El PP también votará «no» a los Presupuestos avalados por Europa para sacar al país de la crisis

Se han pasado media legislatura bloqueando, paralizando y torpedeando, y ahora que se les presenta la posibilidad de arrimar el hombro, de dar su voto a favor de unos Presupuestos que vienen avalados por Bruselas, en definitiva, de hacer un gran servicio al país, vuelven a poner palos en las ruedas. No cabe duda de que el borrador de cuentas públicas que prepara el Gobierno es positivo para España. Contiene una importante partida social para ayudar a que nadie quede atrás en la salida de la crisis y está nutrido con un paquete de ayudas por importe de 140.000 millones de euros de la UE que permitirán hacer la transición hacia un modelo productivo más verde, ecológico y sostenible de aquí al horizonte 2030. Son unos buenos presupuestos que, si se gestiona bien el dinero, pueden suponer unos potentes motores de arranque para que la maltrecha economía española remonte el vuelo finalmente, superando sus estructuras obsoletas.

Sin embargo, al PP tampoco le gusta esta ley, y una vez más votará en contra. ¿Por qué lo hace? En realidad no hay ninguna razón de peso que justifique esa oposición filibustera más allá del oportunismo electoralista. Pablo Casado vota no a todo por sistema (más bien por antisistema) aunque se trate de un proyecto interesante para la nación. Y no solo eso, sino que ha dado la orden de intoxicar a la opinión pública tratando de identificar (maquiavélicamente, todo hay que decirlo) presupuestos con independentismo y ETA solo por el hecho de que los números vienen apoyados por ERC y Bildu. ¿Pero qué demonios tendrá que ver si hay dinero para la España vaciada, para prestaciones por desempleo o para una nueva vía del AVE con el terrorismo etarra y el procés? Nada. Pues ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, tachó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de “papel mojado” y “farsa”. Así se ha expresado en Pamplona, donde ha afirmado que “nadie se los cree” porque sus números “han sido desautorizados por el Banco de España, la AIRef y el FMI” y “no casan con la realidad”.

Montesinos augura que la tramitación de estas cuentas, tras no prosperar las enmiendas a la totalidad, supone “la cuenta atrás de una nueva tanda de cesiones a Bildu y ERC”, que “suben el precio de la legislatura y chantajean al Gobierno y al presidente”. La respuesta de Pedro Sánchez, “para humillación de los españoles, es agachar la cabeza”, reprocha.

“A saber qué nos están ocultando, qué han pactado en la sombra Sánchez y Bildu”, advierte el dirigente popular echando tierra encima de un acuerdo de Estado que abre nuevas esperanzas al país. Montesinos critica que Sánchez dijese en su momento que bajo ningún concepto hablaría nada con EH Bildu, que no iba a dormir tranquilo si tenía ministros de Unidas Podemos en Moncloa y que no iba a indultar a aquellos que dieron un golpe a la legalidad en Cataluña. La misma cantinela de siempre, la misma matraca que sirve tanto para la memoria histórica, como para la eutanasia, el aborto o los Presupuestos Generales del Estado.

Con la excusa de que Sánchez se humilla ante el ememigo bilduetarra separatista, aquí ya no se habla de nada más. Así es la política de brocha gorda de Casado, que cuando empieza la legislatura reparte un raquítico folio entre sus diputados y les dice: ahí va, esta es nuestra estrategia política del no a todo. Y si el Gobierno planea construir una autovía en Zaragoza se dice que no porque Sánchez se ha vendido a ETA. Si se piensa ampliar un aeropuerto en Barcelona tampoco se traga con eso porque Sánchez ha claudicado ante los enemigos de España. Y si el Ejecutivo propone tal o cual inversión en Sanidad o Educación nada de nada, el PP tampoco pasa por ahí. ETA, ETA y nada más que ETA. ¡Qué locura de jefe de la oposición, que despropósito, que disparate de hombre!

Y mientras tanto, Montesinos sigue echando madera al fuego, más madera, esto es la guerra, política de Groucho Marx, a ver si así araña un par de votos en su pueblo. “Todo lo que dijo que no iba a hacer [Sánchez] finalmente ha ocurrido, y todo con el único propósito de seguir aguantando aunque sea un día más en la Moncloa”, insiste Montesinos con su letanía plomiza, previsible, cansina. Y vuelve a la carga una y otra vez, y dale Perico al torno con ETA, con el procés, con Navarra y con que el presidente dijo que “no iba a pactar nada con una formación que no condena el terrorismo”. Don erre que erre. Más de lo mismo. Más mantra repetido una y otra vez y más política basura que hunde en la miseria la democracia y a sus ciudadanos. Demagogia y más demagogia. Todo menos entrar en la verdad de los números y en el debate concreto sobre el dinero que irá a tal o cual departamento ministerial. De eso no hablan Casado y Montesinos. Quizá porque a poco que entren en el detalle, a poco que salgan de la brocha gorda, se pierden.