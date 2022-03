El Repaso del 4 de marzo: miramos las principales portadas de la prensa de España, de Rusia, de Ucrania dejamos para usted las conclusiones

- Publicidad-

Cuando la noticia que aparece en los principales medios de información españoles afirma con contundencia que el ataque producido anoche en la central nuclear más importante de Europa fue causado por las tropas rusas, la mayoría se olvidan de explicar que esta es la versión de Ucrania. No presentan una información equilibrada, ya que desde el ministerio de Defensa de Rusia se ha señalado lo contrario: que el origen de lo sucedido tuvo que ver con un intento de sabotaje por parte de una tropa ucraniana.

Como siempre señalamos en El Repaso, nosotros no sabemos cuál es la verdad porque no estamos allí para poder ver por nosotros mismos lo que sucede. Sin embargo, sí consideramos que la obligación de informar requiere poner sobre la mesa las dos versiones de los hechos, porque no queremos participar en ninguna de las partes de esta contienda.

Nuestro compromiso es con ustedes, nuestros lectores a quienes intentamos darles toda la información disponible para que formen su propio criterio.