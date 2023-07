El Partido Popular ha presentado su programa

- Publicidad-

El PP ha presentado el programa electoral con el cual se presenta el 23-J, donde también desgrana el modelo económico, contrapuesto al del actual gobierno de coalición, con el cual Alberto Núñez Feijóo pretende gobernar el Estado si el 23-J llega a la Moncloa. Entre ellos El PP ha detallado por escrito su cruzada contra el independentismo y contra uno de los consensos de Cataluña, la inmersión lingüística. Estas son las principales medidas de Núñez Feijóo.

Los populares han puesto en el programa el que han repetido desde hace muchos meses: que restablecerán el delito de sedición, reformarán el de malversación y tipificarán como delito los referéndums ilegales o «maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional». El PP se compromete a actualizar la tipificación de la sedición para castigar más gravemente la deslealtad constitucional», El PP también promete reformar la ley que regula los indultos.

Feijóo garantiza que el castellano también será lengua vehicular en las escuelas catalanas, sin especificar, pero, un porcentaje concreto como el del 25% que impuso el TSJC. A la práctica, pero, los efectos son los mismos. Garantizarán que, en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, las dos tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico, exponen en el programa electoral. Equilibrio lingüístico son las palabras que dice Feijóo para referirse al modelo gallego de 50%-50%.

La educación es otra de las cuestiones en que el PP quiere introducir cambios. Se comprometen a asegurar un contenido común para todos los alumnos con independencia de donde estudien, pero también a asegurar la neutralidad ideológica en las aulas, el fomento del pensamiento crítico y el respecto a la Constitución y a las leyes. Es decir, que el Estado tendrá mano en materia de educación, una competencia, hasta ahora, de las comunidades autónomas. En el ámbito universitario prometen una selectividad única en todo el Estado y reformar la ley de universidades que impulsó el actual ministerio de Universidades.



El PP defiende impulsar políticas para luchar contra la violencia de género. Comprometiéndose a actualizar el pacto contra la violencia y tipificar la violencia digital como delito. Los conservadores también se comprometen, por escrito, que volverán a reformar la ley del solo sí es sí después de las defectuosas reformas parciales de la última legislatura. Los populares también se proponen derogar la actual ley trans y elaborar una de nueva.

Sobre el aborto, los populares solo prometen que volverán a establecer el consentimiento paterno para las chicas que quieran abortar que sean menores de edad. En el caso de la ley de la eutanasia, no dicen que la derogarán, sino que la revisarán después de consultar la opinión del Comité de Bioética. Por el que se ve, la opinión del enfermo en plenas facultades mentales y, de no ser así, la opinión de su familia no es lo más importante, aunque sufra de dolor.

El PP quiere derogar la actual ley de memoria democrática y redactar una de nueva que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional. De este modo Feijóo no se queda la anterior ley aprobada por el gobierno Zapatero, como había dicho en alguna entrevista, sino para hacer una nueva en la cual el PP tendría que posicionarse sobre el régimen de Franco, el golpe de estado, la dictadura y que se hace, por ejemplo, con las fosas llenas de cadáveres que, a estas alturas, todavía continúan existiendo.

El programa económico del PP es muy genérico y contiene pocas promesas concretas. La más destacable es la rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros y del IVA de la carne, el pez y las conservas. Esta última, pero, sería una medida temporal. Otras medidas son menos concretas, pero tienen una innegable impronta social Así, la primera medida del programa es relanzar medidas para garantizar la competencia con la unidad de mercado y aquí hablan de reducir barreras y racionalizar la normativa, en línea del que defiende la presidenta madrileña.

Respecto a las grandes cuestiones como el agua, la vivienda o la financiación autonómica, el PP no se moja absolutamente nada y el que dice es que buscará consenso y pactos de estado. En el caso de la financiación autonómica se compromete a acordar la reforma, pero está claro, esto no depende solo de ellos. Ningún compromiso de verdad y palabras vacías que no los comprometen a nada. Un gran programa.

En Justicia, el PP lleva al programa dos reformas: la de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la del Poder Judicial (LOPJ). En el primer caso, aseguran que el objetivo es la «desvinculación política» de los miembros de los dos órganos y se comprometen a que los magistrados elegidos «no hayan sido vinculados políticamente durante los últimos cinco años». En el caso de la LOPJ, los populares defienden un golpe más una reforma para que los jueces sean los que elijan los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También se comprometen a adoptar las actuaciones necesarias para garantizar la independencia y objetividad a los medios de comunicación públicos.

En resumen, un programa sin muchas propuestas claras, sobre todo en economía y justicia, a excepción de recuperar el delito de sedición y hacer una nueva ley de memoria histórica. Por otro lado, habla de violencia de género en el programa electoral obviándola en los pactos firmados con Vox hasta el momento.

Belén Carreño, periodista de la agencia Reuters ha publicado: En el discurso de presentación del programa electoral del PP, Núñez Feijóo ha mencionado 10 veces la palabra sanchismo, una vez la palabra ocupación, una vez vivienda, cuatro economía, una jóvenes, una género y ninguna feminismo, cambio climático o energía. (No deben de ser importante quizás).

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen que se trata de un programa muy diseñado o está lleno de incógnitas, puesto que cosas relevantes quedan sin propuestas claras, dudas o indefiniciones?