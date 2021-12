El toque de «no queda» de Galicia sería inconstitucional según los expertos

- Publicidad-

Ayer se anunciaba la modificación de la medida del toque de queda por parte del Gobierno de Galicia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia.

Concretamente, se informaba de que el Gobierno gallego quiere establecer el «toque de no queda» tanto en espacios públicos como privados.

¿En qué consiste el «toque de no queda»?

Desde que la Xunta anunciase el pasado martes esta «novedad», juristas y ciudadanos no salen de su asombro.

La medida aún tiene que ratificarse por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pero tal y como se ha podido conocer, consistiría en un principio en la prohibición de personas no convivientes entre las 3 de la madrugada y las 6 horas.

En un principio la propuesta presentada hacía referencia a las reuniones en la calle entre las 2 de la madrugada y las 6. Sin embargo, la modificación presentada por el Gobierno gallego consistiría en posponer una hora el toque de queda en la calle, hasta las 3, y afectar también a las reuniones en los domicilios.

A @Xunta envía ao @TSXGalicia unha rectificación na súa solicitude de autorización de medidas:



🔹 Pide que a prohibición de reunións entre non conviventes en espazos públicos e privados sexa de ⏰ 03:00 a 06:00 horas, non de 02:00 a 06:00 — TSXG (@TSXGalicia) December 29, 2021

Se trataría de evitar que la gente celebre reuniones o fiestas en su casa durante la madrugada. Pero por si esto no fuera poco sorprendente, se ha querido explicar que si se celebra una cena en casa con no convivientes, éstos «pueden quedarse a dormir».

Además, señalan otras excepciones según informaba ayer El Faro de Vigo:

Aquellas personas que vivan solas, que podrán formar parte de una única unidad familiar de convivencia ampliada.

La reunión de personas menores de edad con sus progenitores, en caso de que no convivan en el mismo domicilio.

La reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja, cuando vivan en viviendas diferentes.

La reunión para el cuidado , atención, asistencia o acompañamiento a personas menores de edad, mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad

Una medida que sorprende a propios y extraños

La medida, que «no tiene ni pies ni cabeza», según nos explica un experto jurista, ha sorprendido tanto a ciudadanos gallegos, a quien se aplicaría, como a ciudadanos de otros territorios que observan sorprendidos esta vulneración de los derechos más fundamentales. Y consultado un juez por diario16 nos afirma que esta decisión del Gobierno es «absolutamente inconstitucional, sin ningún tipo de matiz».

La duda que surge es lógica: ¿Cómo pretende el Gobierno gallego poner esto en marcha y controlar que efectivamente se cumpla la norma? Carece absolutamente de sentido, puesto que no se puede irrumpir en la vivienda de una persona para comprobar quién está dentro sin una orden judicial. Orden que no se va a emitir porque no habría nadie cometiendo ningún delito.

Una medida que hace saltar las alarmas en el ámbito de la abogacía, tal y como hemos podido consultar: son varios los letrados que no comprenden a quién se le ha podido ocurrir «semejante idea», que no tiene ningún sentido en términos epidemiológicos y que pone realmente en tela de juicio el conocimiento de la Constitución y de los derechos más fundamentales por parte de estos dirigentes políticos.

«Si no fuera porque es cierto, parecería una broma de mal gusto. Pero no lo es, esto supone estar poniendo en una situación límite los derechos de la ciudadanía. Es una decisión absolutamente absurda, que vulneraría las normas más básicas de convivencia. Nadie se puede inmiscuir de esta manera en la vida privada de la ciudadanía. Nadie. Es un rotundo disparate y lo más lógico es que el Tribunal Superior de Justicia no avale esto porque sería realmente esperpéntico», nos comentan de un despacho de abogados.