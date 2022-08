- Publicidad-

No estamos acostumbrados a que los vigilantes de seguridad tengan un valor reconocido socialmente. Justo al contrario portan estereotipos muy negativos que son objeto de sarcasmo o descalificación. Hasta en el cine se les otorga el papel del malo ingenuo.

No obstante la realidad es la contraria. Y esta es una verdad que cuesta ser reconocida por alguna razón que no interesa. ¿Por qué a los profesionales de reconocida competencia no se les reconoce el derecho a serlo? Y digo profesionales habilitados, no empleados de empresas piratas con los que se les confunde.

La FTSP USO Andalucía ha manifestado innumerables veces el deseo de gritar esta verdad de forma rotunda, le pese a quien le pese. Los vigilantes de seguridad tienen un gran valor social. No solo controlan los accesos de los edificios sino que también tienen por obligación la defensa de los derechos fundamentales, al igual que las FFCC.

Es más… su labor, que esta subordinada a la de estos, llega a los lugares donde estos no pueden llegar por lo que el valor no solo esta probado sino que es obvio para quien desee mirar. Pondré el ejemplo de un vigilante de seguridad de Sevilla que en el traslado de su servicio detectó un delito en la vía pública.

Al cerciorarse de un robo acudió de forma inmediata y evitó su ejecución. Pero no solo eso; pudo detener a las personas presuntamente delincuentes hasta que la policía se personó y las puso a disposición judicial. De no haber sido por su actuación la victima hubiera perdido sus bienes económicos.

Y aun hay mas, de este verano tenemos repetidas referencias de otros profesionales de la seguridad que han colaborado en las labores de extinción de incendios de forma meritosa. El valor de la seguridad es un recurso muy útil que se utiliza con frecuencia amén de los ojos que se conforman solo con los estereotipos.

Los vigilantes de seguridad, por ejemplo, llevan décadas salvando vidas a pesar del anonimato de los medios. La FTSP USO-A lo dice bien alto: son héroes todavía mudos, que tienen mucho que contar y que deben hacerlo. La sociedad, y los medios de comunicación, deben darles una oportunidad. Sin el valor de la seguridad a aquella señora le hubieran robado o arrebatado la vida sin que nadie hubiera podido socorrerla. Gracias compañeros por vuestra labor.

Sois piezas fundamentales de la defensa de los derechos fundamentales de este país.