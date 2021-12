El Repaso del 2 de diciembre: No somos antivacunas, somos pro derechos

La situación que estamos viviendo hace necesario que expliquemos la importancia de conocer los derechos de toda la ciudadanía. De toda. De aquellas personas que quieren «vacunarse», para que sepan que tienen derecho a prestar un consentimiento informado, atendiendo a su caso particular. De aquellas personas que no quieren someterse a este tratamiento, por la razón que sea. De todos a estar bien informados, por diferentes fuentes que nos presenten los distintos puntos de vista sobre cuestiones fundamentales que tienen que ver con nuestra salud. Tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a que nadie actúe sobre nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento.

Tenemos derechos que están siendo sistemáticamente cuestionados. Porque entre otras razones, la falta de cultura democrática ha servido para que desconozcamos lo que es de todos: nuestras garantías, libertades y leyes.

En esta reflexión de hoy he querido poner el foco sobre la situación que estamos viviendo en la que el acoso, el insulto, la contínua presión que se está sufriendo por quienes creemos que la prudencia es un principio fundamental, no sólo en la medicina, sino también en nuestras vidas.

Una llamada a la reflexión, al respeto, a la calma y sobre todo, a no permitir que se insulte a nadie, que se acose, que se ridiculice o demonice una opción, como es la de no vacunarse. Porque la gran mayoría de gente que ha decidido no inocularse estos tratamientos lo hace como medida de protección y responsabilidad, y no es admisible la campaña orquestada por los grandes medios (cuyos accionistas coinciden con los de las farmacéuticas en algunos casos) pueda influir de esta manera en la crispación social y en el medio que muchos sienten.