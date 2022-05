El quinto número de la revista Angaú intenta vincular filosofía y sexualidad

- Publicidad-

La publicación trimestral de humanidades, filosofía y «coso» cuya dirección recae en Francisco Tomás González Cabañas, de la escuela correntina de pensamiento, alumbró un nuevo ejemplar, el quinto, en el presente mayo de 2022. En su tradicional formato de .pdf dado que filosóficamente la revista no suscribe a la escritura ni lectura digitalizada, acelerada, predictiva y robotizada, exhibe 75 páginas divididas en tres secciones, más la editorial y un epílogo en formato entrevista.



Tal como sentenciaba Jacques Lacan «El sexo está en todas partes donde no debería estar. […] Cualquier cosa sexual está fuera de lugar» la pretensión imposible de reunir los pensamientos de personalidades tan diversas en el mundo filosófico en relación a la sexualidad, iluminan un sendero para quién desee, quiera y esté dispuesto a toparse con el desafío de disponerse a pensar bajo la imposibilidad de consumar una relación concreta, efectiva y fehaciente, como la inexistencia de la relación sexual y de la realización de un gobierno del pueblo.



Las hojas del quinto número de la revista Angaú, seducen con su delicado diseño, responsabilidad de Julia Valiente y vigorizan el predicamento de lo expuesto, mediante las exposiciones fundamentadas, pedagógica y atractivamente, por autores como; Ana Lacalle (miembro del consejo de redacción), Óscar Sánchez Vadillo, María José Binetti, Gustavo Flores Quelopana y Sandra Maceri, entre otros.



Impelidos por la lógica de las reglas de juego en el que nos encontramos condicionados, a brindar un resultante, asequible y travestido o devenido en número, los números de Angaú no podrán jamás precisar la cantidad de efectos que genera en una imprecisa cantidad de sujetos y de subjetividades, pero tras doce meses de existencia, ofreció a lo no consumado de la experiencia mundanal, cinco números, más de quinientas páginas en total, más de cuarenta autores y millones inestimables e incomprobables de pensamientos, sensaciones y mediante las mismas, la participación directa e indirecta en innumerables experiencias de lo humano.



Para solicitar un ejemplar en formato electrónico, miembros y adherentes del Club Mundial de Filosofía (soporte de transmisión que forma parte del agenciamiento que produce el acontecer de la revista Angaú) se pueden comunicar al siguiente correo: escuelacorrentinadepensamiento@gmail.com