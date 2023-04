El tiempo sigue demostrando por qué la República Dominicana es una referencia en el turismo mundial

- Publicidad-

Desde la llegada del presidente Luis Abinader a la Presidencia de la República Dominicana son muchos los sectores que han marcado una tendencia positiva, independientemente de la crisis de la pandemia del Covid19. Entre estos se encuentra el turismo, una de las columnas principales de la economía del país caribeño.

Las estrategias efectivas en materia turística implementadas por el actual gobierno dominicano, al igual que en otras como salud o economía, empezaron a dar sus frutos aun cuando los efectos de esta crisis sanitaria seguían impactando a los países de una manera más activa que a la de hace un año, por ejemplo.

Este resultado provocó que el país caribeño se convirtiera en un referente del turismo a nivel mundial, ya que, aunque existía la incertidumbre, la duda de cómo actuar y las limitaciones, la administración de Abinader se arriesgó y ganó con la reapertura de las fronteras tras una campaña masiva de vacunación y medidas preventivas para no contagiarse del virus. Esta tendencia de ese momento, con relación al éxito que se iba obteniendo, sigue actualmente aportando sus frutos, pero de manera más productiva.

Algunas de las muestras de por qué la República dominicana sigue siendo un referente en el turismo a nivel mundial, está en la cantidad de inversión extrajera y acuerdos que en materia turística ha obtenido en los diferentes actos a los que ha asistido a nivel internacional, además de la cantidad de turistas que han seleccionado a este país como centro turístico en los últimos años, superando inclusive tiempos prepandémicos. Por ejemplo, en el primer trimestre del presente año ya han arribado al país 2.076.171 personas, cuando en el 2019 (meses prepandémicos), lo hicieron 1.876.144.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En Diario16, en reiteradas ocasiones, hemos publicado sobre los distintos eventos a los que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana ha asistido en lo que va del año 2023, entre ellos, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, la Feria Vitrina Turística ANATO 2023, en Colombia; la Feria Turística de Berlín (ITB) 2023; y a su “Trade Show”, en Miami.

El conocimiento de dirigencia del gobierno de Abinader se pone en evidencia a medida que pasa el tiempo. Para ilustrar esta afirmación, es digno de observar en qué países extranjeros el Ministerio ha tenido participación en estas actividades turísticas y luego observar de qué países la República Dominicana, recibió mayores emisores de turistas en marzo del año en curso.

Precisamente, de esas mismas naciones en donde el país caribeño estuvo haciendo acto de presencia, Estados Unidos con 48.1%, Canadá con un 23.2% (con una empresa turística de este país se firmaron acuerdos en el “Trade Show” en Miami), Colombia con 2.9% y Alemania 2.5%. Países a los que se suma Francia con 2.6%.

No es casualidad lo que se está logrando en República Dominicana. Las cifras son sólidas y ni siquiera el populismo trumpista puede rebatirlas. Sólo en FITUR se cerraron importantísimos acuerdos con las principales compañías del sector turístico mundial, inversiones que podrán comenzar a implementarse de inmediato por la gestión que se está haciendo desde agosto de 2020.

El pueblo dominicano no tiene que buscar una nueva fuerza en cantos de sirena. La verdadera fuerza del pueblo ya está manejando el timón con un modelo de desarrollo en el que lo importante es sumar para que los beneficios recaigan sobre todos, pero, sobre todo, sobre la ciudadanía dominicana.

El propio ministro de Turismo, David Collado, en declaraciones exclusivas a Diario16, señaló que «lo que queda evidenciado con esto es que hemos realizado un trabajo donde se ha dejado a un lado los intereses políticos, personales y empresariales para poner sobre la mesa los intereses de la República Dominicana y del turismo en una alianza público-privada sin precedentes. No ha sido un tema del Palacio, no es un tema del presidente, no es un tema del ministro de Turismo, es un tema de que un país que ha abrazado la principal industria, que representa un 15% del Producto Interior Bruto, que otorga más de 800.000 empleos, según la WTTC de manera directa e indirecta y que es el motor de nuestra economía y del país. Se ha dejado a un lado todo para abrazar el turismo, para impulsar el turismo en una alianza sin precedentes que nos ha hecho dignos de reconocimiento en diferentes países, incluyendo la Organización Mundial del Turismo, Moody’s, la calificadora de riesgo, Standard&Poor’s, Bank of Ámerica. Todos reconocen la recuperación rápida y efectiva del turismo de nuestro país. No es un tema de una persona, es un tema de un colectivo de personas. Como se puede ver en el stand de República Dominicana, todo el sector privado trabajando en una unidad. Los principales bancos en la República Dominicana, trabajando juntos. Ayer el banco más grande fue el Banco del Gobierno y hoy también se intercambian las actividades. En este tema hay una unidad total en la República Dominicana y sobre todo un orgullo país».

En un escenario global de incertidumbre económica, con una inflación descontrolada en todo el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania, con subidas agresivas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales y una crisis energética que no se recordaba desde el año 1973, estas cifras de inversiones y de llegada de turistas no son más que la confirmación de un trabajo que se ha ido desarrollando en silencio durante todo el año 2022.

Abinader ha conseguido generar un planteamiento de colaboración público-privada único en el mundo, porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en la República Dominicana del presidente Luis Abinader, todos reman en un mismo sentido: mejorar la vida de la ciudadanía con un incremento de los niveles de bienestar.

En muchas de las grandes potencias, la colaboración público-privada se ha convertido en un eufemismo que se traduce en un incremento sustancial de los beneficios de los empresarios a costa de una reducción de los niveles del estado del bienestar del pueblo. Abinader ha logrado que en República Dominicana todos vayan en esa misma dirección, porque tanto los empresarios como la banca han comprendido que si el pueblo sale beneficiado, ellos multiplicarán por 10 sus beneficios.

Por eso, el presidente dominicano ha implementado un nuevo estilo de gobernar con el que, tal y como prometió, está aplicando un cambio tan profundo y positivo que ha atraído el interés de quienes tienen la capacidad de invertir porque, y esto es muy importante, los inversores se juegan mucho y buscan el retorno de su dinero.