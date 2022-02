El PP alimenta la teoría del pucherazo para ensuciar la democracia, tal como hicieron los fascismos en el siglo XX

- Publicidad-

Las consecuencias de la caótica jornada que se vivió el jueves en el Congreso de los Diputados siguen coleando. En las horas posteriores a ese pleno de infarto, el PP ha pasado de hablar de un supuesto fallo informático en el voto telemático de su diputado Alberto Casero a afirmar que el origen del error no importa. Así, si en un primer momento la portavoz popular en el Congreso Cuca Gamarra sostuvo en rueda de prensa que Casero votó no y que el certificado emitido por la cámara contemplaba «un voto diferente», este viernes Javier Maroto afirmaba que «es irrelevante» si fue un error humano o informático.

El cambio de discurso de Génova 13 se produjo al quedar demostrado que la hipótesis del error técnico no era creíble: en primer lugar, porque cada vez que un diputado vota telemáticamente el sistema le pide una doble confirmación, pero es que, además, los documentos oficiales del Congreso reflejan que Casero votó no una, sino tres veces en sentido contrario al de su partido. Es decir, no hubo posibilidad alguna de error telemático.

Entretanto, desde el Partido Popular insisten en lanzar sospechas sobre el proceso de votación: Pablo Casado ha hablado este viernes de «auténtico pucherazo a la soberanía nacional». «Vamos a ir hasta el final para que esto se revierta», avisaba el líder de la oposición, que ha acusado al Gobierno de querer sacar adelante la reforma «aplastando la voluntad del Parlamento» y ha sugerido que la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, podría estar prevaricando. La máquina del fango de las derechas (Vox también está en esta estrategia) está en marcha con un único objetivo: degradar el Parlamento, ensuciar la democracia. Deslegitimar las instituciones y al rival político supone caer en el peor discurso populista y va en la tradición de lo que hizo el fascismo en los tiempos más oscuros del siglo XX. Esto fue lo que dijo Franco en uno de sus mítines políticos en los albores de su nefasto régimen: «Las elecciones que precedieron al establecimiento de un Gobierno de Frente Popular, en febrero de 1937, fueron falseadas por los partidos extremistas […]. A pesar de todo, los partidos de derecha obtuvieron más sufragios que los de izquierdas. Entonces recurrieron a los grandes remedios, como la anulación de resultados en ciertas circunscripciones y otras prácticas similares, gracias a las cuales los extremistas obtuvieron el poder. Una vez instalados en él, les bastó poco tiempo para extender la anarquía y el caos por el país». Algunas afirmaciones del general sublevado recosidas con el hilo del bulo, el fanatismo, la conspiranioa y el falso miedo a la supuesta invasión del enemigo comunista no se diferencian demasiado de las tesis del PP casadista.

Sin duda, la democracia española tiene un serio problema con la extrema derecha y no solo de Vox, sino con cierto sector del PP que también se ha echado al monte y para el que todo vale con tal de llegar al poder. Pablo Casado ha comprado el discurso y el lenguaje del partido de Santiago Abascal en lugar de colocarle un cordón sanitario, como ocurre en Francia, Alemania o Suecia. El líder popular es la gran y humillante excepción de las derechas europeas y sus insinuaciones de pucherazo y de que España ha caído en manos de golpistas, a la manera joseantoniana, ponen los pelos de punta. En lugar de cortar amarras con Vox le ha comprado el discurso de desligitimación del adversario para arrojar sombras de sospecha sobre las instituciones. Puro trumpismo. Que el PP hable de cacicada, tongo o fraude democrático en un episodio como el de Alberto Casero, que fue claramente una torpeza del diputado al equivocarse en la votación, resulta altamente preocupante. Los populares han atravesado demasiadas fronteras ya. Pero esta es la última línea que debería ser inquebrantable. Acusar al Gobierno de manipular una votación y tratar de manchar el Congreso de los Diputados de una forma tan miserable (creando desafección en la ciudadanía) supone la peor noticia para España. El PP ya es un partido antisistema. Y todo por un puñado de votos.

Reacción del PSOE

Por su parte, José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso, insiste en hablar de «tamayazo» después de que los dos representantes de UPN rompieran la disciplina de voto y votaran en contra de la reforma laboral este jueves en el Congreso. El diputado socialista acusa al PP de «usar tránsfugas» y de orquestar una «maniobra absolutamente miserable» tras la cual, a su juicio, se escondía un intento «de que no lleguen los fondos europeos a España», informa La Sexta.

Así lo ha sostenido en Más Vale Tarde, donde ha afirmado que el partido de Pablo Casado ahora intenta «tapar todo el espectáculo» tras esa «emboscada»: «Al final la torpeza en estas maniobras del señor Teo García Egea produce que fracase por primera vez un tamayazo», ha aseverado, insistiendo en que los ‘populares’ «ahora lo que están haciendo es montar lío para intentar dar la sensación de que el problema es la votación».

Sobre si el PSOE tiene pruebas de que el PP ofreció una contrapartida a los diputados navarros para comprar su voluntad, Zaragoza no las ha aportado, pero ha incidido en que «el PP se ha dedicado claramente al transfuguismo político», citando el ejemplo de lo ocurrido en Murcia el año pasado.

En este sentido, ha insistido en que «hubo una operación política» y ha apuntado al hecho de que el Alberto Casero, el diputado del PP que se equivocó al votar, se desplazara desde Cáceres a Madrid: «¿Cómo sabía él que su voto era decisivo? Sabían que había esta operación política», ha sentenciado.

Ante la repregunta de si los socialistas tienen alguna prueba de que el PP haya prometido algo a los dos diputados de UPN, Zaragoza ha aludido al hecho de que esos dos diputados «ocultan su voto» y ha insistido en que «participan en una operación política del PP» y actuaron «en connivencia» con este partido. «El PP tiene esas prácticas comunes», ha agregado.