El último tour de Kiss: el grupo leyenda de la música rock

«I Was Made For Lovin’ You» es quizás una de las canciones más icónicas del grupo Kiss. Originalmente publicada como sencillo en su álbum «Dinasty» (1979), la canción alcanzó más del millón de copias vendidas. Su ritmo, que refleja la esencia del hard rock, heavy metal y glam metal que definen a Kiss, tuvo un gran éxito internacional, llegando a situarse dentro de la lista TOP de varios países, entre ellos: Suecia, Noruega, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Canadá y Nueva Zelanda. Y es que Kiss es una de las bandas clásicas que todo melómano asocia a la fantástica década de los 70, que junto a los 80 es la niña querida de muchos de nosotros.

Por este motivo, y especialmente ahora, que Kiss ha anunciado el que será el último tour de la banda en este año 2022, hemos querido hacer un repaso general de la historia más personal y musical del cuarteto neoyorkino. Sin duda, la influencia de Kiss se extiende más allá del panorama musical. Muchos de sus adeptos se encuentran también entre quienes acuden al casino. Previamente a su salida definitiva de los escenarios, como conmemoración a la banda, los integrantes de Kiss se han convertido en los protagonistas de uno de los juegos de casino online que buscan rendirle su merecido tributo.

Un poco de historia

Kiss es un cuarteto neoyorkino de música rock que vio la luz en 1972. Peter Criss, Gene Simmons, Ace Frehley y Paul Stanley nacieron más o menos en la misma época, a caballo entre la década de los 40 y los 50. A lo largo de su historia han logrado 17 álbumes de oro y una popularidad que les condujo incluso a protagonizar algún cómic que otro.

¿Cómo surgió todo?

Gene Simmons y Paul Stanley fueron el pegamento del grupo. En primer lugar, contactaron con el que sería el batería de Kiss, Peter Criss, y posteriormente con el guitarrista, Ace Frehley. No lo hicieron precisamente por teléfono, sino a través de un anuncio publicado en el periódico a principios de los 70. En poco tiempo, su vestimenta, incluida dentro del estilo glam-rock que con tanta fuerza surgió en Reino Unido, se convirtió rápidamente en uno de sus rasgos más característicos. Los zapatos de grandes plataformas, la vestimenta glam, las prendas ajustadas y estilizadas (especialmente en los pantalones y monos), así como el maquillaje, les permitieron permanecer además en un anonimato misterioso que no hacía sino acrecentar aún en mayor medida la curiosidad del público.

Como conclusión, la historia del grupo data de 1971, momento en el que el glam está en su máximo apogeo. Gene Simmons y Paul Stanley (el mencionado pegamento del grupo) ya habían formado parte de Wicked Lester, con el que grabaron un álbum para la discográfica Epic Records. Sin embargo, quisieron darle un giro a la dirección musical que mantenían hasta el momento, y para ello pusieron un anuncio al que respondió Peter Criss, que audicionó y se quedó como un integrante más del trío que formaron a su llegada. Hasta 1973, concretamente en enero, no se les uniría Ace Frehley.

Ahora sí, con el cuarteto ya constituido, cada uno de los integrantes se decidió a bautizarse con un apodo. De esta manera, Stanley quedó como «The Starchild»; Gene Simmons, como «The Demon»; Frehley, como «The Space-Ace» y Peter Criss, como «The Cat». Todos ellos pondrían voz a las canciones, pero sólo cada uno tocaría un instrumento distinto: guitarra rítmica para Stanley, bajo para Simmons, guitarra líder para Frehley y batería para Criss.

¿De dónde surge el nombre?

Según el grupo, Kiss surge de una inspiración espontánea. Sin embargo, tiene su leyenda negra, uno de los mitos que la banda no duda en negar. Según algunos, Kiss responde a las siglas de «Knights In Satan’s Service«, o lo que es lo mismo en español, «Caballeros al servicio de Satán».

Algunas canciones de Kiss

Aquí te dejamos algunas de las canciones más conocidas de Kiss:

I was made for lovin’ you

Esta canción reivindica esa etapa del enamoramiento, en la que uno está dispuesto a hacer lo que sea por la persona amada, porque en definitiva, tal y como indica la canción: «Yo he sido hecho para amarte».

Comin’ Home

La canción de Paul Stanley, escrita por él e incluida en Hotter than Hell (año 1974), es un éxito de Kiss hecho en un bar y con presencia en más de 7 álbumes recopilatorios de la banda.

Black Diamond

Incluida en el disco con el que Kiss debutó como último tema.

Do you love me?

«Destroyer» (1976) es el nombre del disco donde se incluye este temazo en el que una chica se aprovecha del éxito de la banda para rodearse de ropa y joyas caras. Todo ello muy destructivo.

Beth

Menos destructiva, al menos en apariencia, es esta pregunta que sirve de título a otro tema incluido en Destroyer. En este caso, es una power ballad.

Kiss se despide

La gira mundial de despedida de Kiss, «End Of The Road», estaba prevista para antes de la pandemia. A consecuencia de la misma, se ha visto retrasada hasta este año 2022, cuando en julio se despedirá de sus seguidores más fieles en el Wizink Center de Madrid. De ahora en adelante, no habrás más directos en escenarios, aunque su música seguirá acompañándonos en las plataformas digitales y juegos de slot online de Kiss como el que Play’n Go ha producido este año como tributo.