón, petróleo, y gas natural) para sus industrias, que generan gases efecto invernadero, como el dióxido de carbono y otros GEI(Gases Efecto Invernadero), se enteran de una vez, por todas, que son ellos y sus fábricas e industrias, los causantes del Efecto Invernadero( que también niegan, como el primo de Rajoy) y a su vez el Calentamiento Global y el Cambio Climático.

Estos pseudo naturalistas?, deberían leer y estudiar el libro; » Una Verdad incómoda» de Al Gore, ex presidente de EEUU, en el que explica con rigor El Cambio Climático, sus causas y sus consecuencias.

Lo mismo les digo que lean y entiendan dos libros, que modestamente escribí sobre el Cambio Climático y les invito a que los estudien y entenderán el origen antropogénico del mismo: el libro «La comarca del Campo de Cartagena. Dependencia climática y biodiversidad. Retos y Realidades» publicado en 2007 por la Editorial Aglaya, en el que hice un estudio del clima del área con datos de temperaturas y precipitaciones de más de 60 años de recogida(1940-2003) , utilizando datos de todos Observatorios meteorológicos del área de estudio integrados en el Servicio Meteorológico del Sudeste.

No voy a explicar todo el libro, sino poner un ejemplo del calentamiento del Campo de Cartagena: durante esos más 60 años la media de la temperatura fue de 2°(1,9°) centígrados de incremento, que por extrapolación lo hago extensivo a todo el Sur y Sudeste de la península Ibérica, considerando que en todo este conjunto el clima se ha africanizado, mientras en el resto de España el clima se ha mediterraneizado; los últimos 10 años del S

XXI han sido los más cálidos del S.XX y los que llevamos del S. XXI, por lo que en esta área la temperatura media ha sobrepasado los 2°centígrados y en el resto del país ha superado los 2°C, lo que indica, según la Conferencia de París, que no se debe sobrepasar esta temperatura media si no queremos que se produzca la deblaque de el NO RETORNO.

Lo que sí está claro, según el IPCC, es que España va a sufrir las peores olas de calor, las inmensas inundaciones y a la vez la menor pluviosidad; en una palabra, los mayores desastres provocados por el Cambio Climático.

Otro dato, para no cansar, es que la media de precipitaciones en el área de estudio fue de 301,3 litro por m2 en el período de estudio, y como dato curioso, en el cabo Tiñoso no llueve más allá de 15 l/M2 al año, y existen bastantes años con 0 l/M2. Todo ello, indica que se ha aridificado el clima, se ha desertificado, y que dos tercios de España está en un proceso grave de desertificación. La causa está clara: consecuencia del cambio climático antrópico, y por ende el ascenso en latitud del Desierto del Sáhara.

Les aconsejo a esas personas citadas que lean también el siguiente libro que escribí y que lo publicó en 2010 la Editorial Club Universitario (ECU) titulado » El planeta Tierra en peligro. Calentamiento Global. Cambio climático. Soluciones«.

Se trata de un estudio del Cambio Climático, su génesis, consecuencias y soluciones basándonos en numerosas bibliografía y en los trabajos de los científicos del IPCC, así como en las distintas Conferencias sobre el clima desde la primera Conferencia de 1979, la de Río de Janeiro de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997, y el resto hasta la de Copenhague 2009 y el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC de 2007. Enumerar el resto sería demasiado prolijo para este artículo, tan sólo voy a citar lo más importante sobre el Cambio Climático.

El Efecto Invernadero se provoca por la llegada a la Atmósfera de GEI de origen antrópico, al utilizar desde la Primera Revolución Industrial combustibles fósiles, primero carbón y en las siguientes Revoluciones Industriales el resto,como petróleo y gas natural, etc que citamos a continuación:

Dióxido de Carbono, Vapor de Agua, Metano, Óxidos de Nitrógeno, Ozono y clorofluorocarbonos, entre otros; no obstante, el CO2 es hasta ahora el que más pmm (partes por millón) aporta a la Atmósfera; así, las observaciones realizadas por los investigadores señalan que la concentración de CO2, que oscilaba entre 265 y 290 ppm antes de los años cincuenta del S.XX, llegó a ser de 330 ppm en en 1976, y según datos más recientes los niveles han ascendido a 350-360 ppm, aumentando a un ritmo de alrededor de 1 ppm en el curso de los últimos años. Así, en 2005 la concentración de CO2 en la Atmósfera fue de 383 ppm.

Las previsiones, según López Bermúdez en el año 2000, estimaba que si se siguen quemando combustibles fósiles a las velocidades actuales, las concentraciones de CO2 se duplicarán en la segunda mitad del S XXI.

El Efecto producido en la atmósfera por la concentración de GEI provoca el denominado EFECTO INVERNADERO

y a su vez el CALENTAMIENTO GLOBAL.

Estos dos conceptos provocan un calentamiento anormal cerca de la superficie del suelo que origina un incremento de la temperatura media global y su consecuencia final es el Cambio Climático, que trae consigo el deshielo de los glaciares, de la banquise del Ártico y la subida de temperatura ha originado parte del deshielo del permafrost( suelo completamente helado)a través del cual en algunas zonas de Siberia aparecen «chimeneas de metano«, el metano es 20 veces más potente que el dióxido de carbono, parte de los glaciares de la Antártida

y la placa Wilkins en el SW y las plataformas Larsen A y B están desapareciendo de la Antártida; así mismo, gran parte de Groenlandia se está descongelando y la Corriente Fría que desciende con el aporte de el agua deshelada modificará la Corriente del Gulf Stream dirigiéndose hacia la zona ecuatorial, lo que origina que el flujo de aire cálido y húmedo cambie de dirección, y no afecte a Europa transformando el clima oceánico y templado, en un clima estepario.

Por otra parte, según los glaciologos de las Universidades de Valladolid, Madrid, Zaragoza y glaciologos internacionales, los glaciares del Himalaya, los Alpes, los Pirineos etc, han perdido dos tercios del hielo, y que al alimentar a los grandes ríos asiáticos, europeos y el Ebro afectarán a millones de personas al faltar el agua.

100 expertos internacionales advierten que los océanos podrían aumentar su nivel en 1,3 metros para 2100 si la superficie de la Tierra se calienta 3,5 grados más y hasta 5 metros para el 2300 a causa del calentamiento del planeta.

Interesantísimo el documento que exponemos a continuación, para los negacionista y para el público en general:

«La mitad de las playas del planeta desaparecerán de aquí a 2100» https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/la-mitad-de-las-playas-del-planeta-desaparecera-de-aqui-a-2100-241583223198/amp

Un hecho que hay que resaltar es los incendios, de génesis humana, de la selva virgen de la Amazonía, de la zona ecuatorial africana y del Sudeste asiático, para cultivos de exportación a Europa, crean dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera ayudando a la formación del » efecto invernadero», y que junto a la tala masiva de árboles evita la absorción del CO2 atmosférico y la emisión de O2 y la formación de núcleos de condensación. Por todo ello, es necesario que los gobiernos planifiquen una intensa reforestación.

La degradación del medioambiente, la erosión, la desertificación, la sabanización de la Amazonía, el avance de los desiertos, la lucha contra el cambio climático en Europa y las soluciones, son entre otros, los aspectos que abordamos.

Es necesario informar fehacientemente a la sociedad que el CAMBIO CLIMÁTICO está presente !ya! en nuestras vidas.

La emergencia climática, debe abordarse a la mayor rapidez por los Gobiernos de todos los Estados, y los ministerios afectados tienen que con la máxima celeridad ponerse a trabajar ya hoy, NO mañana.

El Presidente Biden de Estados Unidos de América nos dijo al mundo que aceptaba las resoluciones de la Conferencia de París.

A ver si TODOS se ponen de acuerdo para eliminar las fuentes de energía fósiles y sustituirlas por FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS, fuentes de energía renovables, como la eólica, fotovoltaica, fusión del átomo de hidrógeno, maremotriz, biomasa, geotérmica, y que además de ser limpias y no contaminantes crean muchos puestos de trabajo y potencian la industrialización.

A los negacionistas les digo que se informen bien antes de negar la evidencia, pues estamos hablando del Cambio Climático que desde la Revolución Industrial está afectando al Planeta Tierra y a la Humanidad, y que es de origen antropogénico. Estamos hablando de lo que ocurre en el clima desde 1750 hasta hoy, NO de hace 15.000 años. Hoy es hoy. ¡Queda claro! !Pués eso! !No desvirtuemos la realidad!.

AH!, SRS DEL GOBIERNO PONGANSE A TRABAJAR PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, Y DÉJENSE DE POLITIQUEOS Y DE LLEVARSE LA CONTRARIA. SE LES ELIGIÓ PARA GOBERNAR, NO PARA SEGUIR LA CORRIENTE A QUIENES NO CREEN EN NADA.