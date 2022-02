El Repaso del 15 de febrero: Ucrania, Canadá, elecciones en Castilla y León

- Publicidad-

El Repaso analiza brevemente las principales noticias de actualidad.

Hoy ponemos el foco en Canadá y en las brutales medidas que anuncia Trudeau contra aquellos que se manifiestan contra sus medidas totalitarias con la excusa de la pandemia. En El Repaso nos negamos a llamarles «antivacunas», puesto que muchísima gente que se manifiesta en Canadá está totalmente vacunada y lo que hace es protestar por una vulneración de derechos fundamentales y las libertades de la ciudadanía en su conjunto.

Las protestas no son contra las vacunas. Son contra la obligatoriedad encubierta que literalmente le hace «la vida imposible» a quien, por la razón que sea, no se inocula.

Hablamos también de la situación en Ucrania: mientras Estados Unidos escenifica una supuesta inminente invasión Rusa, desde Rusia piden calma y sobre todo, garantizan que no está en su planes dar pie a ningún tipo de conflicto armado. Naciones Unidas va en la misma línea, apelando al fin de los relatos ruidosos que parecen pretender generar confusión a nivel de opinión pública. ¿Y España? Pues sigue haciéndole el juego a los norteamericanos sin enterarse muy bien de dónde está en el mapa.

Como le pasa a la izquierda en Castilla y León (bueno, «izquierda» por decir algo), que todavía no sale de su asombro ante el batacazo electoral que se ha llevado el pasado domingo. El desmoronamiento del PSOE y Unidas Podemos, sumado a la gran abstención de la población llamada a las urnas, bien podría hacer plantearse a estas formaciones qué han estado haciendo todo este tiempo y por qué buena parte de sus votantes les han dado la espalda:¿quizás tenga algo que ver lo que se han dedicado a hacer durante la pandemia, posicionándose del lado de las decisiones más restrictivas y absurdas que han hecho un tremendo daño a la economía y la salud de quienes dicen representar? Suponemos que les queda un largo recorrido para entender que la gente que no está de acuerdo con los recortes de derechos y libertades se encuentra, en buena parte, abandonada a su suerte en lo que a la representación política se refiere. Lógico y normal que en estas circunstancias haya quien quiera votar a aquellos que lo único que parecen querer hacer es «daño» a estas izquierdas. No hay nada peor que una persona que se ha sentido engañada…. y el caldo de cultivo que están propiciando estas «izquierdas» nos va a pasar factura a todos.

Todo esto y mucho más en El Repaso de hoy.