El Psoe pierde los estribos, de nuevo

El caballo en el que va sedentario el Psoe, apodado en las películas, caballo del malo. El más cachazudo. No tiene prisa. Sánchez, cómodo en su papel, se arrellana en la poltrona. Menciona, alardea que va a reformar alguna obsoleta normativa, fregotea su conciencia y, para el tiempo, el suyo. Ya lo hará, o no. Se siente cómodo y con la conciencia calmosa, porque ha anunciado que obrará, pero luego, quizás. Su tempo y el de los ciudadanos es más relativo que el que Einstein, muy probable, hubiese evaluado idóneo. Se deleita en su holganza, no le afecta, o eso, erradamente, creen. Más sí al ciudadano, en su día a día.

El Psoe va en el jamelgo del pícaro, es el que ha elegido, el que le atañe, porque nuevamente burla, conspira, contra sus socios de gobierno, dejando a la zaga, como sombra espantada del equino, lo que socialdemocracia significa. El supremo, el psoe, sus barones, medios de comunicación,…, reactivan su pútrido acoso contra las fuerzas del 15M. Contra aquellos que salieron a la calle para denunciar tanta bellaquería, tanta institucionalizada corrupción.

La fuerza contrademocrática del supremo, en minúsculas pues lo degrado, con amparo de la ley mordaza y unas cuantas engañifas de trabajadores de las fuerzas de seguridad, violentando, no sólo la legalidad, no sólo sus competencias y, pateando eso de la separación de poderes, ha, sutilmente, sibilinamente, sugerido-ordenado a la presidenta del congreso de los diputados, tras sentencia prevaricadora, delictiva, -nada menos-, que expulsar del congreso a un diputado, Alberto Rodríquez.

Trincar el escaño que le proveyeron, en las urnas, miles de ciudadanos. Claro, cómo no, una vez más, de tantas, la diana es Unidaspodemos y, versus millones de electores. Meritxell Batet obediente, pero auto-deshonesta, obscenamente mal asesorada, desacertada y a juicio de millones de ciudadanos y prestigiosos juristas, ventiló la antidemocrática, por interesada, instigada sentencia. Pero no nos engañemos, que no nos engañen.

Fue, con la nada ética y cicatera autorización del presidente y gobierno. Sí; recordemos: < El presidente tras decir aquello, de que no podría dormir con Unidaspodemos en el gobierno>, provocó, a más de dilapidar millones del erario de todos, la repetición de elecciones, pérdidas de escaños de la izquierda, ascenso de la cavernícola derecha; siendo máximo responsable, -por su pánfila decisión de no aceptar lo que los ciudadanos decidieron en las urnas-, de la entrada, como un tifón, en tromba, de la ultraderecha apostólica reaccionaria, del fascismo, en el hemiciclo.

La hostilidad contra la fuerza que más se identifica con lo que llamamos socialdemocracia, desempolva su libertino acoso. Han rescatado a Antonio Hernado, que junto con Miguel Carmona, -( «El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, acordó con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, maniobrar contra la concejal de Cultura de Ahora Madrid, Celia Mayer. Así figura en un pinchazo telefónico a Pineda incorporado al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso el diario.es)-, con la anuencia del Psoe, difamaron, enlodaron, se abalanzaron como buitres en busca de carnaza, contra Guillermo Zapata, Celia Mayer,…. y otros muchos durante la etapa de Manuela Carmena. Ya se han lanzado en tromba contra Yolanda Díaz.

La han tachado de peligrosa, unos socialistos. Su objetivo, desacreditar con ruindades infundadas, irracionales, a un partido político elegido en las urnas. Sobrevuela otra vez la mala praxis del Psoe, su prepotente miedo a que los ciudadanos consideren a Unidaspodemos necesaria, que ya lo consideran, imprescindible para una más íntegra socialdemocrática gobernabilidad.

Algún día, quizá está empezando ya, en algún momento se producirá eso que tanto se anhela, por coherente, inteligente y absolutamente necesario: “La unión de la izquierda ciertamente socialdemocrática”. Las fuerzas del 15M, -que deberían ser convocadas a manifestarse en 2022-, ante la insensibilidad y desleal embestida del psoe, reaccionan, se ven impelidas a ello. Han dado un primer paso en Valencia; Ada Colau, Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y Fatima Hamed, para debatir cómo lograr que la sociedad sea más justa, empática y eficiente.

Para fortalecer la percepción de, que entre todos se puede regenerar nuestras instituciones y cortar de raíz la corrupción. Con este actual Psoe, tiene muchas interesadas presiones, no se puede del todo contar, confiar, para acometer reformas básicas, urgentes, largamente relegadas, que exigen los ciudadanos, imprescindibles para que la sociedad en su conjunto, mejore las condiciones y recursos de todos los ciudadanos.

Estas mujeres, (las que según el jefe de la banda criminal organizada, camuflada, blanqueada en partido político, que debería estar ya ilegalizado), han organizado un aquelarre, personifican en este momento la esperanza de poder tener unas, unos, representantes empáticos, eficientes y honestos. Y sería además de racional, sensato, adecuado, diría que necesario, que Yolanda Díaz, o, y, Ada Colau, con la aportación de sus análogos, administren nuestro apreciado país.